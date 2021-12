Coronavirus. El sector turístico de Israel critica al gobierno

Itongadol.- Miserable, bofetada y cobarde son algunas de las palabras que los trabajadores del sector turístico israelí utilizan para describir la última oleada de restricciones de viaje del gobierno israelí.

En un intento de impedir la propagación de la nueva variante Omicron del COVID-19, se vuelve a prohibir la entrada en el país a los ciudadanos extranjeros y se obliga a los israelíes vacunados que regresan del extranjero a permanecer en cuarentena durante tres días con dos pruebas negativas. Aunque actualmente los israelíes pueden viajar, el gobierno ha dicho que actualizará cada 24 horas una lista de países «rojos» a los que está prohibido viajar, lo que imposibilita la planificación de viajes.

Yaniv Poria, profesor de turismo y decano del campus de Eilat de la Universidad Ben-Gurion, calificó de irresponsables las decisiones del primer ministro Naftali Bennett y reprendió al ministro de Turismo, Yoel Razvozov, por no defender un sector que ha sido uno de los más afectados por la pandemia.

«Si el primer ministro toma una decisión miserable, irreflexiva y cobarde de cerrar el turismo en Israel cuando otros países no están haciendo lo mismo -impidiendo que los turistas visiten Israel mientras permite que los israelíes viajen al extranjero-, entonces el ministro de Turismo debería haberse asegurado de que hubiera algún tipo de compensación», dijo Poria. «No puede ser que el gobierno se plantee cerrar o no los cielos, pero no haya preparado ningún tipo de paquete de compensación. El primer ministro está ignorando a los trabajadores del sector turístico».

Según Poria, la decisión de cerrar todo con tanta rapidez ha llevado a muchos proveedores mundiales de viajes a reconsiderar la posibilidad de hacer negocios con Israel en el futuro.

«En Chipre, Grecia, Turquía, Egipto y el resto de Europa la vida continúa. Sólo en Israel las cosas están paralizadas, por lo que no quieren hacer negocios con nosotros», dijo.

A largo plazo, Israel se encontrará con una grave escasez de mano de obra en el sector del turismo y la hostelería y no podrá competir con otros destinos populares. De hecho, Israel está empezando a quedarse muy por detrás de otros países que han decidido invertir en este campo, advirtió Poria.

«Nuestros competidores siguen trabajando y avanzando», dijo. «De hecho, es durante esta crisis cuando el gobierno debería haber invertido en infraestructuras turísticas, mejorar la experiencia turística, añadir atracciones y averiguar cómo añadir autobuses el sábado. Esto es lo que están haciendo otros países».

El sector no sólo incluye al personal de los hoteles y a los guías turísticos, sino también a los conductores de autobús, restauradores, comerciantes y muchos otros sectores que dependen en gran medida de los turistas.

Unos 500 trabajadores se reunieron el lunes en el aeropuerto Ben-Gurion para protestar por la inacción del gobierno.

La indignación se produjo tras las polémicas declaraciones del ministro de Economía, Avigdor Liberman, el domingo, que dijo que los guías turísticos y las agencias de viajes «deberían encontrar otro trabajo».

Poria calificó de inaceptables las declaraciones de Liberman y subrayó que esos trabajadores del sector turístico habían ido más allá para garantizar que se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar la propagación del COVID-19.

«Los gobiernos de todo el mundo ya están preparando sus industrias turísticas para el día después de la crisis y nuestro ministro de Economía quiere destruir nuestro sector turístico», dijo Poria. «Por sus declaraciones está claro que Liberman no conoce a la población de guías turísticos, que en su mayoría está formada por veteranos en el sector, algunos de los cuales tienen más de 50 años.

No están en esa etapa de su vida en la que pueden someterse a un reciclaje profesional que les lleve a carreras alternativas».

Después de que sus declaraciones causaran un gran revuelo, Liberman se retractó el lunes y dijo que su ministerio está elaborando un paquete de compensaciones para los trabajadores del sector turístico.