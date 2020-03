Gantz: “Formaré gobierno”. Netanyahu: “No me voy a ningún lado”

Itongadol.- En un mitín del Likud celebrado en la ciudad de Petach Tikva, Netanyahu aseguró que no tiene ninguna intención de dejar el puesto de primer ministro.

“Les prometo, no me voy a ningún lado. Esta es una reunión de urgencia para evitar que nos roben las elecciones, el pueblo me eligió y quieren hacer una ley anti-democrática”, dijo Netanyahu. “Estamos ahora en el medio de la crisis con el corona, y les pido que respeten las medidas del gobierno y del ministerio de Salud, por eso que hacemos una reunión digital, con pocos participantes aquí, pero con 15 centros digitales al mismo tiempo”, dijo Netanyahu.

“El tema politico por el que nos encontramos esta noche, es el robo que tratan de hacer después que fui elegido ganador en las elecciones. Tratan de robar lo que piensa la gente. El bloque de izquierda tiene apenas 47 escaños, y con Liberman 53, nada más. Ahora Gantz y Liberman tratan de robarnos con una ley anti-democrática lo que ganamos. Les pedimos a la comisión electoral que nos dejen ver los protocolos y todavía no lo hicieron, pero sí publicaron los resultados, tratan de robarnos de todos lados”, finalizó Netanyahu.

La respuesta de Benny Gantz no se hizo esperar e hizo hincapié ante la permanente incitación a la violencia por parte del primer ministro: “Netanyahu, el ambiente y las amenazas son muy preocupantes. Otra vez hay fotos de politicos con kafya, y tú te callas, hay posters con amenazas de muerte a los politicos, y tú te vuelves a callar. La violencia y la incitación están por todos lados, y tú sigues callado. No dejaremos que haya una guerra entre hermanos. El ambiente nos preocupa. Esta vez será distinto, no nos callaremos”.

“El pueblo ya lo dijo. En 3 elecciones decidió que no quiere que Netanyahu forme gobierno. Se terminó el tiempo de Netanyahu en el gobierno. Formaré un gobierno fuerte y sólido que nos permita ir adelante y sanar todos nuestros problemas. Haré todo lo posible para que no hayan cuartas elecciones”. Al finalizar, Gantz destacó que al recibir el mandato de Rivlin, tratará de formar gobierno lo más rápido posible.

Minutos después, al leer una amenaza escrita que decía: “Hay que matar a Gantz en la plaza de Rabin, juntar a Gantz con Rabin”, Gantz le escribió a Netanyahu en su cuenta de Twitter: “Netanyahu, frena ya la incitación. No digas después que no sabías”.