Funcionarios israelíes advierten que las filtraciones sobre las operaciones en Irán ‘explotarán en nuestras caras’

ItonGadol.- Una serie reciente de informes que atribuyen a Israel una serie de ataques con objetivos iraníes, tiene a los funcionarios de seguridad preocupados, además de sospechar que hay funcionarios políticos que quieren explotar las tensiones con Irán para necesidades personales de prestigio entre diferentes agencias de seguridad.

Los informes más recientes, que citaron a funcionarios israelíes y estadounidenses anónimos diciendo que Israel estaba detrás de un incidente en la instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz, han preocupado a algunos funcionarios de que el problema podría conducir a un aumento no deseado de las tensiones de seguridad.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo el lunes que le pidió al fiscal general que investigara las filtraciones de seguridad después de que una operación de alto riesgo llegara a los medios extranjeros un día antes de que se llevara a cabo. Durante una visita a una base aérea con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, Gantz criticó la «charla» y los «cuentos de hadas sobre» funcionarios de Occidente».

En conversaciones privadas, los funcionarios de seguridad dijeron recientemente que la preocupación no era por un informe específico, sino principalmente por el volumen de informes que aparecen durante un período de altas tensiones con Irán. Los iraníes podrían interpretar esto como provocaciones a las que se debe dar una respuesta, algo que no tendría prisa por hacer si no fuera por los informes.

«No se ve bien», dijo un ex alto funcionario de defensa. «Estamos en una era en la que algunos altos funcionarios de defensa son muy débiles frente a quienes toman las decisiones, mientras que algunos jefes de agencias de seguridad son tratados de manera diferente y disfrutan de la proximidad del primer ministro», dijo el funcionario a Haaretz.

“Si a esto se le suma la falta de estabilidad del gobierno, el estancamiento político y la tensa relación con Estados Unidos, hace que este período de tiempo sea muy difícil y preocupante”. Otras fuentes del establecimiento de seguridad dijeron que parecía que la situación se había salido de control.

Muchos funcionarios de seguridad han dicho que algunos de estos informes son parte de una lucha por el prestigio entre las agencias de seguridad y los funcionarios políticos que están tratando de aprovechar las acciones de seguridad en su beneficio. «Esta es una guerra sobre quién recibe el crédito que nos explotará en la cara», dijo un funcionario de seguridad. «Hay muchos temas que son más importantes que Irán, pero hay quienes piensan que es importante sacar a colación el tema iraní por razones que no son necesariamente operativas».

Ha habido ocasiones, agregó el funcionario, en que las agencias de seguridad decidieron filtrar cierto informe como parte de una campaña de influencia para enviar un mensaje, pero que esto era diferente. «No ha habido una discusión del gabinete de seguridad, ningún debate significativo en un foro de seguridad relevante o un cambio en la política de ambigüedad en torno a esos eventos atribuidos a Israel, por lo que en cada incidente todos hacen lo que les conviene», dijo.

El funcionario agregó que una posibilidad preocupante era que algunos funcionarios de inteligencia de EE. UU. pudieran estar involucrados en algunos de los informes. «Si estas filtraciones provienen de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, eso no es menos serio», dijo. “Trabajamos en estrecha cooperación con los estadounidenses en los asuntos más delicados. Si los estadounidenses han cambiado su enfoque, tendremos que ir a una habitación con ellos hoy y escuchar por qué está sucediendo y qué significa. Si no provienen de los estadounidenses, entonces es un asunto de investigación por parte de las agencias de seguridad «.