Biden: “El gabinete israelí tiene algunos de los miembros más extremos que he visto”

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó hoy que el gobierno de coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu tiene algunos “de los miembros más extremistas” que ha visto en Israel, y destacó que los ministros del gabinete que respaldan establecerse “donde quieran” en Cisjordania son “parte del problema” en el conflicto.

Durante una entrevista con CNN, Biden proporcionó una actualización sobre el esfuerzo de su administración para negociar un acuerdo de normalización diplomática entre Israel y Arabia Saudita y resaltó: “Estamos muy lejos de ello”.

Biden evitó referirse a una invitación a Netanyahu para visitar la Casa Blanca, pero señaló que el presidente israelí, Isaac Herzog, viajará a Washington la próxima semana.

Herzog fue invitado por los líderes del Congreso para dirigirse a una sesión conjunta en honor al 75º año de la independencia de Israel. También se espera que se reúna con Biden en la Casa Blanca, pero esas invitaciones tradicionalmente se extienden solo unos días antes.

Netanyahu, por otro lado, aún no ha recibido una invitación, a pesar de que ha regresado al cargo hace más de seis meses. Los primeros ministros anteriores, incluido él mismo, habían hecho el viaje en esta etapa. Biden dijo a los periodistas a fines de marzo que Netanyahu no viajaría en el “corto plazo”, en medio de la frustración de Estados Unidos por el esfuerzo del gobierno israelí de reformar radicalmente el sistema judicial del país.

En cuanto a Netanyahu, Biden dijo: “Creo que está tratando de ver cómo puede resolver sus problemas existentes en términos de su coalición”.

“Soy uno de los que cree que la máxima seguridad de Israel se basa en una solución de dos Estados”, dijo luego Biden, y continuó: “Creo que es un error pensar como algunos miembros de su gabinete, y este es uno de los gabinetes más extremos que he visto”.

Biden dijo que Israel no tiene toda la culpa del último aumento de la violencia en Cisjordania, pero que es “parte del problema, en particular aquellos miembros del gabinete (israelí) que dicen… ‘podemos establecernos donde queramos’, (y los palestinos) no tienen derecho a estar aquí”.