Coronavirus. Bajan las restricciones en Israel

Itongadol/AJN.- Esta mañana, luego de toda una noche de deliberaciones, el gabinete de Iarsel aprobó aliviar las restricciones a la población según había anunciado el primer ministro Netanyahu en sus declaraciones ayer junto al director del ministerio de Salud y el director del ministerio de Economía.

La reunión de gabinete comenzó a la 1 de la mañana y la mayoría de los ministros mostraron su enfado ya que Netanyahu presentó las nuevas reglas sin tener la aprobación del gobierno. Después que los ministros dijeron que ellos no son solamente un «sello de goma» donde se los requiere para firmar solamente, el director del ministerio de Salud, Moshe Bar Simantov, retiró la publicación de las nuevas normas y prometió publicarlas de nuevo después que sean aprovadas por el gobierno.

Durante toda la noche hubo grandes discusiones entre los ministros y Bar Simantov, ya que cada uno quería salir de la reunión con algún logro de su parte, si abrir peluquerías o no, cómo se controla si se sale a correr siempre con la misma persona, para qué poner la limitación de los 500 metros si no se puede controlar, esas fueron solo parte de las discusiones.

Aunque todavía no se publicaron en forma oficial, esta serán las nuevas reglas: Se subirá la producción en la economía del 15% al 30%, se abrirán negocios de computadoras, electrónica, artefactos eléctricos, ópticas, arreglos de zapatos, algunos negocios en centros comerciales abiertos a la calle. No se abrirán jugueterías, joyerías, peluquerías, restaurantes, bares, centros comerciales cerrados y playas. Se podrá realizar actividad deportiva sólo con otra persona y siempre con la misma. Los negocios que abran, deberán tener una limitada cantidad de personas adentro y deberán medir la temperatura antes de entrar. Si alguna persona se contagia en un negocio que no tomó las medidas necesarias, este negocio será cerrado inmediatamente por las autoridades.

Se podrá rezar hasta 20 personas juntas, pero en un lugar al aire libre y manteniendo la distancia entre una y otra. El ministro de policía Gilad Erdan pidió limitar las manifestaciones, pero Netanyahu dijo que como las manifestaciones son contra él, no puede limitarlas.

Esta mañana, el ministerio de Salud confirmó los nuevos datos del virus en Israel: hay 13,362 infectados, el número de fallecidos llegó a 171, pero bajó el número de casos graves, 156, como también los conectados a respiradores artificiales, solamente 109. 140 están en estado moderado y el resto, leve.

Si continúa esta tendencia, es posible que en 2 semanas se vuelvan a aliviar las restricciones, pero de aumentar los números, Netanyahu prometió volver atrás e imponer nuevamente fuertes restricciones a la población.