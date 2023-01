El ejército israelí mató a un sirio armado que intentaba cruzar la frontera hacia Israel

Israeli soldiers guard at the Israeli side of the Quneitra Crossing, in the Israeli Syrian border, in the Golan Heights on March 23, 2019. Photo by Basel Awidat/Flash90 *** Local Caption *** ñåøéä âáåì ÷åðèøä ëåðèøä àùï ùøéôä çééìéí ôúéçä âáåì ùîéøä âáåì