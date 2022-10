Entrevista. Benny Gantz: «Israel es el país más fuerte de Medio Oriente, tenemos respuesta para todo»

Itongadol.- En vísperas de Yom Kipur, el ministro de Defensa Gantz pide a los israelíes que recuerden que deben unir sus fuerzas para mantenerse fuertes. En una amplia entrevista que mantuvo con Israel Hayom, el líder del Partido del Estado y uno de los aspirantes a convertirse en el próximo primer ministro de Israel en las elecciones del 1 de noviembre, pidió a los israelíes que aprovecharan la jornada de reflexión para pensar en lo que les une.

Gantz también arremetió contra el ex primer ministro Netanyahu por su conducta cuando sirvieron juntos en un gobierno de unidad en 2020 por no haber aplicado plenamente el acuerdo de rotación del primer ministro, y ofreció sus propias disculpas, como es habitual durante el día sagrado de arrepentimiento en el calendario judío, que comienza el martes por la noche y termina el miércoles al anochecer.

-Unos 49 años después de la Guerra del Yom Kippur, ¿Qué lecciones podemos extraer de ella?

-La lección básica es que no debemos pecar de arrogancia. Ni en el escalafón político, ni en la cúpula militar, ni en el nivel táctico. Hoy, mis esfuerzos se dirigen a asegurar que estamos preparados para una guerra futura y no para la guerra del pasado. Otra cosa fundamental es asegurarnos de que mantenemos nuestra ventaja militar en la región y de que somos los más fuertes, manteniendo siempre intactos nuestros lazos estratégicos con Estados Unidos.

-Esa es la dimensión militar.

-En el lado civil, demostramos durante la Guerra de Yom Kippur que en situaciones extremas podemos estar unidos; tenemos que ser capaces de pasar esta prueba también hoy. No hay que darlo por hecho, en absoluto: la misión es convertir a Israel en una sociedad en la que quepan todas las tribus, en lugar de tener una sociedad fragmentada.

-¿Se firmará un acuerdo marítimo sobre los disputados depósitos de gas con Líbano?

-Realmente lo espero. Me imagino dos plataformas de perforación. Esta situación sería mejor para ambos países. La cuestión es si para entonces estallará otra ronda de hostilidades. Tener un acuerdo firmado que se ocupa de la frontera marítima no significa que las cosas no puedan deteriorarse en otras áreas por diversas razones. Pero si esta cuestión marítima no se resuelve, podrían utilizarse otras áreas para desencadenar una escalada.

-¿El acuerdo tendrá un efecto estabilizador en la región?

-Cuando ambos países tienen instalaciones estratégicas justo al lado, todos ganan, se crea estabilidad.

-Pero algunos dicen que el acuerdo implica la cesión de zonas soberanas sin la debida autoridad.

-Estas son las aguas económicas de Israel, y están más allá de nuestras aguas territoriales. Los asesores jurídicos han examinado el acuerdo y lo han dejado avanzar, por lo que no creo que estas acusaciones sean otra cosa que artimañas políticas.

-¿Cree que el ex primer ministro Benjamín Netanyahu está detrás del esfuerzo por hacer descarrilar las conversaciones?

-Todos sus ataques tienen una motivación política. Pero las conversaciones no tienen que ver con la derecha o la izquierda; se trata de un asunto económico y de seguridad nacional

-¿Ve usted a Israel lanzando otra Operación Escudo Defensivo en el norte de Samaria?

-Los que defienden esto no tienen ni idea de lo que significa Escudo Defensivo ni de cuál es la situación sobre el terreno y se limitan a soltar eslóganes.

-¿Y su reunión con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas?

-Hablaré con quien pueda y me enfrentaré a quien tenga que hacerlo

-Recibirlo en su casa no es como que vaya a su oficina.

-Yo estuve en su casa y él en la mía. ¿Por qué es un problema tan grande? No es como si lo recibiera en una cena de Shabat.

-¿Es correcta esa historia?

-Sí. Si no hubiéramos detenido la anexión, las [conversaciones sobre los] Acuerdos de Abraham se habrían paralizado. Ese paso habría sido exagerado en lo que respecta a los Estados árabes. Además, la anexión de millones de palestinos no es algo que necesitemos. Tenemos que llegar a un acuerdo con los palestinos; no podemos llegar a un acuerdo de estatus permanente en un futuro previsible, y por eso tenemos que reducir el conflicto desarrollando las infraestructuras, la economía y la empresa de asentamientos judíos.

-¿Y la ampliación de los Acuerdos de Abraham? ¿Arabia Saudí?

Sin ser específico, creo que si soy elegido [como primer ministro] sería capaz de hacer avanzar las cosas.

¿Se alcanzará un acuerdo nuclear con Irán?

El acuerdo no está muerto, pero no avanza. Nuestra oposición es clara. El discurso con Estados Unidos también es conocido. El acuerdo no es bueno. Tiene todos los defectos del acuerdo anterior, pero un periodo de aplicación más corto. Tenemos que ejercer nuestra influencia en la medida de lo posible. Irán es un reto global.

-¿Netanyahu descuidó este asunto como primer ministro?

-Hubo unos años con un déficit presupuestario en este sentido.

-¿Y si no hay acuerdo?

-Irán podría decidir que avanza por el camino del enriquecimiento. No reaccionaré con histeria ante ningún acontecimiento. El Estado de Israel es el país más fuerte de Oriente Medio; tenemos respuestas para todo.

-¿Cómo será su gobierno?

-Sé quién no formará parte de él: Itamar Ben-Gvir [jefe del partido de extrema derecha Otzma Yehudit] y la Lista Árabe Conjunta [cuyos miembros se presentan como partidos separados]. Haré todo lo posible para que el gobierno sea lo más inclusivo y majestuoso posible, sin depender de los flecos.

-¿Entonces incluirá a Ra’am?

-Solo si no tienen el equilibrio de poder.

-De cara a Yom Kippur, ¿quién debería pedirle perdón?

-Si no lo saben, no creo que el hecho de que yo se lo recuerde haga que el perdón valga la pena.

-¿Debería pedirle perdón Netanyahu?

-Debería pedir perdón a todo el Estado de Israel. Debería haber evitado las elecciones anticipadas, debería haber preservado el gobierno de unidad y haber aprobado un presupuesto; debería haber mantenido la estabilidad, pero no lo hizo.

-¿A quién cree que tiene que pedir perdón?

-No creo que haya herido a alguien a propósito. Pero el tratamiento de los veteranos heridos de las FDI no ha abordado su rehabilitación en el grado necesario, y está demasiado centrado en los recursos. Estamos tratando de arreglar eso.