Coronavirus. El modelo de salud pública marca el éxito de Israel en la vacunación contra el COVID-19

La jefa del Servicio de Neumonología Pediátrica del Hospital Universitario Hadassah de Jerusalem, Malena Cohen-Cymberknoh, afirmó que en Israel «hay un porcentaje alto de personas inmunizadas, en relación a otras partes del mundo» tras cumplirse casi un mes del inicio del plan de vacunación contra el coronavirus y estimó que «si se sigue este ritmo, será uno de los primeros países» en salir de la pandemia.

«La idea es llegar a una vacunación de aproximadamente cinco millones de personas, más un millón de personas que se supone que tienen que tener anticuerpos por haber sido positivos de COVID, por lo cual con estos seis millones se cubre el 60% de la población, que es lo mínimo que se requiere para que haya una inmunización de rebaño», explicó Cohen-Cymberknoh en una entrevista con la Agencia AJN.

La doctora nacida y recibida en la Argentina describió la crítica situación que se vive en los centros de salud de Israel con cifras récord de contagios e internados por coronavirus.

A continuación, los tramos más importantes de la entrevista:

-AJN: ¿Qué análisis hace del plan de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante Israel?

-MC: Me parece que está bien organizado, está avanzando bastante rápido, se están cumpliendo los objetivos que se habían propuesto que era vacunar, en un principio, al personal médico en los hospitales y después en las «cupot jolim», que son como las obras sociales o seguros medicos, y a todo el personal relacionado con la salud. Después se empezó a vacunar a la gente mayor de 60 años y gente con enfermedades de riesgo. Ahora se bajó la edad y se están vacunando también a personas arriba de 45 años y al mismo tiempo se comenzó con todo el personal docente y se va bajando la edad. Se está yendo de a poco a la gente más joven y al mismo tiempo que se continúa con la primera dosis se está empezando a vacunar con la segunda. Los que se dieron la primera dosis el 20 de diciembre, que fue cuando empezó la vacunación, ya esta semana están recibiendo la segunda dosis. Así que el plan está dentro de lo previsto, se está viendo que hay un número bastante grande de vacunados, aproximadamente dos millones de habitantes, que sería algo mas del 20% de la población. Sería bueno aumentar el ritmo para terminar con toda esta primera etapa de la vacunación. La primera dosis terminará en las próximas semanas, y de acá a dos meses toda la población podría estar vacunada. La idea es llegar a una vacunación de aproximadamente cinco millones de personas, más un millón de personas que se supone que tienen que tener anticuerpos por haber sido positivos de COVID, por lo cual con estos seis millones se cubre el 60% de la población, que es lo mínimo que se requiere para que haya una inmunización de rebaño. Esto sería según el plan aproximadamente entre mediados y fines de marzo debería ser cumplido.

-AJN: ¿Cómo fue posible tanto el éxito de la vacunación como el buen resultado en el traslado de las vacunas?

-MC: Esto requirió mucha organización, hubo un plan previo a que las vacunas lleguen a Israel, y ya estaba organizado de qué manera se iban a recibir, y se iban a trasladar y almacenar. La vacuna de Pfizer que por ahora se está dando en Israel requiere un almacenamiento a -70ºC y un plazo desde que se saca de la refrigeración hasta que se puede utilizar, son 5 días, después de los 5 días hay que tirarla, no se puede usar por lo cual había que estar bien organizados para que se pueda distribuir rápidamente y aprovechar todas las dosis. Una de las ventajas que hubo acá, primero que estuvo todo muy organizado desde el principio, pero también el sistema de salud acá está digitalizado y muy bien registrado. Las personas acá tienen una cobertura médica que está dividida en cuatro servicios médicos; todo ciudadano tiene cobertura médica y están todos los registros para todas las personas desde el momento que nacen. La parte informática está muy avanzada, entonces es muy fácil tener información de cada persona y que persona pertenece a cada sitio, a cada uno de los servicios médicos, y las edades, y las enfermedades de base y demás. Otra de las ventajas es que es un país dentro de todo chico, con distancias que es posible trasladar en dos-tres horas a todos los centros y todos los hospitales. Cuando las vacunas llegan del exterior al aeropuerto, de ahí se trasladan todas juntas a un lugar para refrigerarse, eso pertenece a la empresa Teva, que tiene la capacidad de poder almacenar todas estas vacunas a menos 70º y está en el centro del país. Desde allí se distribuye a las diferentes partes del país.

