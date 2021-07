Coronavirus. Israel: La congestión en el aeropuerto continúa pese al aumento de la morbilidad

AJN/Itongadol.- La congestión en el aeropuerto Ben Gurion continúa a pesar del aumento de la morbilidad y las súplicas para permanecer en Israel: hoy (martes) se espera que alrededor de 34.500 pasajeros pasen por la puerta de entrada principal de Israel, aproximadamente 21.000 de ellos, personas que abandonarán el país. La mayoría de los pasajeros de hoy son musulmanes que irán a celebrar la Fiesta del Sacrificio al exterior.

El Comité de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset discutió hoy, entre otras cosas, el cumplimiento de las pautas en el Aeropuerto Ben Gurion entre los que llegan de países rojos y aterrizan en la Terminal 1 y los demás pasajeros en la Terminal 3.

«Actualmente no hay una solución sistémica, no solo de la policía porque los trenes y autobuses no pertenecen a la policía», dijo el representante policial en la audiencia. “Los aislados aterrizan en la Terminal 1, el problema es que dentro de los sistemas computarizados, el policía que quiere hacer cumplir la restricción tiene que recibir la información de que una persona figura como aislada. El sistema se actualiza cada cuatro horas y entonces no tiene los datos. Es difícil saber quiénes son entre los 40.000 que caminan por la terminal, no tenemos los medios visuales del policía que está cerca del tren».

Según la Autoridad de Aeropuertos, Turquía sigue liderando la lista de vacacionistas en el extranjero, principalmente debido al Eid al-Adha. Hoy se espera que 4.285 pasajeros vuelen al destino deseado. Después de eso, los destinos preferidos por los israelíes son los Estados Unidos con 3.400 pasajeros, Grecia con 3.100 pasajeros y Chipre, al que acudirán hoy más de 1.000 israelíes.

Aquellos que vuelan hoy lo hacen sabiendo que el país de destino puede ponerse «rojo» en los próximos días y es posible que tengan que pasar una semana de aislamiento a su regreso. Jackie Siama, quien vive en Miami y vino al país para visitar a sus hermanas, voló con ellas hoy para pasar unas vacaciones en la isla griega de Corfú. «Tengo muchas esperanzas en que para cuando regresemos esté bien regresar al país», dijo Siama. «No puedo permitirme quedarme aislada en este momento. Estaré en problemas porque soy residente de los Estados Unidos y estoy aquí de visita, pero soy optimista».

Como alguien que ya ha realizado al menos un vuelo durante la pandemia de coronavirus, Siama cree que en Israel esto se hace de la forma más correcta. “Para nosotros en los Estados Unidos las cosas son diferentes y más precisas, pero no tengo problema con eso. En Miami todo está abierto y quien quiere entra y se cuida, tenemos una política diferente”. Agregó que «si hubiera sabido antes que este es el proceso lo habría pensado dos veces porque es muy oneroso. Esperamos mucho tiempo en la fila».

Olga Margolis de Jerusalem también voló a Corfú con sus hijos y su suegra. Ella dijo que todos estaban muy emocionados por el viaje. «Aunque estábamos un poco preocupados, cuando hicimos la reserva elegimos un país verde, ahora se está acercando al rojo y es posible que vayan a aislarnos a pesar de que hemos sido vacunados», dijo Margolis.

“Pensé en cancelar cuando vi que había subido la morbilidad y hay un virus nuevo y es un poco preocupante, pero también hay que descansar un poco y salir porque estar encerrados en el mismo lugar no es bueno para la psiquis», añadió Margolis. «Cuando reservamos los boletos buscábamos un país verde y es decepcionante que ahora tenga una advertencia de viaje. En cuanto a los niños, creemos en la medicina y la ciencia».

Anat Or de Gedera se destacó en la sala de salidas, con dos máscaras en el rostro. «En lo que respecta a Bennett, sé que había dos opciones, si tienes que volar y tienes vacaciones, entonces no. Vuelo porque es un evento familiar como parte de la obtención de un título», explicó Or. «Es muy cierto que la presión es alta cuando ves la conducta dentro del aeropuerto y a la mitad de la gente aquí con la máscara en el mentón. Si no tuviera el deber de viajar no estaría aquí, hubo una deliberación sobre si viajar. Pregunto dónde están los responsables de la apariciencia de todos estos sin máscara aquí. La cuestión del aislamiento nos es familiar y si eso es lo que hay que hacer, lo haremos».

Según datos del Ministerio de Seguridad Interior, en los últimos tres días se distribuyeron multas de 5.000 shekels a 33 infractores del aislamiento, y se impusieron otras 87 multas de 500 shekels por no llevar máscara en un espacio cerrado. Ayer, los oficiales de policía comenzaron a hacer cumplir la obligación de usar máscaras también en el aeropuerto Ben Gurion.

A pesar de la congestión en el aeropuerto Ben Gurion en los últimos días y el récord que se ha roto desde mediados de marzo en el número de controlados y en la tasa positiva de ayer -1.372 fueron diagnosticados con coronavirus y la tasa positiva fue del 1.8%-, el ministro de Salud Nitzan Horowitz reiteró hoy que no hay intención de cerrar el aeropuerto Ben Gurion. «No cerraremos el aeropuerto Ben Gurion, no queremos cerrar el aeropuerto Ben Gurion y no queremos causar demasiado daño al turismo y la aviación», dijo Horowitz a Ynet. Sin embargo, pidió a los israelíes que no viajen en avión y agregó que en la próxima reunión del gabinete los ministros discutirán la actualización de la lista de países prohibidos. «La intención es que todos los que regresen del extranjero estén aislados durante un período determinado. Creo que el único aeropuerto de Israel debería permanecer abierto. Al mismo tiempo, los vuelos al exterior durante este período no son algo recomendable».