El juez arremete contra la policía en la vista sobre la liberación de los sospechosos de la muerte de un palestino

Itongadol.- El miércoles por la tarde, la vista sobre el recurso interpuesto por la policía contra la puesta en libertad de dos sospechosos israelíes del asesinato de un palestino se calentó, y en un momento dado los abogados de la defensa abandonaron la sala y supuestamente salieron a la luz nuevas pruebas.

Finalmente, el Tribunal de Distrito de Jerusalem aceptó un recurso de la policía contra la puesta en libertad de Yehiel Indore -que actualmente está hospitalizado bajo vigilancia policial-, pero aprobó la puesta en libertad de Elisha Yered, que quedó en arresto domiciliario. El Tribunal Supremo había congelado anteriormente las órdenes de un tribunal inferior de poner en libertad a ambos sospechosos, enviando la decisión al tribunal de distrito, que sopesó el recurso de la policía. Yered fue puesto en libertad a última hora de la tarde del miércoles, mientras que la prisión preventiva de Indore se prorrogó al menos hasta el viernes.

Sin embargo, los fiscales presentaron otro recurso contra la puesta en libertad de Yered el jueves, alegando que el colono «pone en peligro el orden público» y que su puesta en libertad bajo arresto domiciliario «podría causar un daño real a la finalización de la investigación.» No quedó claro de inmediato si se celebraría otra vista judicial o si se desestimaría la moción.

En un enfrentamiento ocurrido el viernes por la noche en la localidad palestina de Burqa, Qusai Jamal Matan, de 19 años, murió presuntamente por disparos de Indore, que fue detenido un día después. Yered fue detenido como sospechoso de estar implicado y de obstruir la investigación policial.

Cinco palestinos -todos miembros de una misma familia- también fueron detenidos por su implicación en el enfrentamiento, en el que Indore resultó herido. Uno de ellos fue puesto en libertad más tarde.

Los colonos afirman que actuaron en defensa propia cuando los palestinos les lanzaron piedras, pero los investigadores han puesto en duda su versión de los hechos.

La vista del miércoles por la tarde estuvo marcada por las discusiones y los retrasos, ya que, en una medida poco habitual, el tribunal esperó a que un funcionario del Shin Bet se pronunciara sobre el recurso de la policía.

Según el grupo derechista de asistencia jurídica Honenu, que representa a Indore y Yered, un funcionario del Shin Bet solicitó permiso para mostrar a la juez Tamar Bar-Asher, presidenta del Tribunal de Distrito de Jerusalem, material relacionado con el caso en su despacho, lejos de abogados y espectadores.

Funcionarios de Honenu dijeron que protestaban por la medida, diciendo que «no existe tal proceso». Los abogados de Honenu en el caso, Nati Rom y Adi Kedar, abandonaron más tarde la sala del tribunal «en protesta por la violación por parte de la juez de las normas de la vista», dijeron en un comunicado.

Según el sitio de noticias Ynet, el funcionario del Shin Bet mostró a Bar-Asher supuestas «nuevas pruebas de inteligencia» en el caso. Pero el juez respondió criticando la conducta de la policía y del Shin Bet en la investigación, cuestionando por qué no se habían presentado esas pruebas antes.

«Estamos en nuestra cuarta vista en las últimas 24 horas, y estamos recibiendo constantemente cosas que deberían haberse presentado de manera ordenada para la vista», dijo el juez en la vista a puerta abierta, según el sitio de noticias.

Los fiscales respondieron que no era una crítica justa en medio de una investigación en curso y en desarrollo: «Hay una crítica que cada vez que surge nueva información no está bien».

Bar-Asher dijo al tribunal que, si bien el Shin Bet le había revelado un «breve vídeo», éste no había influido en su decisión de ordenar que Yered fuera puesto en libertad con arresto domiciliario: «Las pruebas contra Elisha Yered no se han visto reforzadas. La información es interesante pero no está relacionada con el incidente».

Mientras tanto, en una vista celebrada el jueves en el tribunal militar de Ofer sobre la prisión preventiva de cuatro de los sospechosos palestinos detenidos en el mismo enfrentamiento mortal, el abogado de los sospechosos afirmó haber visto el vídeo en cuestión.

Según las noticias del Canal 12, el abogado Ismail Tawil dijo que el vídeo mostraba a un grupo de 40 o 50 colonos entrando al menos dos kilómetros dentro de la aldea de Burqa – contrariamente a las afirmaciones anteriores de que el enfrentamiento tuvo lugar en las afueras de la ciudad. Al parecer, uno de los sospechosos declaró ante el tribunal que los colonos «atacaron con gases lacrimógenos a los ancianos que estaban en sus casas y llevaban rifles M16 y pistolas».

En cambio, las IDF dijeron el sábado que, según testigos, estallaron enfrentamientos junto a Burqa después de que colonos de un puesto avanzado cercano pastorearan ovejas en la zona. Los palestinos de la localidad se acercaron a los colonos para expulsarlos de sus tierras, cuando estalló un enfrentamiento verbal. En un momento dado, ambas partes empezaron a lanzarse piedras y los palestinos también lanzaron fuegos artificiales.

«Durante el enfrentamiento, civiles israelíes dispararon contra los palestinos. Como resultado del enfrentamiento, un palestino murió, otros cuatro resultaron heridos y un vehículo palestino fue encontrado quemado», dijeron las IDF en un comunicado.

Tras su liberación el miércoles por la noche, Yered permanecerá bajo arresto domiciliario en casa de su tío. Tiene prohibido mantener conversaciones telefónicas y sólo se le permite salir del domicilio para asistir a interrogatorios policiales o vistas judiciales.

Indore está bajo vigilancia policial en un hospital de Jerusalem, donde está siendo tratado de una grave herida en la cabeza que sufrió cuando un palestino le lanzó una piedra en el enfrentamiento. El tribunal de distrito dictaminó el martes que se permitiera a sus familiares visitarlo en el hospital, algo que se les había prohibido anteriormente debido a su detención, aunque se permitió a dos diputados de la coalición, lo que suscitó críticas.

Ex funcionarios de policía han advertido de que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir -un antiguo radical y activista de los asentamientos con un historial de incitación-, está intentando intervenir en la investigación, después de que dijera que Indore debería ser condecorado con una medalla de honor y exigiera a la policía que «acelerara la investigación.»