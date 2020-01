Benny Gantz: Netanyahu sabe que es culpable

Itongadol.- El líder del partido Azul y Blanco, Benny Gantzת le respondió a Netanyahu en cuestión de minutos, sobre el pedido de inmunidad del primer ministro.

Gantz, que habló especialmente en un discurso en Kfar Hamakabiá, dijo: “Es un día difícil para el Estado de Israel y muy triste para mí también. Luché 38 años por el país. Entré a la política para luchar por el buen camino del país y lo que veo hoy es que el país está dirigido por una persona que nos está tirando a la banquina. Netanyahu pone en peligro la base civil que todos nos educamos hacia ella, que toda persona es igual frente a la ley”.

“Nunca me imaginé que llegaría el día que un primer ministro niegue presentarse frente a la ley y al sistema judicial, que al primer ministro no le importe del futuro del país sino solamente sobre sí mismo y su propio destino personal. El que piensa que no pasará nada porque no hay nada, no tiene miedo al juicio”, agregó Gantz.

“Prohibido pensar que lo que pasó hoy, es algo pequeño, que es sólo algo técnico o algo pasajero. Azul y Blanco hará todo lo posible para que esta inmunidad no sea aprobada. Netanyahu fue acusado con 3 cargos de soborno y fraude y él también es el culpable de llevar al país a todas estas elecciones sin sentido y del despilfarro del dinero, un dinero que podría haber sido utilizado para mejorar la educación, la situación del sistema de salud o de los sobrevivientes del Holocausto. La inmunidad que pide Netanyahu no es la piedra fundamental de la democracia y el parlamento no es un lugar de refugio para los delincuentes”, finalizó Gantz.

Por su parte, Avigdor Liberman también anunció que su partido votará en contra de darle inmunidad a Netanyahu. “Ahora está todo claro, sin duda alguna, lo que le interesa a Netanyahu, eso es lo que respira, con eso se levanta a la mañana y se va a dormir a la noche. El país es el rehén de su problema personal. Lo único que le interesa es formar un gobierno para su inmunidad. Nosotros no seremos parte de ese gobierno. Votaremos en contra”, dijo Liberman.