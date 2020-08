Coronavirus. Al gobierno israelí le preocupa el alza de la tasa de mortalidad y crece polémica por ocupación de camas

Itongadol.- El primer ministro de israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió hoy que “el nivel de morbilidad en Israel se encuentra entre los más altos del mundo”, y exhortó a “reducir el número de pacientes” por la pandemia del COVID-19, en momentos que la tasa de mortalidad mostró un aumento constantemente desde mediados de junio.

Según informó el diario Maariv, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, advirtió hoy que “no hay medio cierre, si se decide un cierre, debe haber un cierre completo. Mientras este no sea el caso, no tiene sentido un cierre parcial”.

A todo se agregó una nueva controversia entre la dirigencia política, luego de que el Ministerio de Salud confirmara que se agregaron solo 19 camas para tratar COVID -19 en hospitales desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

En un informe presentado al Comité de Control Estatal de la Knesset, el ministerio señaló que solo se agregaron 154 camas a los hospitales durante el año, consignó el portal de noticias Ynet.

Durante febrero, los hospitales tenían 16.302 camas capaces de tratar COVID-19 y en julio ese número aumentó a 16.321 camas solamente. Se asignaron camas adicionales para el tratamiento del virus de las salas de medicina interna existentes.

El profesor Ofer Merin, CEO del Centro Médico Shaare Zedek, apuntó a los legisladores de la comisión que las salas de medicina interna están superpobladas y tienen poco personal. “Cancelamos las operaciones y enviamos a los pacientes a casa ayer”, informó, “porque la UCI estaba llena y eso es vergonzoso”. Merin remarcó que la sala está “completamente llena, y nos vimos obligados a desviar equipos médicos de los departamentos de medicina interna a las salas de coronavirus”.

El diario The Times of Israel indicó que el informe del Ministerio de Salud precisa que “las salas de coronavirus no tienen camas asignadas: se abren según sea necesario y de acuerdo con varias consideraciones… Algunas camas de coronavirus son camas nuevas (extra) y algunas camas se han convertido de otras salas”.

Según las cifras del Ministerio de Salud, tres hospitales principales tienen más del 100 por ciento de capacidad en sus salas de coronavirus, mientras que otros dos tienen un 94 por ciento.

El portal de noticias Arutz Sheva destacó que el Ministerio de Salud informó sobre tres nuevas muertes por coronavirus, lo que aumentó el número total de casos fatales desde que comenzó la pandemia a 541.

La tasa de mortalidad, que ha estado aumentando constantemente desde mediados de junio, ahora ha superado el pico anterior, registrado a mediados de abril.

Durante el período de siete días que finalizó el 2 de agosto, se informó de un total de 68 muertes relacionadas con coronavirus en Israel, con un promedio de 9.71 muertes por día.

Eso es más que el récord anterior de 62 muertes en una semana, establecido durante la tercera semana de abril, cuando se reportaron 62 muertes relacionadas con el coronavirus, para un promedio de 8.86 muertes por día.

La semana pasada, hubo 61 muertes relacionadas con el coronavirus, o un promedio de 8.71 por día.

Eso sigue siendo inferior a la tasa de mortalidad por la gripe estacional en Israel, que durante la temporada de gripe de 14 semanas mata en promedio entre 10 y 13 personas por día.

Actualmente hay 334 pacientes con coronavirus en estado grave, junto con 149 pacientes en estado moderado. Cien pacientes se encuentran actualmente con respiración asistida.

Un total de 783 pacientes con coronavirus están hospitalizados, mientras que otras 24.384 personas que han sido diagnosticadas y tienen casos activos están siendo tratadas en su hogar o en hoteles con coronavirus.

Hasta el momento, 47.523 pacientes se han recuperado del virus.

El porcentaje de pruebas que dieron positivo disminuyó el domingo, cayendo del 8,4% el sábado al 7,4%. De las 5.815 pruebas realizadas hasta el lunes, el 4,4% han dado resultados positivos.

Por su parte, Canal 12 informó en su portal de noticias que durante la reunión de la Comisión parlamentaria de coronavirus, presidida por Yifat Shasha Bitton, se realizó una conferencia telefónica para discutir el esquema para la apertura de eventos culturales.

A la reunión asistió el Director General Adjunto del Ministerio de Salud, profesor Itamar Grotto. En este contexto, Shasha Bitton atacó la política hacia el mundo de la cultura y dijo: “Queremos transmitir un mensaje al gabinete a través de usted: exigimos una fecha límite”.

“Estamos interesados ​​en abrir los eventos culturales tan pronto como sea posible en términos de datos de morbilidad”, dijo el profesor Grotto. “La situación de morbilidad sigue siendo alta y el número de pacientes graves sigue aumentando lentamente. La tendencia general es la estabilización y estamos haciendo todo lo posible para reducir la tasa de morbilidad”, sostuvo.

Shasha Bitton atacó la política del Ministerio de Salud con respecto al mundo de la cultura y se preguntó acerca de su baja posición en la escala de prioridad. “Es inconcebible que todo se abra y que solo quede atrás el mundo de la cultura”, dijo. “No puedo entender, el mundo de la cultura es uno de los únicos lugares donde puedes hacer un pedido y saber exactamente quién es y qué fue. Hay tantos esquemas adecuados”, dijo la legisladora.