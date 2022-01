Abrió en Israel un nuevo supermercado totalmente gratis destinado a personas necesitadas

Itongadol.- Luego de estar en peligro de clausura, un supermercado que distribuye productos gratis abrió en un nuevo lugar. Lo hizo en Hasadna 11, en Petah Tikva, en el centro de Israel.

Según Aurora-Israel.co.il, la historia comenzó en mayo de 2021, cuando Shani Sharvit-Shukron y su esposo Osher lo inauguraron en la calle Maccabim de dicha ciudad. De manera desinteresada y gratuita, ambos entregaban sus alimentos, bebidas y demás a personas humildes.

Su intención de ayudar a individuos ajenos ya venía de antes de abrir el mercado en sí. Hace más de un año, este proyecto comenzó a tomar forma en una pequeña habitación de su casa de Rosh HaAyin.

Sin embargo, a causa de los altos costos de alquileres, el peligro de cerrar para siempre acechaba. Pero los esfuerzos pudieron más que eso y lo reabrieron en un edificio alternativo de Petah Tikva.

De unos 300 metros cuadrados, el área contiene estantes con frutas y verduras, alimentos deshidratados, huevos y bebidas. A su vez, en las góndolas también se pueden encontrar productos para bebés, de higiene y de limpieza.

«Estoy realmente satisfecha y feliz con el nuevo lugar y emocionada de ver a las familias venir y llevarse productos. No hace falta decir que todo aquí es de donaciones», dice Shani. “Es tan difícil hoy encender la televisión y escuchar que cada día un producto diferente sube de precio, mientras familias enteras se acuestan con hambre. Los niños pequeños piden comida y los padres frustrados porque ya no saben a qué vecino acudir. conseguir algo para comer. Solo espero que la gente no se aproveche de esto y venga a costa de los que realmente necesitan”.