El último domingo el mundo ortodoxo podía contar tres eruditos rabínicos menos que cuando comenzó el día

Itongadol.- Tres veces el domingo, hombres ortodoxos llevaron el cuerpo de un querido estudioso de la Torá envuelto en un chal de oración blanco y negro por las calles de Jerusalem hasta una tumba recién cavada.

Primero fue el rabino Dovid Soloveitchik, el heredero de 99 años de una tradición alardeada de estudio del Talmud. Unas horas más tarde fue el rabino Itzjak Sheiner, el líder de 98 años de una Yeshivá prominente. Y por la noche llevaron al rabino Dr. Abraham J. Twerski, psiquiatra y personalidad de múltiples dinastías jasídicas, a su lugar de descanso final cerca de Beit Shemesh.

Al caer la noche del último domingo, el mundo ortodoxo podía contar con tres eruditos rabínicos menos que cuando comenzó el día. Todos murieron de COVID-19, la enfermedad que ha causado la muerte de más de 2,3 millones de personas en todo el mundo, incluidas más de 400.000 en Estados Unidos y casi 5.000 en Israel. En Israel, 1 de cada 132 judíos ortodoxos haredíes mayores de 65 habían muerto de COVID-19 a fines de 2020.

Las pérdidas del fin de semana fueron implacables en su ritmo, pero reflejaron un hecho cruel de la vida en el mundo ortodoxo durante el año pasado. Una larga lista de líderes rabínicos ortodoxos ha muerto, dejando a las comunidades tambaleándose por sus pérdidas y, en ocasiones, preguntándose quién saldrá para ocupar sus zapatos. Las muertes por COVID, y por otras causas durante una pandemia que redujo los rituales de duelo que generalmente siguen a las muertes de los principales rabinos, abarcaron el rango de la comunidad ortodoxa, desde la ortodoxa moderna hasta el lituano, o el haredi no jasídico y el jasídico.

En algunos casos, la muerte de los principales rabinos marcó el final de una era en la que los hombres que alcanzaron altos niveles de educación secular también se unieron a las filas de los principales rabinos de la generación, algo que se ha vuelto más raro con el paso del tiempo. Y en otros, los rabinos que murieron eran símbolos de conexión con una era pasada de la ortodoxia en la que la calidad del estudio de la Torá se consideraba más alta y más santa.

Los rabinos dejan atrás a muchos discípulos que han dedicado su vida al estudio, por lo que sus muertes no señalan la desaparición de las tradiciones, como puede ser el caso, por ejemplo, de algunas tribus nativas americanas cuyos ancianos han sido duramente afectados por el virus. Aún así, los rabinos simbolizaron una conexión con el pasado que es muy valorada en una comunidad basada en la transmisión de una tradición que se dice se remonta a la entrega de la Torá a Moisés en el Sinaí.

“Representa períodos de verdadera gloria judía en términos de erudición de la Torá”, dijo el rabino Menachem Genack, director ejecutivo de la división kosher de la Unión Ortodoxa. “Estamos buscando ese vínculo con lo que fue”, añadió.

Las pérdidas comenzaron a principios de la pandemia. En los Estados Unidos, estaba el Rebe de Novominsker, el rabino Yaakov Perlow, miembro del consejo rabínico de Agudath Israel, un grupo de defensa ortodoxo haredi. Perlow murió de COVID a principios de abril, solo unas semanas después de que exhortara a la comunidad haredi a tomar precauciones para detener la propagación del coronavirus.

“La pérdida (del pueblo judío) y de Agudad Yisroel es incalculable”, dijo Agudath Israel en ese momento en un comunicado, usando una ortografía alternativa de su nombre, sin saber aún cuánto mayores serían las pérdidas.

Las muertes se acumularon en la comunidad haredi de Nueva York durante la primavera, aunque pocos de los que murieron fueron tan prominentes como Perlow.

Mientras tanto, el mundo ortodoxo moderno sufrió una serie de pérdidas devastadoras. El rabino Norman Lamm, ex presidente de la Universidad Yeshiva que había utilizado su cargo allí para promover su visión de la ortodoxia moderna, murió a los 92 años en mayo. Su esposa, Mindella, murió el mes anterior por COVID-19 a los 88 años.

En agosto, el rabino Adin Steinsaltz, un erudito cuya experiencia abarcaba desde el misticismo judío hasta la oración, la teología y la ética, pero que se hizo más famoso por su traducción del Talmud al hebreo moderno, murió a los 83 años. Steinsaltz no murió de COVID.

El rabino Lord Jonathan Sacks, ex rabino principal del Reino Unido que se convirtió en un elocuente portavoz del judaísmo en el mundo, murió en noviembre a los 72 años de cáncer. Su muerte fue un gran golpe no solo para su comunidad en el Reino Unido sino también para la comunidad ortodoxa moderna en los Estados Unidos.

