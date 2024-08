Carta de despedida de Ori, un soldado israelí caído en Gaza: «Cumplí con mi servicio con un gran amor por nuestro extraño país, no me arrepiento de nada»

Itongadol.- Carta de despedida de Ori, un soldado israelí caído en la Franja de Gaza, leída por su hermano en el funeral:

«Para esta ocasión quise que hubiera algo que pudieran encontrar y que yo les dejara. Viví una vida maravillosa, sin arrepentimientos. Los quiero mucho y lamento si les causé dolor. Hice lo que hice y este servicio con un amor pleno a nuestro extraño país, y si lo logré y sacrifiqué vidas humanas en mi camino, no me arrepiento de nada. Tuve éxito y fracasé en mi misión al mismo tiempo.

Mamá y Papá: Les agradezco todo. Todo lo que hicieron por mí y para mí a lo largo de mi vida. Siempre lo valoré, aunque no lo haya demostrado. Verlos felices y alegres da una eterna satisfacción, calma y pureza. Sigan adelante y tengan éxito en vuestra vida. Son tan especiales y sabios individualmente inteligente que no tengo ninguna duda de que llegarán lejos y me enorgullecerán. Y no olviden que los estoy mirando desde arriba.

Familia extendida: Gracias por los Shabatot (sábados) y los recuerdos que nunca olvidaré. Por la risa y la sonrisa que nunca se van de la cara.

Un agradecimiento especial a mis abuelos, que me criaron e hicieron de todo y más por mí y por todos los nietos de la familia.

Shir, osito mío: Lo primero que quiero decirte es muchas gracias por hacerme crecer y enseñarme qué es el primer amor y por una etapa que apreciaré para siempre. Por muchos momentos y recuerdos especiales y lindos. Te amaré por siempre.

Ahora que hemos terminado con la parte cursi, llegamos al funeral. Mamá: Pido que no haya discursos llorosos y emotivos, sin vergüenza. No hay muchas peticiones: principalmente, que dejen mi habitación como está y no la conviertan en una sala de música. Los amaré por siempre y los cuidaré desde arriba.

Ori.

Y la parte más importante, que casi se me olvidaba: me encantaría que sigan adelante por mí…»