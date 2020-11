Coronavirus. Israel recibiría las primeras vacunas en el primer trimestre de 2021

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel anunció hoy que las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el gigante farmacéutico Pfizer llegaría a Israel durante el primer trimestre de 2021.

El director general del Ministerio de Salud, profesor Hezi Levi, aseguró en declaraciones al portal de noticias Ynet que inicialmente se suministraría una pequeña cantidad, que se le daría a la población en mayor riesgo por el virus, agregando que el gobierno está en negociaciones con más compañías farmacéuticas para recibir sus vacunas cuando estén disponibles.

En tanto, un especialista del Instituto de Ciencia Weizmann, el biólogo Eran Segal estimó que si el país recibe medio millón de dosis podrá reducir el nivel de mortalidad en un 65 por ciento.

El Ministerio de Salud informó hoy que se detectaron 322 nuevos casos de coronavirus desde el sábado después de que solo se realizaron 13.507 pruebas, lo que arroja una tasa de positividad del 2,3%. Según el ministerio, de los 7.916 israelíes que actualmente luchan contra el virus, 536 están siendo tratados en hospitales, 288 en estado grave y de ellos 122 con ventiladores.

El profesor Segal dijo en declaraciones a Canal 12 que si una futura vacuna demuestra ser 90% efectiva, podría reducir las muertes por COVID-19 en Israel en un 65% con solo la mitad de un millones de dosis. Si la vacuna tiene un 70% de efectividad para bloquear el virus, la tasa de mortalidad se reduciría a la mitad, dijo.

El lote del primer medio millón de vacunas también reduciría el número de casos graves en un 40% si la inyección tiene una efectividad del 90%, y en un 31% si tiene una efectividad del 70%, según los cálculos de Segal.

Se espera que las primeras 500.000 vacunas sean suficientes para inocular a israelíes mayores de 75 años. Con 800.000 inyecciones, todos los israelíes mayores de 70 años pueden ser vacunados, y con 1,2 millones, cubriría a la población mayor de 65 años que está en mayor riesgo de sufrir complicaciones por el virus, de acuerdo al especialista.

Según el Ministerio de Salud más de 2.700 israelíes han muerto a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el viernes que Israel firmó un acuerdo con Pfizer para comprar millones de inyecciones de vacunas contra el coronavirus, días después de que la empresa farmacéutica estadounidense dijera que los datos sugirieron que la vacuna tenía un 90 por ciento de efectividad para prevenir el COVID-19.

Como parte del acuerdo con Pfizer, Netanyahu dijo que Israel recibiría 8 millones de dosis de la vacuna, suficiente para inocular a 4 millones de israelíes. Netanyahu expresó su esperanza de que Pfizer comience a suministrar la vacuna en enero, en espera de la autorización de los funcionarios de salud de Estados Unidos e Israel.

“Este es un gran día para Israel y un gran día para nuestra victoria sobre el coronavirus”, dijo Netanyahu en un mensaje televisado en la sede militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) en Tel Aviv.

Sin embargo, el sitio de noticias Ynet informó que el acuerdo no obliga a Pfizer a suministrar las vacunas, sino que solo declara que tiene la intención de hacerlo “según las circunstancias”. Si no los suministra, la empresa devolverá el adelanto da Israel.

Hablando después de Netanyahu, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, dijo que esperaba que “cantidades significativas” de la vacuna comenzaran a llegar a principios de 2021.

“Esto es muy importante, pero como he dicho, no debemos volvernos complacientes. No hay vacuna para la complacencia”, dijo Edelstein, pidiendo a los israelíes que usen máscaras y observen las reglas de distanciamiento social.

Pfizer y su socio alemán BioNTech confirmaron el acuerdo con Israel en una declaración conjunta el jueves por la noche.

Pfizer anunció el lunes que los datos iniciales indicaron que la vacuna que está desarrollando con BioNTech es 90% efectiva para prevenir COVID-19, lo que generó optimismo que pronto podrían estar disponibles las vacunas contra el nuevo coronavirus.

Sin embargo, su almacenamiento y transporte requieren temperaturas extremadamente frías, creando intensas complicaciones logísticas.

Israel tiene acuerdos con otras dos empresas farmacéuticas para vacunas y también está desarrollando su propia versión, pero, según se informa, no se había involucrado intensamente en conversaciones con Pfizer antes del anuncio del lunes, lo que lo pone en desventaja.

Además de sus acuerdos con Moderna y Arcturus, Israel también firmó un acuerdo con la firma italiana de biotecnología ReiThera para suministrar una vacuna si se desarrolla, y está en conversaciones con Rusia para comprar una vacuna que está desarrollando. Su propio Instituto de Investigación Biológica también está trabajando en una vacuna candidata.

Las esperanzas de la vacuna surgieron cuando el número de casos de virus en el país comenzó a aumentar.