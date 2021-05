El ataque contra un presunto árabe en Bat Yam captado en vivo en la televisión de Israel

Itongadol.- Un video de una multitud de extremistas judíos israelíes golpeando a un hombre presuntamente árabe en un suburbio de Tel Aviv el miércoles por la noche fue transmitido en vivo por la televisión israelí mientras el país estallaba en violencia entre árabes y judíos.

El incidente en la ciudad costera de Bat Yam, captado por un operador de cámara del Canal 11 de Israel, se produce en medio del mortífero lanzamiento de cohetes entre Israel y Hamas, el grupo terrorista que controla Gaza.

Las imágenes muestran a los judíos israelíes rodeando al hombre y golpeándolo. Más tarde se lo ve tirado en el suelo con un casco de motocicleta siendo pateado y golpeado antes de que la cámara se aleje.

“Estamos viendo un ‘linchamiento’ [una palabra que se usa en hebreo para referirse a un asalto cruel] en tiempo real”, dice el reportero Daniel Elazar en hebreo fuera de cámara. «No hay policía aquí».

«No creo que tengamos que mostrar esto», dice el presentador de televisión, mientras la cámara se aleja.

Según los informes, la policía y los servicios de emergencia no llegaron al lugar hasta 15 minutos después, mientras la víctima yacía inmóvil de espaldas en medio de la calle.

Aquellos en la multitud justificaron el ataque diciendo que el hombre era un árabe que había intentado embestir a los nacionalistas de extrema derecha, pero las imágenes muestran a un automovilista tratando de evitar a los extremistas judíos que marchaban por el paseo de Bat Yam.

La víctima «está gravemente herida pero estable», dijo el hospital Ichilov de Tel Aviv en un comunicado, sin revelar su identidad.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo al público que tales incidentes eran «intolerables». “No me importa si tu sangre está hirviendo. Entonces está hirviendo. Es irrelevante. No puedes tomar la ley en tus propias manos ”, dijo. “No se puede acudir a un civil árabe y tratar de agredirlo, del mismo modo que no podemos ver que los ciudadanos árabes lo hagan con los ciudadanos judíos. Esto no se mantendrá «.

El líder de la oposición, Yair Lapid, denunció la «pérdida total de control». Y el jefe de Yamina, Naftali Bennett, calificó las escenas de Bat Yam como «no judías, inmorales, inhumanas».

Issawi Frej, un diputado árabe del partido de izquierda Meretz, dijo que las imágenes eran una señal de que el país se encaminaba hacia la “guerra civil”.

El ataque ocurrió en medio de una noche de disturbios en todo Israel cuando Hamas disparó salvas de cohetes contra Israel e Israel bombardeó Gaza. Parece ser la peor violencia interétnica dentro de Israel desde el inicio de la segunda intifada, un violento levantamiento palestino, hace más de 20 años.

Manifestantes judíos en Bat Yam, así como en las ciudades norteñas de Tiberíades y Acre, marcharon por las calles y las imágenes que circulaban en las redes sociales capturaron a multitudes de hombres en varios lugares coreando “Muerte a los árabes” y destrozando negocios propiedad de árabes .

Un judío de Acre fue golpeado y un árabe en la ciudad de Lod, en el centro de Israel, recibió un disparo.

Una noche antes, manifestantes árabes en varias ciudades tomaron las calles, y algunos comenzaron incendios. En Lod, los manifestantes quemaron sinagogas , tiendas y automóviles, y Netanyahu declaró el estado de emergencia.

Los disturbios, así como el conflicto palestino-israelí, siguen a semanas de enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí en el este de Jerusalén. Cientos de palestinos y decenas de policías resultaron heridos en los combates, en los que dos veces la policía israelí allanó el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra en el Monte del Templo, el lugar más sagrado para los judíos como el sitio de los templos bíblicos y el sitio de el tercer santuario más sagrado del Islam.

Dos veces en las últimas semanas, multitudes de judíos de extrema derecha han marchado hacia la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde se enfrentaron con multitudes palestinas. La primera marcha extremista judía se produjo después de una serie de ataques palestinos contra judíos visiblemente ortodoxos.

El personal y las agencias de Times of Israel contribuyeron a este informe.