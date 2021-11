Embajador Urribarri: «Bennett y el presidente Herzog, mostraron la mejor voluntad y cariño con la Argentina»

Itongadol.- Así lo aseguró el embajador Sergio Urribarri al recibir en la sede diplomática en Israel a Itongadol.

Itongadol: Por estas horas se conoció una noticia de especial interés para nosotros, que es la apertura por parte de Israel para el ingreso de turistas argentinos y la autorización del ingreso de quienes están vacunados con Sputnik V. Hay un trabajo diplomático detrás de esta decisión?

SU: Hay una tarea diplomática, un trabajo sanitario y una labor articulada que apunta a la reducción de las restricciones. Nuestro canciller Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, están en permanente contacto con los representantes de Argentina en diferentes países y esto es clave para avanzar. Recientemente tuvimos un encuentro los embajadores que cumplimos la tarea en Reino Unido, Javier Figueroa; el representante ante la Unión Europea, Pablo Grinspun; y yo como Embajador en Israel, con la ministra Vizzotti y la jefa de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Luciana Tito, y allí se destacó este anuncio de Israel y fueron valoradas las gestiones de nuestra Cancillería y nuestra Embajada. Es una medida de gran importancia, especialmente para las numerosas familias argentinas con vínculos en Israel lo que va a posibilitar las reunificaciones familiares tan esperadas.

Itongadol: ¿En qué momento nos encontramos en las relaciones entre la Argentina e Israel?

SU: Nos encontramos en un muy buen momento. He tenido oportunidad de encontrarme con el primer ministro Bennett y también con el presidente Isaac Herzog, quienes me mostraron la mejor voluntad y cariño para con nuestro país. Tenemos suma confianza en que los proyectos que estamos llevando adelante, y su profundización, tanto en materia científico-tecnológica como comercial, están garantizados. Llegué a Israel el 4 de junio de 2020. Muy poco tiempo antes, a fines de enero de ese año, había visitado este país nuestro Presidente y otros importantes funcionarios en el que fue el primer viaje oficial de Alberto Fernández, lo que nos dio un espaldarazo enorme. Desde entonces hasta ahora la buena voluntad del gobierno argentino y de los dos gobiernos israelíes con los que hemos trabajado en conjunto ha sido permanente.

Itongadol: ¿Cómo transcurrió este tiempo desde su llegada a Israel?

SU: Antes de venir, el Presidente me dio una instrucción muy clara para mi misión acá: focalizarme en las inmensas posibilidades de cooperación científica y tecnológica y en explotar al máximo el potencial de nuestra relación comercial. Así ha transcurrido mi tiempo desde mi llegada hasta ahora. En la cuestión científico-tecnológica, nuestra estrategia se enfocó en el desarrollo de acuerdos con contenido práctico, que no quedaran en la mera firma de un documento, sino que por el contrario se tradujeran en hechos concretos para beneficio de nuestro pueblo. Son, entre otros, los acuerdos de cooperación entre los hospitales Hadassah y Garrahan, entre nuestro INTA y el Instituto Volcani, entre el ENOHSA argentino y la empresa Mekorot de Israel y entre la Universidad Hebrea de Jerusalem y seis provincias argentinas por el tema cannabis medicinal.

Itongadol: ¿Puede describirnos su relación con los israelíes de origen argentino? Obviamente también con sus organizaciones.

SU: Desde mi llegada he recibido permanentemente el apoyo y cariño de los israelíes de origen argentino hacia nuestro país y nuestra misión. Quisiera enumerarlos a todos, pero resulta imposible, dado que de modo casi diario me encuentro con argentinos que me expresan su deseo de colaborar en lo que puedan para que los vínculos entre la Argentina e Israel sean cada día más estrechos. En este sentido, quiero remarcar que los argentinos en Israel ocupan espacios de mucha relevancia en todos los ámbitos. El científico, el empresarial, el político, el cultural, entre otros. Esto facilita muchísimo nuestra tarea, máxime dado que en todos esos campos nuestros conciudadanos gozan de un enorme prestigio y dejan una excelente impresión de nuestro país. La Red de Científicos Argentinos en Israel, por ejemplo, es una muestra del permanente compromiso de nuestros compatriotas para con nuestro país. En relación con las organizaciones de argentinos en Israel, desde ya nuestra vinculación es cotidiana con la OLEI, la organización que nuclea a los olim de origen iberoamericano, y en este año y algunos meses desde mi llegada hemos tenido actividades conjuntas muy lindas en diversas oportunidades con ellos, por lo que aprovecho esta oportunidad para mandar un gran abrazo a las autoridades y los miembros de la OLEI central y de las OLEI de cada ciudad de Israel.

Itongadol: ¿Hablemos sobre el futuro, puede adelantarnos algunos temas sobre el 2021/22?

