Cómo piensa abrir Israel el Aeropuerto Ben Gurión el 1 de junio

Itongadol.- Autoridades del aeropuerto Ben Gurión confirmaron esta mañana la información difundida durante la semana para reabrir el aeropuerto en un primer paso a partir del 1 de junio, para continuar con el segundo paso el 1 de julio.

Según el programa, el 1 de junio se comenzará con un programa piloto de 1 semana y si se cumple de acuerdo a lo previsto, se procederá a abrir el aeropuerto de forma parcial a partir del 1 de julio. El programa consiste en reabrir los vuelos a los países considerados ¨verdes¨, donde el número de infecciones no superan los 50 casos diarios, como Grecia, Chipre, Austria, Croacia, Bulgaria, Montenegro, Hungría, Islandia y Polonia. A continuación se podrán realizar vuelos a Suiza y Alemania, quizás.

Dentro de los cambios que se realizarán en el aeropuerto, para adecuarlo a esta nueva situación, está que los viajeros no podrán entrar con acompañantes, sólo los que viajen podrán hacerlo, mostrando a los controles su pasaje y así permitir que sólo el mínimo de personas entre al área del aeropuerto. No se permitirá llevar ninguna valija a bordo y todo será enviado en el mostrador de check inn, que sólo estará abierto para ello, en el mostrador no se realizará nada que no sea el despacho de valijas.

El viajero deberá llegar al aeropuerto 4 horas antes y con el boleto de subida al avión ya impreso en su casa, y para el que no lo pueda hacer, se instalarán a la entrada del aeropuerto, puestos especiales para hacerlo. Se les tomará la temperatura al llegar, y si algún viajero llega con temperatura, se les avisará inmediatamente a las autoridades para que tomen nota del asunto. No se permitirá que nadie viaje con temperatura. Todavía no se llegó a un acuerdo sobre los turistas que llegan al país, pero no deberán entrar en cuarentena de 14 días al llegar como ocurrió hasta ahora.

Se realizarán desinfecciones constantes en toda la zona del aeropuerto para llegar a un nivel de ¨corona libre¨ que permita el funcionamiento normal del aeropuerto. Con respecto a la zona de los negocios del Duty Free y de los negocios de comida, se permitirá solamente retirar comida y compras realizadas únicamente por medio de aplicaciones.

“Israel es uno de los países más adelantados que impondrá todos los sistemas de defensa contra el coronavirus para defender la salud pública como se realiza en el país desde el comienzo de la crisis, demostrando números bajos de infección¨, dijeron las autoridades del aeropuerto en un comunicado esta mañana. “Todo el sector de aviación y turismo en el mundo requiere grandes cambios para adaptarse a esta situación y no permitir que los cielos abiertos se cierren. Israel será uno de los pioneros que lo conduzcan¨.

Mientras tanto, siguen las conversaciones del gobierno con los directivos de El Al para evitar el cierre de la compañía. Los directivos de El Al comunicaron esta mañana que la intención del ministerio de Economía es desarmar la compañía y ellos no lo permitirán. Del ministerio de Economía contestaron: “La intención de amenazar al gobierno y a nuestro ministerio no se podrá cambiar con una negociación profesional. Volvemos a llamar a los directivos de El Al a comenzar un diálogo para encontrar una solución por el bien de la aviación de Israel¨.