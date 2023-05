Facciones de Gaza: disparamos cientos de cohetes contra Israel

Itongadol.- Un grupo formado por varios grupos armados palestinos de la Franja de Gaza, entre ellos Hamás y la Yihad Islámica Palestina (YIP), reivindicó la autoría de los ataques con cohetes del miércoles contra Israel.

El grupo, denominado Sala Conjunta de las Facciones de la Resistencia Palestina, afirmó que los cohetes lanzados contra Israel desde la Franja de Gaza se habían producido en respuesta al asesinato por Israel de tres altos cargos de la Yihad Islámica Palestina.

Los tres, Jihad al-Ghannam, Khalil al-Bahtini y Tareq Izz al-Din, murieron en ataques aéreos israelíes el martes por la mañana. Otros 10 palestinos, entre ellos mujeres y niños, murieron en los ataques aéreos.

«Con la ayuda y el poder de Dios Todopoderoso, la Sala Conjunta de las Facciones de la Resistencia Palestina anuncia la puesta en marcha de la Operación Venganza de los Libres, que consistió en dirigir un gran ataque con cientos de misiles contra emplazamientos, asentamientos y objetivos del enemigo», afirmó el grupo en un comunicado horas después del lanzamiento de los primeros cohetes contra Israel.

El grupo advirtió de que «atacar casas de civiles, agredir a nuestro pueblo y asesinar a nuestros hombres y héroes es una línea roja a la que nos enfrentaremos con toda la fuerza».

Israel, advirtió además, «lo pagará caro».

El grupo dijo que las facciones armadas estaban «preparadas para todas las opciones».

«Si la ocupación persiste en su agresión y arrogancia, le esperan días negros», afirmó. «La resistencia en todos los frentes de la patria permanecerá unida como una espada y un escudo para nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestros lugares sagrados».

Fuentes de la Franja de Gaza afirmaron que los ataques con cohetes se llevaron a cabo en coordinación entre Hamás y la PIJ.

Según las fuentes, Hamás no quiso reivindicar en solitario la autoría de los ataques, sino que prefirió hacerlo a través del grupo que representa a varias facciones. «Hamás quiere que parezca que la decisión de disparar los cohetes fue tomada por varias facciones, y no por un solo grupo», dijeron las fuentes. «Pero vale la pena señalar que los ataques no podrían haberse producido sin la luz verde de la dirección de Hamás».

El portavoz de Hamás, Abdel Latif Qanou, dijo que los «ataques unificados» contra Israel formaban parte de la respuesta a la «masacre» perpetrada por la «ocupación sionista». Los ataques con cohetes, añadió, también se produjeron en el marco de la «defensa» del pueblo palestino.

Qanou advirtió de que Israel asumiría la responsabilidad de «las consecuencias de ampliar su agresión» contra los palestinos. Israel, dijo, seguirá pagando el precio de su «idiotez y agresión continua, que conducirá a una explosión».

Daoud Shehab, responsable de la PIJ, insinuó que su grupo había recibido permiso de Hamás para disparar los cohetes contra Israel. Afirmó que el «acuerdo» entre las facciones palestinas sobre la respuesta a los ataques aéreos israelíes del martes refuta la afirmación de que Hamás no quiere participar en los ataques contra Israel. «El gobierno de ocupación y su ejército son los únicos responsables de la escalada», afirmó Shehab.