-AJN: ¿Cuántas vacunas se están dando por día?

-MC: En este momento se estima que se aplican más de 100.000, y la idea es en estos días superar las 200.000 dosis diarias.

-AJN: Respecto al servicio médico, ¿cuál es el monto que tiene que pagar una persona o cuanto es lo que se le descuentan?

-MC: Depende del ingreso de la persona. Las personas que tienen mayores ingresos pagan más, hasta un máximo por supuesto, y los que tienen menos ingresos pagan muy poco.

-AJN: ¿Y eso influye en la atención o es la misma para todos?

-MC: Eso incluye todo el servicio básico que es igual para todos. El servicio básico que incluye todo lo que sea atención en los hospitales, medicina básica, internación y demás está cubierto para todos. Existe además en cada servicio médico, un agregado, y la persona elige si quiere pagarlo. No es mucho dinero y le da derecho, por ejemplo, a mayor descuento para las medicinas o poder elegir un médico que a lo mejor no pertenece al mismo servicio. Pero el servicio básico de salud que incluye internación, partos, vacunación, intervenciones quirúrgicas y todo lo que tiene que ver con la medicina básica lo tienen todos incluidos por igual.

-AJN: ¿Qué pasa con las personas desocupadas?

-MC: Está dentro del sistema y tiene que pagar un mínimo. Recibe un seguro social y a partir del seguro social esto llega a los seguros médicos. Por ejemplo los inmigrantes el primer año, desde el momento en que llegan a Israel ya están cubiertos, el primer año se los cubre el Estado y a partir del primer año pagan un mínimo.

-AJN: ¿Cuál fue la respuesta de la gente al plan de vacunación?

-MC: La respuesta fue buena, la gente quiere vacunarse. Por supuesto que siempre hay excepciones, pero la gente quiere vacunarse y respondió muy bien. Los primeros días, hasta que se organizaron bien, pasaba que los hospitales donde se empezó a vacunar tal vez el cálculo no era el correcto, entonces se daban cuenta que sobraban algunas dosis, y rápidamente para no tener que tirarlas se llamaba a gente que por ahí no tenía indicaciones en ese momento de vacunarse, conocidos, o se publicaba en las redes que sobraban tantas dosis y el que quería podía vacunarse. Esa es la razón porque la que mucha gente que no está en la edad adecuada y no es personal médico ya se pudo vacunar. Ahora está mejor organizado y tratan realmente de darle prioridad a los grupos de mayor riesgo.

-AJN: ¿Cómo prevé que será el ritmo de vida en Israel tras alcanzar el porcentaje de inmunización de su población?

-MC: Las personas que van a estar vacunadas van a recibir dos tipos de premisos a nivel del sistema de salud. Uno lo llaman el pasaporte verde, con el cual van a poder viajar al exterior, no en este momento por supuesto, ahora estamos en cuarentena, pero van a poder viajar sin ser necesario que se hagan el test de coronavirus, y sin ser necesario que al regreso, sin importar donde estuvieron, tengan que estar aislados. Ese es uno de los beneficios que les va a dar el pasaporte verde a la gente vacunada o inmunizada (con anticuerpos por haber tenido COVID). Otro beneficio es que van a recibir otro tipo de tarjeta que los va a autorizar a poder asistir dentro del país a diversas actividades públicas: conciertos, lugares cerrados, exposiciones, teatros, gimnasios y demás. Teniendo esa tarjeta van a poder hacerlo, la persona que no lo tenga en principio no podría asistir a estos lugares, y además esta misma gente en el caso que estuviera en contacto con alguien que fue positivo con el coronavirus no va a tener la necesidad de estar aislado. Esos son los beneficios de la gente que se va a vacunar o la gente que tiene anticuerpos porque tuvo el virus.

