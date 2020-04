Coronavirus. Los israelíes deberán usar máscaras faciales al aire libre

Itongadol.- Los israelíes deberán usar máscaras faciales a partir del domingo bajo las nuevas directivas del Ministerio de Salud aprobadas por el gobierno. La orden se produjo cuando la Organización Mundial de la Salud cuestionó la efectividad de dicha política.

Bajo las nuevas reglas, se deben usar máscaras al salir de casa. Esto no se aplica a niños menores de 6 años; personas con afecciones emocionales, mentales o médicas que les impedirían usar una máscara; conductores en sus autos; personas solas en un edificio; y dos trabajadores que trabajan juntos regularmente, siempre que mantengan el distanciamiento social.

La orden entra en vigencia el domingo a las 7 de la mañana.

Las máscaras pueden ser caseras o improvisadas, pero deben cubrir la boca y la nariz, según las autoridades.

La orden se había emitido previamente como recomendación.

«Una máscara facial reduce en gran medida la probabilidad de infectarse e infectar a otros», dijo el ministerio, y agregó que obstruía las gotas respiratorias.

Pero los expertos de todo el mundo han puesto en duda la idea de que el uso generalizado de máscaras sea útil para combatir la pandemia de coronavirus, al tiempo que advierten sobre numerosas trampas.

La Organización Mundial de la Salud publicó pautas actualizadas sobre las máscaras faciales el martes, diciendo que había «evidencia limitada» que sugiere que una máscara usada por una persona con el coronavirus protegería a quienes la rodean, y «sin evidencia» fue efectiva para aquellos que están sanos.

Además, advirtió a las personas que reservaran máscaras médicas para profesionales de la salud y advirtió de una falsa sensación de seguridad por parte de los usuarios de máscaras.

Agregó: “El uso de máscaras hechas de otros materiales (por ejemplo, tela de algodón), también conocidas como máscaras no médicas, en el entorno comunitario no ha sido bien evaluado. No hay evidencia actual para hacer una recomendación a favor o en contra de su uso en este entorno».