A una semana de las elecciones: Gantz acelera para formar gobierno

Itongadol.- Confirmados hoy los resultados de las elecciones por la comisión electoral, en donde el Likud se abstuvo en la votación de la comisión, Benny Gantz y su partido Azul y Blanco, mantienen en las últimas horas, conversaciones con todos los posibles socios para llegar la semana que viene al presidente Rivlin en la posición que él es el único que puede formar gobierno.

Uno de los líderes de Azul y Blanco, Yar Lapid, dijo esta mañana que es preferible un gobierno corto, con el apoyo de afuera de la lista árabe que ir a nuevas elecciones. “La mejor situación sería formar un gobierno de unidad, pero Netanyahu se opone rotundamente”, escribió Lapid en las redes sociales. “El problema es que no hay con quien hablar. Tratamos unas mil veces. Netanyahu no quiere. Lo único que le importa son los 3 cargos en contra de él”.

“¿Y que nos queda? Sólo 2 posibilidades: 1 difícil y la otra catastrófica. Una posibilidad, es formar un gobierno corto dejando la puerta abierta para un gobierno de unidad (la lista árabe no será parte del gobierno), algo que no queríamos, pero es preferible al congelamiento que existe hoy día”.

“La otra posibilidad, la catastrófica, serían nuevas elecciones. Sembrar más odio, llevar el país a un precipicio, todo por culpa de una persona. ¿Entonces qué hacemos? Lo major para Israel”, finalizó Lapid.

Mientras tanto y a puertas cerradas, dentro de su mismo partido, se trata de decidir qué hacer con los 2 miembros, Tzi Hauser y Yoaz Hendel, para que no se opongan en una supuesta votación sobre el apoyo de afuera de la lista árabe. Ellos ya son parte de la Knesset número 23 y no se los puede echar del partido, pero siguen las conversaciones para que no se opongan.

Netanyahu, por su parte, cree que sigue el proselitismo antes de las elecciones. Hace unos minutos publicó en las redes sociales un aviso donde resalta el apoyo de Ahmed Tibi a Benny Gantz cuendo Tibi ni siquiera reconoce al Estado de Israel.

La semana que viene, el presidente Rivlin recibirá a 1 representante de cada partido y en 1 sólo día por la crisis del coronavirus, para decidir a quién le dará el mandato para formar gobierno.