El Shin Bet investiga la amenaza de muerte dejada en la tumba del hermano del primer ministro Netanyahu

Itongadol.- Una carta con amenazas contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue colocada en la tumba de su hermano Yoni en el Monte Herzl el viernes por la mañana, según la Policía de Israel. El servicio de inteligencia y seguridad general interior del país, conocido como Shin Bet, está investigando el incidente y se están haciendo esfuerzos para encontrar a los sospechosos detrás de la carta.

Un alto funcionario del Shin Bet subrayó que «el Shin Bet no tiene intención de dejar pasar una amenaza deliberada contra un primer ministro que fue colocada en la tumba de un héroe israelí, y tratarán el incidente con todas las herramientas a su disposición».

La carta subrayaba que «debe quedar claro que se trata de una amenaza de primer grado, nivel de alerta roja».

«Bibi (apodo de Netanyahu), no eres mejor que [Ariel] Sharon. Sharon sufrió un derrame cerebral y se hundió en un coma de ocho años. A ti te deseo cosas aún peores. No te tocaré en absoluto Bibi, porque un compinche no toca a las chicas», decía la carta.

La amenaza enumeraba a continuación dos «misiones» para Netanyahu: conquistar Gaza y devolver el cuerpo de Hadar Goldin -a quien la carta se refería como «mi consejera»-, así como el de los demás israelíes cautivos. La carta subrayaba que «el reloj está en cuenta atrás» y fijaba un plazo de «poco más de tres meses y medio».

En marzo, Eli Ben-Shem, presidente de Yad LaBanim (una organización que conmemora la memoria de los soldados israelíes caídos), denunció que la tumba de Yoni Netanyahu había sido objeto de actos de vandalismo, aunque la Policía de Israel expresó después que la gente había dejado piedras rojas en forma de corazón en la tumba como parte de un proyecto conmemorativo y que otras tumbas de todo el país habían sido adornadas de forma similar.

La policía agregó en su momento que las piedras pueden haber perdido parte de su pintura roja, pero que la pintura se limpió rápidamente.

Yoni Netanyahu cayó durante la operación de rescate de Entebbe en 1976, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) liberaron a más de 248 rehenes del aeropuerto ugandés de Entebbe después de que un vuelo de Air France de Tel Aviv a París fuera secuestrado por terroristas palestinos y alemanes.

Detenido un residente de Beit Shemesh por amenazar a Netanyahu

La semana pasada, un residente de Beit Shemesh fue detenido tras amenazar presuntamente al primer ministro Netanyahu en un grupo de WhatsApp.

El sospechoso escribió: «Entonces todo el mundo tendrá un arma y la oportunidad de golpear a Bibi (apodo de Netanyahu) con una bala en la cabeza», según la policía.

El sospechoso también habría dicho al grupo que no es necesario tener licencia para llevar armas.