SU: Nuestras prioridades para el año próximo se vinculan, naturalmente, con lo que nos indicó el presidente Alberto Fernández antes de que comenzara mi misión en Israel, como mencionaba antes: soy de quienes creen que las prioridades deben ser estables para que consigan resultados duraderos. En este sentido, estamos ahora plenamente abocados a preparar una misión científica y comercial que inicialmente se pensó para gobernadores, funcionarios y empresarios de la Región Centro de nuestro país, pero que luego fue concitando más y más interés de actores de otras regiones y también del nivel nacional. Esperamos que esta misión, ya en la pospandemia que se avizora, nos permita relanzar vínculos ya establecidos y también generar otros nuevos entre los sectores productivos y tecnológicos de nuestros respectivos países y aprovechar las sinergias que existen. Y ya que mencionamos la cuestión de la pospandemia, esa es otra área específica en la cual nos concentraremos en el año próximo. Luego de la crisis sanitaria sin precedentes que hemos vivido a escala global, es imperativo que los dirigentes y funcionarios nos aboquemos de lleno a servir a nuestros pueblos tanto en recuperar lo perdido en este lapso como en aprovechar las oportunidades que surjan y prevenir la repetición de lo sucedido.

Itongadol: Observé al ingresar a su despacho a centímetros de su escritorio algunas fotos emblemáticas en las que aparecen Shimon Peres, Golda Meir, el Papa… Cuénteme sobre eso

SU: Como ustedes saben, he consagrado mi vida a la acción política en el seno del movimiento justicialista de nuestro país, lo que permite entender cuáles son los valores que me guían. Esas fotos tienen que ver justamente con ellos. La más antigua de las que tengo en mi escritorio es la que muestra a Golda Meir con Eva Perón durante el viaje de quien después sería primera ministra de Israel a nuestro país. Representa tanto la relación de nuestro movimiento con Israel, estrecha ya cuando este país daba sus primeros pasos, como la relevancia de la mujer en la política y la vida de nuestros pueblos.

Más actual es la foto en la que tengo el honor de compartir un espacio junto con la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, y el ex primer ministro y presidente de Israel Shimon Peres. Representa tanto la continuidad de la relación del peronismo con Israel como dos líderes políticos que marcaron la historia de nuestras naciones por su lucha denodada en favor de nuestros pueblos y especialmente de quienes menos tienen, de los jóvenes y de las mujeres. Finalmente, las más recientes son una muy linda en la que estoy junto al Presidente de la Nación y otra en la que tengo el honor de estar junto con el Santo Padre, el Papa Francisco, un hombre que día a día nos ilustra con su ejemplo y sus palabras, especialmente en todo cuanto tiene que ver con los nuevos (y no tan nuevos) desafíos globales: la cuestión climática, la migración, la desigualdad social persistente.

Itongadol: ¿Intercambio comercial entre ambos países?

SU: Con respecto a la relación comercial con Israel, tenemos dos objetivos generales: 1) consolidar e incrementar los actuales rubros y volúmenes de exportaciones; y 2) expandir la cantidad de rubros de las exportaciones, con especial énfasis en los bienes y servicios con mayores niveles de valor agregado. Nuestra búsqueda de oportunidades comerciales y de inversión es permanente. Estamos constantemente a disposición para recibir sus inquietudes y necesidades en materia comercial y encontrar potenciales socios para la exportación de productos de todas las economías regionales. En este sentido, quiero destacar que durante 2020, a pesar del impacto inédito y global de la pandemia, las exportaciones totales de la Argentina a Israel pasaron de 234 a 288 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 23%. El saldo comercial favorable para la Argentina experimentó un crecimiento aún mayor, cercano al 60%.

La principal exportación de la Argentina a Israel es la carne bovina, tanto fresca y enfriada como congelada, que en 2020 representó cerca del 66% del total (190 millones de dólares). En los primeros ocho meses de este año, las exportaciones de carne bovina a Israel continuaron incrementándose, por más de un 9%. Por diversos factores, este representa uno de los productos que mayores perspectivas de crecimiento de las exportaciones a Israel nos ofrece. A la par, estamos contribuyendo desde la embajada en la actualización del acuerdo Mercosur-Israel, que fue el primero que el bloque firmó fuera de la región. Estamos realizando gestiones para lograr que nuevos productos sean incluidos entre los que reciben tratamientos beneficiosos en términos arancelarios, entre otras ventajas comerciales. Y también colaboramos en la negociación para evitar la doble imposición tributaria. Ello con la expectativa de que otorgar beneficios impositivos para las empresas con actividades en ambos países pueda incrementar las inversiones directas en la Argentina.

Itongadol: ¿A estas hora el director para América Latina Modi Ephraim está dejando su cargo y asume una importante responsabilidad en Europa, podemos dar por superada ya fricción que se generó no hace mucho entre ambos países?

SU: No hablaría de fricción, sino de miradas diferentes que pueden darse en ciertas coyunturas respecto de ciertas temáticas concretas, lo que suele ocurrir en cualquier amistad y ocurre también entre países amigos como son los nuestros. Estas diferencias, planteadas con franqueza y buena voluntad, muchas veces profundizan la amistad en lugar de perjudicarla.

Con el embajador Ephraim, con el amigo Modi mejor dicho, hemos tenido una relación laboral y personal excelente desde mi llegada a Israel. Me sentí muy apoyado por él en mi trabajo al frente de la Embajada y le deseo el mayor de los éxitos en su nueva misión, lo que doy por descontado dada su calidad humana y profesional. He tenido oportunidad ya de entrar en contacto con su sucesor al frente de la división de América Latina y el Caribe, el embajador Jonathan Peled, y no dudo de que también con él tendremos un excelente vínculo para provecho de nuestros dos países.