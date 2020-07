Aluf Benn, editor jefe de Haaretz: «Netanyahu utilizó el brote pandémico para romper el estancamiento político»

Itongadol (fuente La Nación).- Aluf Benn es el editor en jefe del diario Haaretz (en hebreo «La Tierra», en referencia a la Tierra de Israel). El periodista es un agudo analista de política exterior y seguridad nacional y le tocó seguir de cerca las sucesivas administraciones de su país, desde Yitzhak Rabin hasta el segundo mandato de Benjamin Netanyahu. Además, sus artículos sobre las guerras de Israel y el mundo árabe y los esfuerzos de paz desde los Acuerdos de Oslo en 1993 son una referencia del periodismo de esas latitudes.

Su trabajo fue publicado también en The New York Times, Foreign Affairs y la revista Newsweek, y fue colaborador del periódico británico The Guardian.

MBA de la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern y la Universidad de Tel Aviv, Benn contestó al requerimiento de LA NACION para la serie «Coronavirus y medios». El ejecutivo señala que el «caso israelí» en la lucha contra el covid-19 está lejos de ser exitoso, describe cómo enfrentaron en la redacción de Haaretz la crisis sanitaria y afirma que Netanyahu utilizó el brote pandémico para romper el estancamiento político.

– ¿Por qué en el mundo se mira tan de cerca a Israel como una historia de éxito en la lucha contra la pandemia del covid-19? (pregunta formulada antes del rebrote de los últimos días)

– Bueno, esto ya no es tan cierto, ya que Israel está luchando contra un nuevo brote de pandemia y el gobierno está considerando un nuevo cierre. Enfrentando el brote original en marzo, el gobierno decidió un cierre patronal en todo el país, excluyendo solo tiendas de alimentos, farmacias y lugares de trabajo esenciales, y le dijo al público que no se quedara a más de 100 metros fuera de los hogares. La población en general aceptó la política dura. En mayo, la marea se revirtió cuando se reabrieron escuelas, tiendas y hoteles, lo que llevó a eventos con hasta 250 participantes. Varias semanas después, el gráfico de contagio comenzó a aumentar de nuevo bruscamente, lo que ha llevado a la preparación actual para un nuevo cierre, incluso si es menos estricto que en marzo y abril.

– ¿Cómo se aplica en Israel la regla general propuesta por un grupo de científicos israelíes conocidos como 4-10? En otras palabras, un ciclo de actividad de dos semanas en el que las personas abandonan sus hogares durante cuatro días consecutivos para realizar sus actividades, ya sea ir a la escuela o trabajar, y luego se quedan en aislamiento durante diez días consecutivos.

– Nunca se aplicó aquí en la práctica, por lo que realmente no puedo ofrecer un comentario serio al respecto.

– ¿Qué medidas concretas se están aplicando en el periódico para proteger al personal de los periodistas en medio de la cobertura de la pandemia? ¿Tuviste contagios en la sala de redacción?

– Hasta ahora, afortunadamente, nadie de nuestro personal se contagió el covid-19. Le dijimos al 80-90% del staff que trabaje desde la casa y evite incluso visitar la oficina para prevenir posibles contagios. Algunas personas tuvieron más dificultades para adaptarse al trabajo desde sus hogares, pero en general, nuestros lectores no sintieron ningún cambio. Nuestro principal desafío es financiero, es decir, la disminución de los ingresos publicitarios, principalmente por eventos culturales y artísticos que se cerraron. Hemos vendido más suscripciones, lo que compensó en parte la pérdida de ingresos, y hasta ahora evitamos importantes recortes editoriales.

– Israel es conocido mundialmente por su modelo de investigación y desarrollo basado en el vínculo entre la universidad, las empresas y el gobierno. ¿Cómo es la carrera para encontrar una vacuna efectiva contra covid-19 que vive allí?

– Hay un esfuerzo por desarrollar una vacuna en el Instituto de Investigación Biológica (IIBR) dependiente del ministerio de Defensa en la localidad de Nes-Ziona (distrito central de Israel). Ha habido informes sobre el progreso, pero su alcance aún no está claro y aún no hay fecha para ningún anuncio.

– Como analista político, ¿cuál es su visión con respecto a la posición de los líderes mundiales como Trump, Merkel, Macron, Xi, Netanyahu, etc., frente a la pandemia?

– Cada uno atiende su juego. Merkel se está acercando a la jubilación, Xi ha desplegado una política exterior asertiva y ha consolidado el control de Beijing sobre Hong Kong, mientras que Netanyahu y Trump continúan con sus políticas internas divisivas. En Israel, Netanyahu utilizó el brote pandémico para romper el estancamiento político y atraer a su antiguo oponente Benny Gantz a unirse a su coalición, comprometiéndose a permitir que Gantz lo reemplace el próximo año. Gantz perdió gran parte de su apoyo público debido a su «deserción» a los brazos de su adversario. Pero Netanyahu no celebró su victoria con paz política. Su asociación con Gantz se agrió desde el primer día e Israel está luchando contra la pandemia con un gobierno apenas efectivo que no pudo ponerse de acuerdo sobre la delegación de autoridad a un «zar» que maneja la crisis.

– ¿Qué política editorial adoptó para cubrir las historias de esas muertes por el virus?

– Las primeras víctimas se informaron ampliamente con historias personales, etc., pero desde entonces, la mayoría de las muertes se tratan como asuntos privados y solo se informan como estadísticas generales, a menos que sea una historia inusual (por ejemplo, una persona joven que muere).

– ¿Cómo contribuye el enfoque tecnológico de Israel a enfrentar la crisis de salud?

– No realmente, más allá del esfuerzo IIBR mencionado anteriormente y algunos esfuerzos menores para suministrar el equipo necesario. En general, el establecimiento de atención médica está menos abierto a asesoramiento o contribución externa.

– ¿Qué cambios incorporaste para coordinar la redacción de Haaretz en la pandemia?

– Confiar más en los correos electrónicos grupales y los grupos de WhatsApp para reemplazar las reuniones físicas que se detuvieron, y permitir a cada departamento una reunión semanal en el sitio siempre que no haya cierre total.

– ¿Cómo experimentó las noticias desde el punto de vista personal, familiar y laboral?

– Como todos los demás, mi vida ha cambiado considerablemente en términos del horario familiar, pero aún vivimos en el mismo lugar, trabajamos en el mismo lugar, los niños van a las mismas escuelas, etc. Y comencé a tocar el piano, un sueño de toda mi vida, en los largos días de encierro en casa.

Por: Gastón Roitberg