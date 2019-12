Elecciones primarias en el Likud: Netanyahu o Sa’ar

Itongadol/AJN.- Esta mañana se abrieron las urnas para que los miembros del Likud decidan quien va a ser el líder en las elecciones del 2 de marzo de 2020, Benjamín Netanyahu o Gideon Sa’ar.

Más de 100,000 miembros del partido decidirán si llegó la hora de cambiar el líder después de una década o no. Sin duda que es el desafío más difícil de Netanyahu en los últimos años, aunque a primera vista y de acuerdo a los últimos sondeos, se predice una victoria fácil para Netanyahu.

Gideon Sa’ar, que había abandonado la política hace unos años, porque no se le había permitido enfrentarse al primer ministro, decidió volver, aprovechando los juicios a los que se debe enfrentar Netanyahu. Su política es muy simple. Netanyahu no pudo formar gobierno y tampoco lo podrá hacer en un futuro cercano y sus declaraciones de los últimos días, en que le ofrece ser presidente en caso de ganar él las elecciones como líder del Likud, parece que no hicieron gran efecto.

En la política, todas las acciones son válidas, hasta las más sucias, y fue así, como hace 2 días, la ministra de cultura y deportes, Miri Reguev, ferviente adicta a Netanyahu, usó en un mitín una frase de tono racista que no fue pasada por alto. Reguev dijo: “No dejaremos que alguien de Bujará gane las elecciones”, refiriéndose en una forma despectiva a Sa’ar, cuya madre tiene ascendencia de esa comunidad de Uzbequistán. Sa’ar le respondió en su cuenta de Twitter que está muy orgulloso de ser descendiente de Bujará, publicando también una foto con una túnica típica. Cabe notar, que Guideon Sa’ar tiene también ascendencia argentina, ya que su padre, Shmuel Zarechansky, es un pediatra argentino, de la provincia de Córdoba, que hizo aliá en los años 60.

Los resultados serán publicados la madrugada de este viernes y sería un terremoto si Sa’ar vence, aunque el círculo que arropa a Netanyahu es todavía demasiado fuerte como para que se produzca el cambio. Como dijo una vez él mismo: “No seré más primer ministro cuando yo decida que ya no lo quiero ser”.