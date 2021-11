Coronavirus en Israel. El panel de salud aprueba las vacunas de Pfizer para niños de 5 a 11 años

Itongadol/AJN.- El panel de expertos del Ministerio de Salud votó el día con una abrumadora mayoría a favor de administrar las vacunas pediátricas COVID-19 de Pfizer y BioNTech a niños de 5 a 11 años.

El panel presentará su decisión al Director General del Ministerio de Salud, Prof. Nachman Ash, quien tendrá la decisión final sobre la mudanza.

El presidente del panel, el Dr. Boaz Lev, dijo en una conferencia de prensa después de la reunión que de los 75 miembros del panel, 73 dijeron que las vacunas eran seguras y efectivas. Una mayoría de 68 a 6 miembros votaron para recomendar la administración de las vacunas.

«El objetivo principal es proteger la salud de los niños como individuos, pero al final del día la decisión (de vacunar) es autónoma y está sujeta a la consideración privada de todas y cada una de las familias y debe estar libre de coerción», dijo.

Se espera que la campaña para vacunar al grupo de edad comience dentro de los próximos 10 días.

La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Aprobó la vacuna pediátrica Pfizer para su uso el mes pasado, y el Centro de Control de Enfermedades de EE. UU. Dijo que era segura y recomendada para proteger a los niños pequeños del COVID-19.

El profesor Nadav Davidovitch, experto en epidemiología y salud pública de la Universidad Ben-Gurion, dijo a Ynet el miércoles antes de la reunión del panel, que a pesar de algunos efectos secundarios que se pueden esperar cuando se administra cualquier medicamento o vacuna, «el riesgo de la vacuna es mucho menor que el riesgo de la enfermedad en sí «.

«También nos da paz, porque no solo protege a nuestros hijos, sino que también nos protege como sociedad», dijo.

En respuesta a las afirmaciones de que no había necesidad médica de vacunar a los niños pequeños contra el virus, ahora que la cuarta ola de la pandemia causada por la variante Delta ha disminuido, Davidovitch dijo que el virus todavía estaba con nosotros y no desaparecerá.

«Hay más de cinco millones de muertos en todo el mundo … Hay que decirle a la gente que se vacune ahora mismo, cuando las cosas estén más tranquilas, para que puedan hacer frente más tarde, en caso de un aumento adicional de casos», dijo.

El miércoles, el panel celebró su voto a través de Zoom en una reunión que estuvo cerrada al público, citando ataques en línea de oponentes a las vacunas.

Altos funcionarios de salud, incluida la Jefa de Salud Pública del Ministerio de Salud, la Dra. Sharon Alroy-Preis, recibieron amenazas de muerte . A Alroy-Preis se le asignó un destacamento de seguridad personal después de que se profirieran amenazas contra ella y su familia por su papel en la batalla contra la pandemia.

El panel inició sus deliberaciones la semana pasada en una reunión que se transmitió en vivo por varios medios de comunicación y en el sitio web del ministerio, y en la que el público pudo plantear preguntas a los expertos.

Durante la discusión, los opositores a las vacunas se concentraron en la sección de comentarios de la transmisión en vivo de Facebook y denunciaron a los participantes en la reunión, con un comentarista llamándolos «criminales» y otro exclamando «el Señor nos salvará de ustedes».

El Ministerio de Salud dijo la semana pasada que trabajaría para acelerar el envío de inyecciones pediátricas si el panel de expertos lo aprueba.