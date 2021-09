CORONAVIRUS EN ISRAEL: 4.975 CASOS EN LAS ÙLTIMAS 24 HORAS

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel informó que en las últimas 24 horas se detectaron 4.975 casos de coronavirus, sobre un total de 90 mil tests analizados, lo que da una tasa de positividad del 5.7%. Se trata de una disminución en las cifras. En tanto, se mantiene estable la cantidad de pacientes de gravedad, siendo 679 y 143 están conectados a respiradores. Desde iniciada la pandemia fallecieron en Israel 7.154 personas por Covid-19. El ritmo reproductivo básico de la enfermedad se sitúa en 1.05, el más bajo desde el mes de junio.

Desde el Ministerio de Salud expresaron preocupación porque las festividades judías del mes de setiembre traigan un aumento de casos. No obstante, desde el gabinete de gobierno que se ocupa de la pandemia no planean imponer más restricciones a la población.

También generaron preocupación las imágenes vistas durante el fin de semana en la que miles de jóvenes asistieron a fiestas en la turística ciudad de Eilat, al sur del país. Allí, bailaron, bebieron y disfrutaron del verano.

היום השני של פסטיבל פאנג'ויה: אלפים חוגגים צמוד וללא מסכות באחד מאתרי המסיבות | תיעודhttps://t.co/PRsTSUTSnH@HaimOmri pic.twitter.com/94cMhx8xHr — כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2021

El ministro de Salud, Nitzan Horovitz, expresó que «desde hace una semana notamos un freno al crecimiento de la pandemia» y añadió que «es temprano todavía para festejar, pero hay señales para ser optimistas».

«Queremos permitir volver a la vida rutinaria. No quiero imponer un cierre al país. Dije que no iba a haber cuarentena y no hubo. No quiero mandar a millones al paro y no quiero cerrar colegios y comercios que apenas levantaron la cabeza», indicó respecto a las imágenes que se vieron durante el fin de semana de las fiestas en Eilat.

«Basta de pánico, actuamos con mesura y responsabilidad. Estamos haciendo lo importante para combatir la enfermedad, pero al mismo tiempo queremos mantener el país abierto», dijo.