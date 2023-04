Decenas de personas protestan en Tel Aviv tras una serie de violentos ataques contra israelíes LGBTQ+

Itongadol.- Decenas de personas protestaron el miércoles frente a la comisaría del distrito de Tel Aviv tras una serie de violentos ataques dirigidos contra israelíes LGBTQ+ en las últimas semanas.

Los manifestantes, con banderas del Orgullo y de Israel, coreaban «agente, agente, ¿a quién proteges?» y «[el ministro de Seguridad Nacional, Itamar] Ben-Gvir despierta, nuestra sangre no es barata». Además, portaban carteles en los que se leía «primero vinieron y actuaron violentamente contra la comunidad LGBTQ+ y yo no me alcé».

Por otro lado, un pequeño grupo se presentó en la protesta y comenzó a corear eslóganes propalestinos, pero fueron rápidamente callados por el resto de los manifestantes.

Según la Agudah (Asociación para la Igualdad LGBTQ en Israel), en marzo se cuadruplicaron los incidentes LGBTQ-fóbicos en comparación con el mes anterior del año pasado.

La protesta se produce sólo dos días después de que una pareja gay fuera agredida en su departamento de Tel Aviv, cuando un vecino rompió la persiana de su ventana y amenazó con matarlos.

Oded, una de las víctimas, expresó que su vecino empezó a gritarles a él y a su pareja poco antes de que se fueran a trabajar, diciéndoles: «Vuelvan a Alemania, no tolero a los gays, no me gustan los gays».

Decenas de manifestantes se reúnen frente a la comisaría del distrito de Tel Aviv para protestar contra los ataques violentos a la comunidad LGBTQ+. (crédito: LA AGUDAH – ASOCIACIÓN PARA LA IGUALDAD LGBTQ EN ISRAEL)Antes de la protesta del miércoles, Oded subrayó que «la Policía de Israel debe comprender que la comunidad LGBTQ+ y quienes la apoyan en Israel no son una minoría perseguida, sino la mayoría: estamos en todas partes, en todos los pueblos, ciudades y localidades de Israel, y merecemos protección frente a los extremistas que pretenden hacernos daño. El trabajo de la policía es protegernos y fracasaron en su trabajo».

El martes por la noche, el agresor fue puesto en libertad con una orden de alejamiento, pero regresó a su domicilio junto a la pareja a la que atacó el lunes. La policía acudió al lugar y volvió a detenerlo, pero lo liberó de nuevo al cabo de una hora. La pareja se mudó a otro departamento en los últimos días, preocupada por su vida.

El ataque se produjo en vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto.

Los homosexuales fueron uno de los grupos objetivo del régimen nazi. Entre 5.000 y 15.000 hombres fueron enviados a campos de concentración como «delincuentes homosexuales» y decenas de miles más fueron encarcelados en otros lugares.

El ataque del lunes se produjo poco después de que la policía cerrara una investigación sobre el lanzamiento de piedras contra un departamento en el que colgaba una bandera del Orgullo LGBTQ+ en Tel Aviv durante una protesta de extrema derecha a principios de este mes, a pesar de que los sospechosos fueron fotografiados en múltiples videos.

Shoval Hachmon, que vive en el departamento que fue apedreado, declaró en la protesta del miércoles que «nadie debería vivir con miedo en su país, en sus calles y aún más en sus casas. La comunidad LGBTQ+ siempre formó y formará parte de este país, por mucho que intenten oprimirnos, humillarnos, quitarnos nuestros derechos y silenciarnos, no nos callaremos».

«Como adolescente, crecí en Hadera, mis recuerdos de infancia como adolescente gay no son positivos, por no decir otra cosa, pero los años de acoso sólo me hicieron levantarme más erguido y orgulloso y mucho de ello fue gracias a saber que detrás de mí hay toda una comunidad fuerte, libre, colorida y orgullosa. Por desgracia, cualquier desprecio por parte de las instituciones que se supone que deben protegernos en este país da permiso no oficial a la LGBTQ-fobia, para atacar y perseguir a los miembros de la comunidad LGBTQ+ en el país», concluyó Hachmon.