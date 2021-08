CORONAVIRUS EN ISRAEL. UN ESTUDIO REVELA QUE LA INMUNIDAD NATURAL ES «MÁS FUERTE, MÁS DURADERA» QUE LAS DOSIS

Itongadol.- Un nuevo estudio israelí sobre la inmunidad al coronavirus sugiere que las personas que fueron previamente infectadas con el virus se benefician de una inmunidad significativamente más fuerte y más duradera que la inmunidad proporcionada por la vacunación sola.

El estudio , un estudio observacional retrospectivo realizado por Maccabi Healthcare Services, Universidad de Tel Aviv, Hospital de la Universidad de Ashdod, comparó a israelíes de tres grupos: personas que habían recibido la vacuna y nunca se infectaron (sin experiencia con SARS-CoV-2), personas que habían sido previamente infectadas y no recibieron la vacuna, y las personas que se infectaron con SARS-CoV-2 y luego se vacunaron después de recuperarse.

Los investigadores encontraron que la inmunidad natural es más fuerte y duradera que la vacunación, pero también señalaron que una dosis única de vacuna probablemente puede ofrecer protección adicional de la variante Delta a quienes se recuperaron del SARS-CoV-2.

Para el estudio, los investigadores analizaron los registros médicos electrónicos anónimos, una base de datos que cubre los registros de 2,5 millones de personas en israelí, que abarca desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 14 de agosto de 2021.

El estudio agrupó a los sujetos en categorías según el estado de vacunación y la infección previa, corrigiendo factores demográficos como la edad, el sexo, el lugar de residencia, así como el momento de la infección o la vacunación.

En el primer análisis, que solo comparó la inmunidad natural con la inmunidad vacunada entre las personas sin tratamiento previo con SARS-CoV-2, se estudiaron dos cohortes de 16.215 personas cada una, con la misma representación de edad, sexo, ubicación y momento de la infección o vacunación.

Este modelo mostró un total de 256 casos de infección, 238 fueron ‘infecciones de avance’ de los vacunados y no tratados con COVID, mientras que 19 fueron reinfecciones entre el grupo no vacunado y previamente infectado. Ajustando las comorbilidades, las personas que no habían recibido la vacuna COVID tenían 13 veces más riesgo de infección que las personas previamente infectadas.

De 199 casos sintomáticos, 191 estaban entre los vacunados, solo 8 estaban entre los previamente infectados. Después de ajustar las comorbilidades, los investigadores encontraron que los vacunados tenían 27 veces más probabilidades de sufrir un caso sintomático del virus en comparación con el riesgo que tenían las personas previamente infectadas de tener un caso de reinfección sintomático.

Se notificaron un total de nueve hospitalizaciones, ocho de ellas entre el grupo que no había recibido la vacuna COVID y una entre las previamente infectadas. No se informaron muertes en ninguna de las cohortes.

Los investigadores también compararon dos grupos, cada uno con 14.029 personas, uno en el que los sujetos habían sido previamente infectados pero nunca vacunados, y otro en el que se infectaron y luego se vacunaron con una sola dosis.

Este modelo encontró que la vacunación con una sola dosis de la vacuna redujo el riesgo de reinfección casi a la mitad, con el grupo vacunado previamente infectado con un factor de riesgo de 0.53 en comparación con el grupo recuperado no vacunado.

Sin embargo, la vacuna pareció tener un impacto levemente menor en la reducción del factor de riesgo de enfermedad sintomática.

Dieciséis de la cohorte recuperada y vacunada informaron reinfección sintomática, en comparación con 23 sujetos de la cohorte no vacunada. Un paciente no vacunado fue hospitalizado, mientras que ninguno de los pacientes recuperados y vacunados fue hospitalizado.

Teniendo en cuenta las comorbilidades, el estudio encontró que los sujetos recuperados y vacunados tenían un factor de riesgo de 0,65, o el 65% del riesgo de los sujetos recuperados no vacunados, de desarrollar un caso sintomático del virus.

Los autores concluyeron que al estudiar los efectos de la variante Delta, “la inmunidad natural brinda una protección más duradera y más fuerte contra la infección, la enfermedad sintomática y la hospitalización debido a la variante Delta del SARS-CoV-2, en comparación con la vacuna de dos dosis BNT162b2- inmunidad inducida «.

Pero, agregaron, una sola dosis de la vacuna parece aumentar la protección de la que gozan los previamente infectados.

“En particular, las personas que fueron previamente infectadas con SARS-CoV-2 y recibieron una sola dosis de la vacuna BNT162b2 obtuvieron protección adicional contra la variante Delta. La protección a largo plazo proporcionada por una tercera dosis, administrada recientemente en Israel, aún se desconoce «.

Los investigadores sugirieron que la protección más fuerte y duradera de la que gozan los infectados previamente “podría explicarse por la respuesta inmune más extensa a las proteínas del SARS-CoV-2 que la generada por la activación inmune de la proteína anti-pico conferida por la vacuna, ”Mientras agrega“ esto sigue siendo una hipótesis ”.

El estudio parece corroborar los datos recopilados por el Ministerio de Salud de Israel a principios de este año que compararon la probabilidad de reinfección durante la cuarta ola de la pandemia con la probabilidad de infecciones entre los vacunados.

Los datos presentados al Ministerio de Salud en julio encontraron que los vacunados tenían 6,72 veces más probabilidades que los previamente infectados de ser diagnosticados con el virus, aunque no se hizo distinción entre pacientes vacunados que no habían recibido COVID o que estaban infectados previamente. , ni se tomaron en cuenta las comorbilidades.

Un estudio anterior , realizado en Cleveland, Ohio, encontró que es probable que haya poco o ningún beneficio para los pacientes con SARS-CoV-2 recuperados al recibir vacunas contra el coronavirus.