Ejército israelí pedirá expulsar del país a mujer israelí que cruzó ilegalmente a Siria

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) solicitarán sacar del país a D.C, la ciudadana israelí que cruzó semanas atrás la frontera ilegalmente hacia Siria, por temor a que vuelva a cometer idéntico hecho, informó anoche el noticiero de la televisión estatal israelí (KAN).

La investigación del Comando Norte de las IDF para esclarecer cómo cruzó la joven hacia el país enemigo determinó que las operadoras de cámaras detectaron contacto con la verja de seguridad, pero negaron que se haya producido una infiltración hacia territorio israelí. No obstante, no observaron que el cruce se había realizado en sentido contrario.

D.C (iniciales de la joven que aun no se publicó su identidad) llegó a Majdal Shams, en horas de la noche y permaneció un tiempo en la zona y tras observar que no había patrullaje militar israelí cruzó, como se explicó antes, al recibir una indicación en el sistema de seguridad, las operadoras barrieron con las cámaras territorio israelí, pero la mujer se dirigía a territorio sirio. Desde las IDF reconocieron el error.

Gracias a la investigación el Comando Norte dio cuenta de que existen “zonas muertas” bajo el control de las operadoras de cámaras, es decir, donde no hay visión.

Se pidió también que la Policía refuerce la presencia ya que incidentes similares pueden repetirse en el futuro.

¿Quién es D.C, la joven por la que Israel había desembolsado millones de dólares para comprar vacunas rusas destinadas a Siria?

Este domingo un reportero del canal de Hezbollah, al-Manar, publicó el nombre de la mujer israelí (D.C, iniciales verdaderas, pero por razones de seguridad Israel no permite dar a conocer) que semanas atrás había cruzado hacia Siria y que fue repatriada en un intercambio de prisioneros. Además publicó varias imágenes y aseguró que fueron tomadas en el mes de octubre en la frontera entre Israel y El Líbano.

“¿Se acuerdas de la soldado israelí que se acercó a la frontera el pasado mes de octubre cuando había tensión con el ejército sionista?, bueno, es la chica que actualmente está detenida en Siria”, escribió el periodista.

Según informó la televisión estatal israelí (KAN), sobre la identidad de la joven corrieron muchas versiones falsas. En las redes sociales se aseguró que era familiar del ministro Yakov Litzman del partido Yeadut HaTorá, o del líder ultraortodoxo Haim Kanivsky. Estos rumores fueron generados ya que se prohibió dar a conocer el nombre de la mujer.

La prensa israelí informó que D.C tiene 25 años y es de Modiin Illit, en su pasado fue ultraortodoxa. En base a los rumores la televisión estatal resaltó que la mujer no es familiar de ningún político o dirigente del país. “Proviene de un contexto familiar complejo. Vivió en el pasado experiencias traumáticas y era conocida por funcionarios de bienestar en su ciudad”, resaltó un informe de KAN.

En la cuenta de Facebook de DC, a la que tuvo acceso AJN, se puede ver que la joven gustaba pasear por todo el país, incluidas aldeas árabes y en los territorios palestinos.

Este mes publicó en su Facebook sobre una visita a la ciudad de Jericó, territorio al que israelíes no pueden ingresar por motivos de seguridad, y escribió: “No reconozco sus fronteras, no las verdes (por la línea verde o de armisticio que separa los territorios palestino e israelí), no azules, ni violetas. Incluso la línea roja podrá detenerme”.

En otro estado en Facebook se definió a sí misma como “eterna nómada” y añadió: “Siempre me siento en casa donde esté, sea extranjero o en donde nací”.

Este sábado el primer ministro de Israel Binyamin Netanyahu se refirió a los informes que aseguraban que Jerusalem financiará la compra y envío de vacunas a Siria, como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros que tuvo lugar estos días. “Siquiera una sola vacuna fue transferida”, indicó. “Trajimos a la ciudadana. Le agradezco a Putin, y más que esto no agrego por pedido de Rusia y lo respeto”, añadió.

Previamente un reporte señalaba que “Israel aceptó financiar con millones de dólares la compra de vacunas rusas contra el coronavirus, la Sputnik V, para a Siria”. La información se difundió desde el blog “Tikun Olam” del norteamericano Richard Silverstein, basándose en un funcionario israelí involucrado en las negociaciones que tuvieron lugar para repatriar a la mujer israelí que había cruzado ilegalmente la frontera al país árabe, consignó la televisión estatal KAN.

Además, el diario a-Sharq al-Awsat informó que el acuerdo pare regresar a Israel a la ciudadana que había cruzado ilegalmente la frontera incluyó envío de vacunas al país árabe, además de condonar una pena de trabajos comunitarios a una ciudadana drusa del Golán y la liberación y devolución a suelo sirio de dos pastores que habían sido capturados por fuerzas israelíes.

Una fuente oficial siria desmintió esta versión. Según informó la agencia estatal de noticias Sana, el objetivo de los reportes es “embellecer la ocupación y darle una imagen humanitaria que no tiene”.

“La publicación de información falsa sobre la existencia de una cláusula sobre la obtención de vacunas por parte de la ocupación israelí, tiene como objetivo dañar a Siria y distorsionar el aspecto nacional y humanitario del acuerdo”, resaltó el informe de Sana.

Durante días se informó de que Israel había hecho un intercambio de prisioneros con Siria y había hecho otra concesión, pero la censura oficial no permitió informar.

En este marco, el diputado árabe israelí Ahmad Tibi escribió en su cuenta de Twitter: “La semana pasada planteé en el Parlamento el pedido de permitir el ingreso de miles de vacunas a Gaza y a los palestinos de Cisjordania debido a la gran cantidad que hay en Israel ¿Tenemos que esperar que algún judío cruce la frontera a Gaza para obtener las vacunas? Es el derecho internacional y es humanitario. Estamos hablando de la misma área epidemiológica”.

La mujer israelí que cruzó hacia Siria y permaneció desde este miércoles en Rusia regresó este viernes de madrugada a su país desde un vuelo que partió desde Moscú. El primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu conversó con la madre de la joven y le expresó que “Israel siempre trabajará para recuperar a sus ciudadanos”.

El canal 12 de Israel informó que la joven, de 25 años, cruzó hacia Siria en una zona del Monte Hermón que no tiene verja de separación. En suelo sirio merodeó por Kfar Khader y los residentes, al notar que no era del lugar, le hablaron en árabe y llamaron a las fuerzas de seguridad que en minutos la arrestaron y la trasladaron a Damasco, capital del país. Fue interrogada en una dependencia de los servicios de inteligencia.

La joven en cuestión, que en su pasado fue ultraortodoxa, realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Facebook. En varias fotos aparece paseando en diferentes sitios y escribió: “Ninguna verja me detendrá”, o “Incluso si muero mañana, hasta el minuto seré libre”.