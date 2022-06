Crisis/Israel. Bennett: «Tomamos la decisión correcta»

AJN/Itongadol.- «No es un momento fácil, pero tomamos la decisión correcta para Israel», aseguró el primer ministro, Naftali Bennett, poco después de haber resuelto la futura disolución de la Knesset (Parlamento).

«En este último año reconstruimos el orgullo nacional y los ciudadanos del Sur tuvieron el año más tranquilo en una década», destacó entre otros logros de su gestión, como el manejo de la pandemia de coronavirus.

«Ciudadanos de Israel: Fue un honor haber sido vuestro primer ministro», afirmó Bennett en una declaración conjunta con quien lo sucederá en el cargo, Yair Lapid, que le agradeció por haber antepuesto «el país al interés personal».

«Aunque tengamos elecciones en tres meses, los intereses de Israel no pueden esperar, como combatir a Irán, Hamas y Hezbollah», añadió.

«Lo que ocurrió en los últimos días y hoy mismo es una prueba de que el sistema (político) de Israel debe ser cambiado y corregido; debemos volver a la idea de la unidad israelí, no dejar que las fuerzas de la oscuridad nos desmantelen desde adentro», subrayó Lapid.

Israel se dirige a su quinta elección en tres años y medio después de que ambos abandonaran el lunes sus esfuerzos por estabilizar la coalición.

En una declaración conjunta, Bennett y Lapid dijeron que someterán a votación el próximo lunes un proyecto de ley para disolver la Knesset. Esto significa que las elecciones probablemente se llevarán a cabo en octubre.

Fuentes cercanas a Bennett dijeron que el objetivo del dúo era iniciar una elección en sus propios términos y no ser expulsados por el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu.

Según el acuerdo de la coalición, Lapid se convertirá en primer ministro interino hasta las elecciones y hasta que el nuevo gobierno asuma el poder.

«Una vez aprobada, la rotación se realizará de manera ordenada. El primer ministro Bennett ahora está hablando con los líderes del partido», se lee en el comunicado.

Todavía existe la posibilidad de que Netanyahu logre formar un gobierno alternativo dentro de la Knesset actual. Esto sucedería si los miembros de la coalición de Nueva Esperanza y Yamina cambien de bando y se unen al bloque de derecha de Netanyahu.

La coalición ha estado vacilando durante semanas cuando Nir Orbach (Yamina) decidió abandonar la coalición por su incapacidad para aprobar el proyecto de ley de emergencia de Judea y Samaria, que se compone de mandatos judiciales temporales que aplican la ley israelí a los judíos en la Margen Occidental.

Orbach anunció el lunes que no votaría a favor de disolver la Knesset esta semana.

El gobierno de Bennett derrotó dos votos de censura en la Knesset el lunes por la tarde por 57-52 votos, a pesar de las rebeliones en la coalición.

Los miembros de la Lista Conjunta estuvieron misteriosamente ausentes de las votaciones, lo que ayudó a derrotar las mociones de censura.

La coalición tenía la intención de llevar el controvertido proyecto de ley de emergencia de Judea y Samaria a una votación el lunes. El Likud (oposición) esperaba someter a votación el miércoles una propuesta de disolución de la Knesset (el parlamento israelí). Pero ambos proyectos de ley se pospusieron hasta la semana que viene, justo antes de la fecha límite del 30 de junio para aprobar el proyecto de ley de emergencia o disolver la Knesset y recibir automáticamente una prórroga.

«Ahora no parece que el gobierno caerá esta semana», dijo una fuente cercana a Bennett el domingo por la noche.

El diputado Nir Orbach no se manifestó públicamente desde el pasado lunes, pero habló con los jefes de facción de la coalición y con los emisarios del líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, quienes trataron de convencerlo en direcciones opuestas.

La ministra del Interior, Ayelet Shaked, se reunió con Orbach el domingo y no habló con la prensa luego del encuentro. Sin embargo, aunque no es una diputada, su decisión de partir hacia Marruecos en un viaje de cinco días puede tomarse como una indicación de que Orbach no daría luz verde al Likud para derribar el gobierno esta semana.

Orbach también se reunió el domingo con el líder de Judaísmo Unido de la Torá, Moshé Gafni, y le dijo que prefería formar un nuevo gobierno en la actual Knesset que ir a elecciones. No se comprometió a votar la disolución de la Knesset.