-AJN: ¿Existe alguna precisión de si la gente qué está vacunada puede a su vez trasmitir el virus?

-MC: Se cree que sí, se cree que la gente que está vacunada y desarrolla anticuerpos no se enferma, pero podría estar colonizada con el virus y trasmitirlo a otras personas. Por eso los que están vacunados y tienen anticuerpos hasta que no se llegue a ese número que hablábamos antes, que es el que se cree que es el indicado para hablar de inmunización de rebaño, se le pide que siga utilizando barbijo como para impedir que trasmita la enfermedad a los que todavía no están inmunizados.

-AJN: ¿Considera que Israel se va a convertir en el primer país en salir de la pandemia?

-MC: Probablemente sí. Según los datos que tenemos, hay un porcentaje muy alto de personas inmunizadas y si se sigue este ritmo se supone que vamos a ser de los primeros países. Seguramente vamos a ser modelo para otros países. Si hay que tener en cuenta que por otro lado todavía estamos atravesando la pandemia, estamos en el tercer confinamiento a nivel nacional. Al mismo tiempo que nos estamos vacunando, muchos de nosotros tenemos ya la segunda dosis, estamos viviendo la pandemia con récord de contagios y récord de internaciones, unidades de terapia intensiva para pacientes de COVID que se habían cerrado se volvieron a reabrir. Se supone que de acá a 2 ó 3 semanas, cuando ya muchas de las personas tengan anticuerpo y un alto porcentaje de la población esté inmunizada, los números empezarán a bajar. Por ahora estamos con números bastante altos, por arriba de los 9 mil contagiados por día, que es un número bastante alto, con más de mil pacientes internados en los hospitales. Así que estamos en paralelo viviendo estas dos caras de la pandemia: inmunizándonos por un lado y por otro lado tratando de ver de qué manera se puede llegar a tratar a todos estos pacientes, sobre todo a los pacientes graves sin que los hospitales lleguen a colapsar.

-AJN: ¿Cómo describe la situación en los hospitales?

-MC: No creo que estén al límite del colapso, pero si con bastante precaución y tratando de ver de qué manera se vive todo esto porque si no se hubiera hecho este confinamiento y los números hubieran continuado en aumento, probablemente, sería mucho más complejo. Muchos de los hospitales, entre ellos el Hospital Hadassah, que en este momento es el que tiene la mayor cantidad de pacientes, reabrieron nuevos departamentos de COVID por el aumento en el número de casos. Por ahora tenemos capacidad y tenemos personal como para atender a los pacientes, pero estamos tratando de ver que estos números no suban. El Hospital Hadassah también por ser uno de los más grandes pero además porque cubrimos el sector del país donde más casos hay, en Jerusalem, los números todavía van en aumento en proporción, comparado con otras ciudades.

-AJN: ¿Cómo estima que será la conducta de la gente después de cumplido el porcentaje de inmunización teniendo en cuenta que algunas medidas se mantendrán?

-MC: La gente está entendiendo que la pandemia de alguna manera nos afectó a todos, nos afecta a todos y no sólo a la gente mayor, y no sólo a la gente enferma, hay casos lamentablemente también de gente joven, de gente sin factores de riesgo. Además afectó a nivel nacional la economía, la cultura, la educación, como que de alguna manera estamos ya cansados de todo esto y queriendo ya volver a la vida normal. Entonces eso es lo que yo creo que va a hacer que la gente se vacune, se siga cuidando como para que los números no continúen en aumento y no tengamos que volver a pasar todo esto que pasamos. Hay mucha esperanza que toda esta pesadilla, dentro de 2-3 meses, sea parte del pasado. Ojalá se cumpla.

