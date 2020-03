Coronavirus: Hay 50 israelíes infectados

Itongadol.- El número de israelíes infectados por el coronavirus, llegó ayer en forma dramática al número de 50, según un informe oficial del ministerio de Salud.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, informó anoche como era de esperar, que todo israelí que vuelve del exterior, debe entrar en cuarentena de 14 días, sin interesar de qué país vino. Según distintas fuentes políticas, no se nombró a los Estados Unidos en especial, sino “de todos los países”, por presión del vice-presidente americano, Mike Pence, que le pidió a Netanyahu no pronunciar específicamente el nombre de su país, para no afectar su imagen.

Con esta nueva directiva, se calcula que unos 200,000 israelíes entrarán en cuarentena, que esta vez no es retroactiva, sin embargo muchos especialistas creen que ya no es efectiva, y esto debido a que el infectado número 29 (así se lo conoce) que es un miembro del Maguen David Adom, los servicios de emergencia de Israel, contrajo el virus sin viajar al exterior y todavía no se sabe como lo contrajo. O sea, el virus ya da vuelta entre la población y no es necesario blindar a Israel del exterior.

Esta mañana se publicó que también la familia cercana del infectado 29 se contagió del virus, y que todo el poblado donde viven en Cisjordania, unas 100 personas, deberán entrar en cuarentena de 14 días.

Por las nuevas directivas, las compañías aéreas locales, Arkia e Israir, comunicaron que volarán al exterior hasta este fin de semana, para traer de vuelta al país la mayor cantidad de israelíes posible, y dejarán de hacerlo hasta fines de marzo. La compañía aérea nacional, El Al, sin embargo comunicó que no dejará de volar al exterior para no anular rutas, pero sí bajará el número de los vuelos para no realizarlos sin pasajeros.

Se espera que con el correr de las horas, el número de infectados en Israel aumente, al recibirse los resultados de cientos de análisis que todavía esperan en el laboratorio. Por otro lado, el estado del chofer que está en terapia intensiva después de haberse contagiado por peregrinos de Grecia e Italia, mejoró esta mañana, según un vocero del hospital donde está internado.