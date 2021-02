Coronavirus. Yigal Palmor puso en duda la efectividad del sistema de cápsulas en las escuelas

Itongadol.- El jefe de Relaciones Internacionales y Asesor de Política Exterior de la Agencia Judía para Israel, Yigal Palmor, puso en duda la efectividad del sistema de “cápsulas” que se implementó en las escuelas israelíes y que se pretende replicar en todo el mundo para retomar el ciclo educativo que está afectado por la pandemia del coronavirus.

En una entrevista con la Agencia de Noticias AJN, Palmor, ex portavoz de la Cancillería israelí, señaló que todos los países “buscan soluciones en tiempo real” para resolver el problema educativo, pero advirtió que “la verdad es que todo parece mal”.

“Desde el principio de la pandemia, en Israel, el concepto era que educación presencial podría ser peligrosa y los contagios podrían pasar por los más jóvenes a los adultos que viven en casa”, recordó Palmor, por lo que al comienzo de la crisis se cerraron todas las instituciones educativas y luego el Ministerio de Educación pretendió que los niños de baja edad, que eran los menos susceptibles de ser infectados regresaran a las escuelas.

Más tarde, explicó Palmor, se optó por abrir las escuelas mediante un sistema de educación por cápsulas. “Lo de las cápsulas funcionó bastante bien, pero funciona bien en entornos ricos o de clase media, pero no funciona bien en entornos más desfavorecidos donde las escuelas tienen menos posibilidades de repartir las horas de educación”, señaló.

“En Escuelas, en barrios o en entornos más desfavorecidos existe desde el principio un problema de atención, los niños no atienden la clase todos de forma ordenada sino que tienen problemas en casa, a veces vienen o no vienen; hay que invertir mucho más esfuerzo en crear un lazo, un compromiso entre el estudiante y la institución educativa”, puntualizó.

Para el ex vocero de la Cancillería israelí a los chicos carenciados “les cuesta más aumentar la disciplina de clase que implica el sistema de cápsulas, que significa que el horario cambia. No es como antes, que todos los días estaba la misma rutina”. “En pandemia, el horario es más difícil de controlar. Para los niños que menos apoyo tienen en sus casas, y que menos disciplina tienen, es más difícil entender y manejar esa falta de rutina. Necesitan alguien que los apadrine en cada momento y eso es imposible”, añadió. “Los docentes no pueden porque tienen muchos alumnos, no pueden seguir el horario individual de cada uno. Con las cápsulas, la cosa es más confusa”, aclaró.

“Al final decidieron cerrar las escuelas totalmente porque entienden que los contagios pasan también por los niños, y si no manifiestan síntomas, también eso da igual porque pueden ser no menos contagiosos, así que mantienen los niños en casa y se les exige seguir los cursos por Zoom, y eso es aún más difícil para los más desfavorecidos, necesitas una infraestructura tecnológica en casa”, indicó.

Palmor comentó que los profesores aseguran que con este sistema educativo se pierde al 30% de los alumnos a causa del confinamiento dispuesto por las autoridades sanitarias.

“Está claro que no funciona el sistema ahora y los niños se pierden, los alumnos se pierden, han perdido ya un año escolar y a lo mejor van a perder otro más. Ahora bien pretender que a los niños no les afecta el COVID, que pueden atender la escuela casi normal para no perderse el año escolar, eso tampoco funciona porque sí el COVID afecta a los niños, afecta a su entorno familiar”, sostuvo.

En distintos países hay distintas respuestas a está problemática de la educación, indicó Palmor, quien aclaró que sólo al pasar tres o cuatro años, cuando se concluya la pandemia se podrá determinar cuál era la solución. “Ahora estamos todos intentando buscar soluciones en tiempo real y la verdad es que todo parece mal”, concluyó.