Pocos días después, el rabino Dovid Feinstein, hijo de la autoridad legal judía ortodoxa más famosa del siglo XX, el rabino Moshe Feinstein, murió a los 91 años. En diciembre, el rabino Gedalia Dov Schwartz, un veterano juez de los tribunales judiciales judíos, murió en Chicago a los 95 años, al igual que el rabino Yehuda Herzl Henkin, pionero en el mundo del feminismo judío ortodoxo, que murió en Jerusalem a los 75 años.

A los que murieron a veces se les lloraba tanto por lo que simbolizaban como por sus logros individuales.

En el mundo lituano, o “yeshivish”, que abarca a la comunidad ortodoxa haredi que no es jasídica y se centra en yeshivas como la yeshivá Brisk de Soloveitchik, la mayoría de los rabinos perdidos este año tenían entre 80 y 90 años. El rabino Aaron Kotler, director ejecutivo y presidente de Beis Medrash Govoha en Lakewood, Nueva Jersey, la yeshivá más grande de la comunidad haredi no jasídica en los Estados Unidos, dijo que no era una coincidencia.

Sin embargo, el hecho de que tantos líderes ortodoxos hayan muerto de COVID-19 no ha incitado a sus seguidores a prestar más atención a los consejos de salud pública destinados a frenar la propagación del virus. Miles de personas asistieron a los funerales de Sheiner y Soloveitchik en Jerusalem, y pocos usaron máscaras en violación del bloqueo de Israel.

Genack dijo que el hecho de que muchos de estos líderes fueran ancianos facilitó ignorar el hecho de que COVID-19 los había matado.

“La mayoría de los líderes tienen entre 80 y 90 años, por lo que es relativamente más fácil separarse de (atribuirlo al) COVID. Una persona de 89 o 99 años fallece, usted sabe que eso puede suceder sin COVID ”, dijo Genack.

Las muertes de queridos líderes de COVID no solo no han alentado a la comunidad a tomar mayores precauciones para detener la propagación del virus, sino que incluso han impulsado a algunos a redoblar, según Kimmy Caplan, profesora de historia judía en la Universidad Bar-Ilan en Israel que estudia las comunidades haredi.

“Aceptan la pérdida y el duelo y se da un giro en términos educativos”, dijo Caplan. “Se convierte en un detonante para mejorar la comunidad y para fortalecerla”, añadió.

En la comunidad ortodoxa moderna, las pérdidas de Sacks, Henkin, Steinsaltz y Lamm se registraron como la rápida desaparición de rabinos que combinaron el estudio serio con el liderazgo intelectual.

Rivka Schwartz, directora asociada de SAR High School en el vecindario Riverdale del Bronx e investigadora del Instituto Shalom Hartman que escribe con frecuencia sobre política y la comunidad ortodoxa, dijo que encontró que Lamm era la voz que más extrañaba.

“Él articuló una filosofía”, dijo Schwartz sobre Lamm, recordando los sermones sobre raza en Estados Unidos que pronunció en la década de 1960. “La pérdida de alguien que hace eso por la comunidad, creo que la comunidad ortodoxa moderna se siente muy aguda”.

La pérdida de Sacks dejó a la comunidad sin su portavoz más elocuente, incluso si a menudo se dirigía a una audiencia que incluía a no judíos en muchos de sus escritos populares. En contraste con la comunidad ieshivish, donde los líderes yeshivá que mueren son generalmente reemplazados por otro erudito anciano, la comunidad ortodoxa moderna no tiene un plan de sucesión claro para que alguien ocupe los zapatos de un rabino Lamm o un rabino Sacks.

“Creo que es un gran agujero”, declaró Schwartz, “y no lo va a llenar nadie más sentado en la silla de la Yeshivá rosh”.

Schwartz dijo que no se ha reconocido otro gran agujero: la muerte de un número incalculable de mujeres ortodoxas que murieron durante la pandemia y que rara vez se destacaron por sus contribuciones porque se mantuvieron fuera del rabinato en todas las comunidades ortodoxas, excepto en las más progresistas. Por lo general, se les recuerda en los obituarios como esposa o madre de un rabino en lugar de por sus propios logros.

“Eso es estructural, si ninguna mujer es una figura pública, no estarán en las listas”, dijo Schwartz, quien creció en la comunidad ortodoxa haredí y escribió un obituario para su maestra, Chaya Ausband, quien murió en mayo a los 96 años. “Las personas que me enseñaron y que son importantes en esa comunidad no hablan en público, por lo que incluso las personas que desempeñan papeles importantes… no son recordadas en público de la misma manera”, agregó.

Pocos esperan que las muertes terminen con estos rabinos, ya que el virus continúa propagándose. Y los rabinos más jóvenes, algunos entrenados por los rabinos que murieron, eventualmente llenarán las ausencias que dejaron atrás. Pero por ahora, las pérdidas del año continúan pesando mucho en la comunidad.

“No quiero decir que estas personas sean insustituibles, no son insustituibles, la gente puede continuar”, dijo Genack. “Pero esta corona ha cobrado un precio enorme”, concluyó.

Fuente y foto JTA