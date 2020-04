Coronavirus. Cómo Israel planea salir del aislamiento

Itongadol.- El gobierno de Israel analiza la posibilidad de aliviar algunas restricciones destinadas a contener el coronavirus después de las vacaciones de Pesaj, la Pascua Judía, pero se advirtió que se mantendrán las limitaciones para las reuniones y los vuelos internacionales hasta septiembre.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ratificó hoy su promesa de comenzar a reducir gradualmente algunas restricciones después de la festividad de la Pascua que terminará el 15 de abril.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para que después de las vacaciones… podamos comenzar gradualmente a liberar a algunos ciudadanos, algunos residentes”, dijo Netanyahu a un grupo de soldados en un mensaje de video.

De acuerdo a lo consignado por The Times of Israel, Netanyahu no dio detalles sobre las restricciones que se levantarían, y apuntó que “sería un proceso gradual que tomaría mucho tiempo”.

Citando a funcionarios gubernamentales no identificados, el sitio de noticias de Ynet informó que habrá una “liberación” gradual de la actividad económica después de la Pascua, con medidas que se relajarán primero para las compañías tecnológicas, las empresas financieras y las industrias dependientes de las exportaciones.

Los lugares de ocio y entretenimiento como cafeterías, restaurantes, centros comerciales, teatros, salas de eventos y estadios deportivos permanecerán cerrados durante la primera etapa, mientras que se espera que las reuniones, incluso en las sinagogas, permanezcan prohibidas hasta septiembre, según el informe.

Una vez que los centros comerciales y los restaurantes se reabran gradualmente, se les exigirá que cumplan con ciertas precauciones, y los funcionarios citaron que las empresas como las peluquerías y los salones de belleza pueden comenzar a operar nuevamente si los empleados usan equipo de protección y se adhieren a las directivas del Ministerio de Salud.

Canal 12 informó el viernes que no había planes actuales para retomar las clases en las escuelas y universidades.

Aunque no se esperaba que los vuelos hacia y desde Israel regresaran en su totalidad hasta septiembre, se analiza la posibilidad de permitir rutas importantes para las exportaciones y el comercio, según se indicó.

De acuerdo al informe, también puede haber restricciones de movimiento para las personas de edad avanzada y las personas con mayor riesgo de COVID-19.

Los funcionarios le dijeron a Ynet que las medidas debían tomarse con cautela y advirtieron que las restricciones podrían restablecerse en caso de un nuevo brote.

En tanto, el sitio de noticias Walla dijo que se esperaba que Netanyahu sopesara los planes a principios de la próxima semana para reabrir gradualmente la economía.

Se espera que los primeros pasos incluyan permitir un mayor número de empleados en los lugares de trabajo esenciales, junto con limitaciones continuas de movimiento según la edad y la cantidad de casos de virus en un lugar determinado.

“Al principio [estamos] hablando de la apertura de tiendas en la calle y centros comerciales abiertos”, dijo un ministro no identificado al sitio de noticias, agregando que habría límites en el número de personas permitidas en las tiendas y el requisito de usar una máscara y guantes.

Los ministros dijeron que a las empresas no se les permitiría reabrir de inmediato en áreas con una gran cantidad de infecciones, como Jerusalén o Bnei Brak.

Según un informe de noticias del Canal 12, el número de casos nuevos tendrá que ser alrededor de 100 o menos antes de que el gobierno pueda comenzar a implementar su plan de salida.

En un esfuerzo por limitar un nuevo brote del virus, el gobierno prohibió a los israelíes salir de sus ciudades de origen desde el martes por la noche hasta el viernes por la mañana, mientras que los ciudadanos debían permanecer en casa desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana, la primera noche de Pascua.

El viernes por la mañana también se redujeron ligeramente las restricciones en la ciudad de Bnei Brak, afectada por el virus, que había estado bajo un bloqueo más estricto.

En un comunicado que anuncia el próximo levantamiento del bloqueo y la decisión del gobierno de aliviar la cuarentena de Bnei Brak, el Ministerio de Salud instó a los israelíes a continuar manteniendo las regulaciones de distanciamiento social y no volverse complacientes.

“El peligro del coronavirus no ha pasado. Todos vimos lo que sucedió en otros países del mundo ”, dijo el ministro de Salud, Yaakov Litzman, en el comunicado, probablemente refiriéndose a los países del este de Asia que han visto un resurgimiento del virus después de reducir las restricciones. “Una apertura gradual de la economía solo será posible si todos nos aseguramos de mantener las reglas, a pesar de las dificultades”, añadió.

El anuncio dijo que se tomaría una decisión con respecto a medidas especiales para Jerusalem, donde la mayoría de las infecciones han estado en partes ultra ortodoxas de la ciudad.