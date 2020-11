Coronavirus. Netanyahu dice que Israel comenzará a recibir vacunas en enero

Itongadol/AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu indicó durante una reunión del gabinete del coronavirus que Israel recibirá la vacuna de Pfizer en enero, luego de las discusiones con el CEO de Pfizer, Albert Bourla.

Netanyahu dijo que los últimos obstáculos para la firma del contrato entre Pfizer e Israel se resolvieron el jueves y dijo que la vacuna se enviará a Israel a principios de enero y crecerá en suministro mes a mes.

También dijo que está trabajando para traer vacunas de otras fuentes.

Horas antes, Netanyahu aseguró que Israel estaba listo para firmar un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer en unos días para una posible vacuna contra el coronavirus, horas después de realizar dos llamadas telefónicas con el director ejecutivo de la empresa.

Al mismo tiempo, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, advirtió que probablemente Israel tardará mucho tiempo en comenzar a recibir vacunas de cualquiera de las diversas apuestas de desarrollo de vacunas que ha realizado.

La oficina de Netanyahu informó que el premier israelí mantuvo una conferencia telefónica en medio de la noche con el jefe de Pfizer, Albert Bourla, el vicefiscal general israelí Roi Sheindorf y el propio asesor legal de Pfizer «para eliminar todos los obstáculos burocráticos y las dificultades para firmar el acuerdo», se indicó en un comunicado.

“Durante la llamada hubo un progreso significativo que permitirá firmar un acuerdo entre Israel y la compañía Pfizer en los próximos días”, se anunció desde la oficina del Primer Ministro.

La llamada siguió a una conversación el miércoles por la noche entre Netanyahu y Bourla que el primer ministro describió más tarde como «muy sustantiva y muy práctica».

El Canal 12 de Israel afirmó en un informe que en la llamada inicial, Netanyahu aseguró un compromiso verbal de Bourla para suministrar a Israel vacunas contra el coronavirus, y las partes discutieron un acuerdo por tres millones de vacunas (seis millones de inyecciones) con una inversión inicial de 29,6 millones de dólares.

Sin embargo, un portavoz de Pfizer negó que se hubiera llegado a ningún acuerdo con Israel.

“No estamos en condiciones de discutir detalles de conversaciones privadas. No hay ningún acuerdo entre Pfizer e Israel en este momento. Si esto cambia, nos esforzaremos por asesorar”, dijo el portavoz en una declaración enviada por correo electrónico a The Times of Israel, antes de la segunda llamada de Netanyahu con Bourla.

Pfizer anunció el lunes que los datos iniciales indicaron que la vacuna que está desarrollando con el socio alemán BioNTech tiene un 90 por ciento de efectividad en la prevención de COVID-19, lo que generó optimismo que pronto podrían estar disponibles las vacunas contra el nuevo coronavirus.

El anuncio de Pfizer sobre los resultados del ensayo de la vacuna, que puso a la compañía en camino de solicitar a finales de este mes la aprobación de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, fue aclamado en ese momento por Netanyahu, quien prometió llevar la vacuna a Israel.

Israel tiene acuerdos con otras dos empresas farmacéuticas para vacunas y también está desarrollando su propia versión, pero, según se informa, no se había involucrado intensamente en conversaciones con Pfizer antes del anuncio del lunes, lo que lo pone en desventaja.

Una de esas firmas, Moderna, dijo el miércoles que probablemente anunciaría sus propios resultados preliminares a finales de este mes.

Sin embargo, Edelstein informó hoy que incluso en las mejores circunstancias, una vacuna contra el coronavirus no llegará a Israel antes de fin de año.

“No sé cuándo comenzaremos a recibir la vacuna”, dijo el ministro de Salud a Radio Ejército.

“El primer ministro ciertamente nos está ayudando bastante en ese asunto, y se merece un agradecimiento”, dijo destacó que los funcionarios del Ministerio de Salud, junto con los de otros ministerios, estaban haciendo sus propios esfuerzos y estaban en contacto con varias empresas. .

“Incluso en los escenarios más optimistas, un gran número de vacunas no llegarán a Israel este año”, dijo. «Cuando se firme un acuerdo, estaremos encantados de informar al público», añadió.

“Pero no podemos llegar a un punto en el que haya una vacuna en otros países pero no aquí”, dijo.

Edelstein también agradeció al zar nacional saliente del coronavirus, Roni Gamzu, por sus esfuerzos y dijo que “hizo un trabajo excelente». «Hizo todo lo que pudo, lo que no siempre fue fácil debido a los diferentes organismos (gubernamentales). Todos deberíamos agradecerle», agregó.

Gamzu termina su mandato el jueves y será reemplazado por Nachman Ash, un ex director médico de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel).

La medida se produce cuando Israel ha visto que las tasas de infección se mantienen por encima de los 500 casos por día, y los funcionarios advirtieron que los planes para aliviar las restricciones de bloqueo pueden detenerse y se establecerán nuevos límites en el movimiento.