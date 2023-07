Exjefe de las FDI pide al ministro de Defensa que renuncie por reforma judicial

Itongadol.- Gadi Eisenkot, legislador del partido Unidad Nacional y antiguo comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel, pidió al ministro de Defensa, Yoav Gallant, que dimitiera en protesta por la aprobación por la coalición de la primera parte de su controvertida reforma de gran alcance del poder judicial.

El ejército se ha visto sacudido por las amenazas de decenas de miles de soldados de reserva -incluidos pilotos- que han dicho que no seguirán prestando servicio voluntario por la aprobación esta semana de la ley que restringe la supervisión judicial de las decisiones del gobierno, lo que hace temer que afecte a la preparación para la batalla de las IDF.

En declaraciones el martes al Canal 12 de noticias, Eisenkot dijo que Gallant debería haber dimitido antes de que se aprobara la ley.

«Le pido que dimita», dijo Eisenkot, describiendo la legislación como causante de «graves daños a Israel».

A pesar de las grandes protestas y la continua oposición pública masiva, la Knesset ratificó el lunes una ley que impide a los tribunales revisar la «razonabilidad» de las decisiones gubernamentales y ministeriales.

«Hubiera esperado que el ministro de Defensa dimitiera ayer en lugar de echar una mano para que se aprobara la ley», dijo el legislador de la oposición.

Señaló que Gallant había instado a una pausa en el proceso de revisión judicial en marzo, lo que llevó al primer ministro Benjamin Netanyahu a despedirle, pero a revocar la decisión diez días después.

«Hace cuatro meses causó un gran impacto al mostrar valentía, cosa que no vi ayer. Creo que no impidió esta ley y que causa un grave daño al Estado de Israel», dijo Eisenkot. Añadió que espera que el Tribunal Superior de Justicia «dé su opinión» y anule la legislación.

Aún así, dijo, el Jefe del Estado Mayor de las IDF, Kohavi, debe permanecer en su puesto por el bien de la seguridad del país y la unidad militar, y no dimitir, a pesar de que Netanyahu declinó su solicitud de reunión justo antes de que se votara el proyecto de ley y sólo se reunió con él después.

En cuanto a los reservistas que amenazan con no presentarse al servicio, les pidió que «muestren más responsabilidad que el primer ministro y los miembros de la coalición».

Tras la votación de la ley de razonabilidad, los medios hebreos citaron a Gallant explicando en conversaciones a puerta cerrada por qué votó a favor de la ley y no dimitió.

«Si me hubiera ido, no habría cambiado nada. Es mejor que me quede al volante en un momento así», dijo Gallant.

Gallant y Eisenkot fueron militares contemporáneos. Gallant también es un antiguo oficial superior de las IDF, que fue jefe del Mando Sur cuando Eisenkot dirigía el Mando Norte.

En la entrevista, Eisenkot también comentó un proyecto de ley privado presentado el martes por un partido ultraortodoxo que pretende proteger las exenciones del ejército para los miembros de la comunidad frente a una posible intervención de los tribunales, consolidando legalmente el estatus del estudio de la Torá junto con el del servicio militar obligatorio. El proyecto de ley suscitó críticas a ambos lados del pasillo, y los legisladores criticaron su contenido y el momento en que se presentó.

«Esta ley, si se aprueba tal como está, no es una Ley Básica sobre el estudio de la Torá, es una ley que pasa por alto el reclutamiento militar. De hecho – se trata de una lesión fatal, o el final de la IDF como un ejército de la gente de mi estado «, dijo Eisenkot. Predijo que si se legislara, el proyecto de ley se enfrentaría a un movimiento de protesta aún más agudo que el plan de revisión.

Preguntado sobre si el partido Unidad Nacional se uniría a las negociaciones auspiciadas por el presidente Isaac Herzog durante el receso estival de la Knesset para alcanzar un acuerdo entre la coalición y la oposición sobre la reforma, Eisenkot dijo que no lo haría.

«Lo correcto ahora es proteger los intereses de Israel… e incrementar los esfuerzos para derrocar a este malvado gobierno. Espero que haya gente decente en la coalición que se sume a esa iniciativa», dijo.

Aunque una ronda previa de negociaciones no produjo un acuerdo, el Canal 12 informó de nuevos detalles de los esfuerzos de última hora de Herzog antes de la votación del lunes.

Inmediatamente después de regresar de su visita oficial a los EE.UU. el domingo, Herzog se dirigió al Centro Médico Sheba para hablar con Netanyahu, que se estaba recuperando después de haber sido equipado con un marcapasos.

Según el informe, Herzog salió de la reunión con la impresión de que era posible que la coalición y la oposición llegaran a un acuerdo sobre los términos del proyecto de ley de «razonabilidad», pero que no habría acuerdo sobre el calendario para la congelación de la legislación de otros aspectos de la reforma judicial.

Herzog dijo en conversaciones privadas que Netanyahu sólo aceptaría una congelación de cinco o seis meses, hasta finales de año, pero no más que eso.

Herzog dijo que el líder de la oposición, MK Yair Lapid, le había «sorprendido» al mostrarse dispuesto en las 48 horas anteriores a llegar a un acuerdo. Por el contrario, el líder del Partido de Unidad Nacional, MK Benny Gantz, se había atrincherado y se había mostrado menos dispuesto a llegar a un acuerdo, aunque Herzog no le criticó por ello.

Tras reunirse con Netanyahu, el presidente mantuvo conversaciones hasta bien entrada la noche con el presidente de la federación sindical Histadrut, Arnon Bar-David, y con representantes de las principales empresas. Las conversaciones con la Histadrut, que se ha enfrentado a presiones para convocar una huelga general, continuaron el lunes en medio del caos fuera de la Knesset, donde los opositores a la reforma judicial se enfrentaron a la policía y bloquearon carreteras, y mientras algunas de las principales empresas del país celebraban una huelga de un día.

Al parecer, los representantes de la Histadrut instaron a Herzog a tomar medidas antes de que se votara el proyecto de ley, pero éste se negó.

«No se puede hacer nada más que dar discursos o dimitir. ¿Y qué diferencia habrá si otro ocupa mi lugar?», dijo según el reportaje del Canal 12.

La cadena evaluó que Herzog no ha hecho ningún comentario público culpando ni a la coalición ni a la oposición de no haber llegado a un acuerdo porque quiere dejar la puerta abierta a futuras negociaciones.

Mientras tanto, altos cargos anónimos de la coalición dijeron a la cadena que en el último día han recibido mensajes de al menos cuatro legisladores de la coalición que quieren seguir adelante con la legislación de la reforma sólo si hay acuerdo con la oposición.

Los indicios de que los miembros de la coalición están interesados en un acuerdo también aparecieron en un editorial publicado en el periódico Haderech, considerado portavoz del partido ultraortodoxo Shas, dirigido por Aryeh Deri, aliado de Netanyahu.

Publicado el miércoles, el artículo de opinión, titulado «La responsabilidad es obligatoria», criticaba a quienes en su campo adoptan una actitud «frívola» ante las protestas contra la reforma y el posible daño a la seguridad nacional por las amenazas de protesta de los reservistas.

Es un «infantilismo estúpido», decía el artículo, «subirse a las olas del populismo, lanzar eslóganes sin fundamento y cosechar beneficios fáciles y rápidos, y luego, cuando todo se derrumba, desaparecer y huir de la responsabilidad».

Aunque señaló que «la reforma del sistema judicial es algo necesario», dijo que «cerrar los ojos o enterrar la cabeza en la arena no hace que los problemas desaparezcan».

«La capacidad de diálogo es una condición básica y necesaria en el mundo», afirmó.