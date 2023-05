Grupos locales judíos celebran memorial y protestan en concierto de Roger Waters en Frankfurt

Itongadol.- Varios grupos judíos, políticos y una alianza de grupos de la sociedad civil se reunieron el domingo por la noche en Fráncfort para celebrar una ceremonia conmemorativa y una concentración de protesta contra un concierto de Roger Waters.

Acusan al cofundador de Pink Floyd de antisemitismo, acusación que él niega. Waters también ha provocado su ira por su apoyo al movimiento BDS, que pide boicots y sanciones contra Israel.

En un principio, las autoridades de Fráncfort intentaron impedir que se celebrara el concierto, pero Waters impugnó la medida ante un tribunal local.

El concierto se celebra en el Festhalle de la ciudad, donde en noviembre de 1938 más de 3.000 judíos fueron detenidos por los nazis, golpeados y maltratados, y posteriormente deportados a campos de concentración.

«Con este trasfondo histórico, el concierto no debería haberse celebrado bajo ninguna circunstancia», declaró Sacha Stawski, miembro de la comunidad judía de Fráncfort y director del grupo Honestly Concerned, que ayudó a organizar las protestas.

«Es muy frustrante» que el concierto siga adelante como estaba previsto a pesar de que las autoridades de Fráncfort y muchos otros intentaron impedirlo, declaró a The Associated Press Elio Adler, responsable del grupo judío WerteInitiative, que apoya la protesta.

«Sus palabras e imágenes difunden el odio a los judíos y forman parte de una tendencia: normalizar el odio a Israel amparándose en la libertad de expresión o el arte», añadió Adler.

La semana pasada, la policía de Berlín informó de que había abierto una investigación contra Waters por sospecha de incitación en relación con un disfraz que el cofundador de Pink Floyd llevaba cuando actuó en la capital alemana a principios de mes.

Imágenes en las redes sociales mostraban a Waters disparando una ametralladora de imitación mientras vestía un largo abrigo negro con un brazalete rojo. La policía confirmó que se había abierto una investigación ante la sospecha de que el contexto del disfraz pudiera constituir una glorificación, justificación o aprobación del régimen nazi y, por tanto, una alteración del orden público.

Waters rechazó esas acusaciones en un comunicado en Facebook e Instagram, afirmando que «los elementos de mi actuación que han sido cuestionados son claramente una declaración en oposición al fascismo, la injusticia y el fanatismo en todas sus formas».

Afirmó que «los intentos de presentar esos elementos como otra cosa son poco sinceros y tienen motivaciones políticas».

Los organizadores también celebraron una oración conjunta judeo-cristiana por las víctimas del terror nazi en Fráncfort. El alcalde de la ciudad y el jefe de la comunidad judía local iban a intervenir en la protesta.

Además, algunos de los cerca de 400 manifestantes repartieron octavillas a los asistentes al concierto y ondearon banderas israelíes. Otros portaban pancartas con lemas como «Israel, estamos contigo» o «Roger Waters, ojalá no estuvieras aquí», en referencia a la famosa canción de Pink Floyd «Wish You Were Were», informó la agencia de noticias alemana dpa.

Los manifestantes de Múnich se concentraron contra un concierto de Waters a principios de mes, después de que el ayuntamiento dijera que había estudiado la posibilidad de prohibir la actuación, pero llegó a la conclusión de que no era legalmente posible cancelar un contrato con el organizador.

El año pasado, la ciudad polaca de Cracovia canceló conciertos de Waters por su postura favorable a Rusia en su guerra contra Ucrania.