Caos en el aeropuerto Ben Gurion después de que el ladrón de coches se salte el control

Itongadol.- Un ladrón de coches atravesó el domingo un puesto de control del aeropuerto Ben Gurion con un vehículo robado tras equivocarse de camino en una de las instalaciones más seguras de Israel, provocando la histeria de los viajeros.

La brecha desató una alerta de seguridad en todo el aeropuerto, que actúa como principal puerta de entrada a Israel, y los pasajeros de la Terminal 3 de salidas del aeropuerto recibieron instrucciones de tirarse al suelo por temor a un ataque terrorista.

Una vez atrapado el conductor por la seguridad del aeropuerto, un interrogatorio preliminar demostró que el vehículo era robado y que el conductor palestino y otro pasajero que le acompañaba intentaban huir con él.

Según la policía, el conductor embistió el puesto de control mientras conducía en sentido contrario al tráfico y fue detenido posteriormente por la seguridad del aeropuerto tras una breve persecución. Una vez detenido el coche, el conductor salió del vehículo e intentó huir a pie antes de que los agentes le dispararan en el pie, causándole heridas leves.

Los sospechosos fueron detenidos y llevados para ser interrogados, y la policía añadió que los dos eran palestinos que se encontraban ilegalmente en Israel procedentes de Cisjordania.

La Autoridad Aeroportuaria de Israel dijo que «los guardias de seguridad se percataron de que el vehículo se dirigía a toda velocidad hacia el puesto de control del aeropuerto Ben Gurion y lo atravesaba, y actuaron para detenerlo persiguiéndolo, disparándole y colocando barricadas hasta que el vehículo se detuvo».

Harel, un pasajero que se encontraba en la Terminal 3 del aeropuerto durante el incidente, describió el suceso. «Pidieron a todo el mundo que se tirara al suelo y siguiera las instrucciones de seguridad. Todo el mundo entró en pánico, estuvimos tirados en el suelo durante una media hora, y oímos rumores de que un terrorista había entrado en el aeropuerto, era un caos, pero al final todo se calmó».

Otro testigo, llamado Eyal, añadió: «Nos dijeron que nos tiráramos al suelo y no sabíamos qué estaba pasando, estuvimos angustiados durante varios minutos».

Un taxista que trabaja en el aeropuerto dijo que «estaba junto a mi taxi cuando de repente los guardias de seguridad empezaron a gritar y a arrear a la gente hacia la terminal. Era un lío, no recuerdo que haya ocurrido algo así».

Pini Schiff, antiguo director de seguridad del aeropuerto Ben Gurion, dijo que aunque la gestión del incidente se ajustó al procedimiento estándar, podría haber causado un pánico innecesario.

«Siempre he dicho que el último lugar en el que un ladrón de coches querría acabar es Ben Gurion, porque no tiene ninguna posibilidad de escapar con vida o sin ser detenido», dijo.

«Este es el tercer incidente de este tipo este año, y en ninguno de ellos los sospechosos tenían como objetivo el aeropuerto. No se trata de un terrorista, sino de un ladrón de coches que estaba siendo perseguido y se saltó un control que le estorbaba».

Según Schiff, «el protocolo de emergencia se activa en el aeropuerto en cuanto alguien irrumpe en las instalaciones y no tiene posibilidad de llegar a las terminales, pedir a los pasajeros que se pongan en tierra se hace según el protocolo. Creo que han exagerado el suceso pidiendo a la gente que baje».

«Es importante subrayar que el sospechoso no podía llegar a la terminal, y como intentó atropellar a los guardias de seguridad, se hicieron disparos contra el vehículo. El drama no era necesario ya que el sospechoso no tenía como objetivo el aeropuerto, y estaba lejos de las terminales».