EL RÉGIMEN IRANÍ SIENTE QUE TIENE: «UNA INTERVENCIÓN DIVINA AYUDÁNDOLO»

Itongadol.- Convertirse en un estado con armas nucleares es un aspecto central del programa de «renacimiento chiíta» de Irán, y el régimen iraní cree que los desarrollos avanzan en línea con su visión, advirtió un experto israelí en la república islámica.

El teniente coronel (retirado) Michael Segall, analista senior del Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, dijo a JNS que es importante que los responsables políticos comprendan la mentalidad del régimen iraní.

«Creen en el renacimiento chiíta. Es importante comprender la importancia que le dan a este objetivo», dijo Segall.

Los acontecimientos en toda la región, como la salida de los Estados Unidos de Irak y el progreso general en el programa nuclear de Teherán, han actuado como confirmación para los clérigos y los elementos militares de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de que las tendencias «metahistóricas» son siguiendo su camino, añadió.

«Como occidentales, ignoramos su forma de pensar: los iraníes sienten que tienen una intervención divina que los ayuda», explicó Segall. «Desde su punto de vista, Hamas podría manejar una guerra contra Israel. Hezbollah se está fortaleciendo militarmente. El régimen [sirio] de Assad permaneció en su lugar a pesar de la guerra civil siria. Saddam Hussein [el archienemigo de Irán] fue destituido del poder. Sienten que algo grande los está habilitando «.

Como resultado, Irán se está volviendo más audaz, dijo Segall. «El programa nuclear es el ancla que permitiría a Irán posicionarse en el papel que se ha definido. Convertirse en un estado nuclear influiría en todos los tentáculos de Irán en la región».

En todo Oriente Medio se pueden encontrar ejemplos de una mayor autoconfianza iraní. Segall señaló a los hutíes en Yemen, armados con misiles de crucero, botes bomba guiados por GPS y drones, y que atacan regularmente las refinerías de petróleo en Arabia Saudita, y a las actividades de Irán en Siria, que continúan a pesar de un informe determinado. Campaña israelí de ataques preventivos.

«Los iraníes sienten que lo están logrando», dijo Segall.

A la república islámica le gustaría extender un paraguas nuclear sobre sus actividades en toda la región y las de sus representantes, dijo, y agregó que Teherán tiene una estrategia organizada, a diferencia de Occidente, sobre cómo proceder.

«La conclusión de Irán es que quiere convertirse en un estado con armas nucleares o en un estado de ruptura nuclear», dijo Segall. Con ese fin, la forma en que Irán manejó las negociaciones con las potencias mundiales que llevaron al acuerdo nuclear de 2015 fue parte de un impulso «altamente organizado» para finalmente alcanzar ese objetivo, de una forma u otra.

A diferencia de los gobiernos estadounidense o israelí, el régimen iraní no cambia cada cierto número de años, y Teherán mira muy lejos hacia el futuro, argumentó Segall.

«No es el presidente iraní quien decide esta política, sino el líder supremo permanente, el ayatolá Khamenei, y el IRGC. El líder supremo se está fortaleciendo dentro del país. La elección de Ebrahim Raisi como presidente está llevando el poder del líder supremo a un Se está dejando a un lado a todos los moderados más pragmáticos. Quizás [el actual ministro de Relaciones Exteriores, Mohammed] Zarif, pueda continuar ”, evaluó Segall.

En última instancia, la elección de la línea dura Raisi como presidente significa que ahora hay un solo frente dentro de Irán, según Segall. «Occidente no puede decir que tiene pragmáticos con quienes hablar, como [el ex presidente Mohammad] Khatami, [el presidente saliente Hassan] Rouhani o [el ex presidente Akbar Hashemi] Rafsanjani. Occidente tendrá dificultades para encontrar a alguien en Irán, es cómodo haciendo negocios con «.

Los políticos occidentales, por lo tanto, enfrentan un nuevo dilema, dijo Segall. ¿Continuarán ignorando la represión del régimen contra los iraníes comunes, como lo ejemplifican los disturbios en la provincia suroccidental de Juzestán, donde la gente «está pidiendo tres litros de agua»? ¿Y llegarán a un nuevo acuerdo nuclear con Irán que recompense económicamente al régimen? ¿Esto, a pesar del hecho de que la administración Biden y Occidente «ondean la bandera de los derechos humanos como un principio fundamental?» preguntó Segall.

También es posible que los intentos de reactivar la energía nuclear fracasen. Ya sea que se firme o no un nuevo acuerdo, las fallas del acuerdo original de 2015 están completamente a la vista, dijo, debido a la velocidad con la que Irán pudo regresar a la actividad nuclear en los últimos meses.

«No importa si Irán regresa o no al acuerdo 215. En poco tiempo, han demostrado su conocimiento nuclear y pueden decidir avanzar en su proyecto nuclear cuando lo deseen», dijo. «En el contexto del acuerdo de 2015, si se revive, los iraníes pueden fabricar una crisis cuando lo deseen, alegando, por ejemplo, que un número insuficiente de empresas occidentales están tratando con Irán o quejándose de su incapacidad para exportar suficiente petróleo». »

Una crisis fabricada de este tipo podría actuar como la cláusula de «salida» de Israel del acuerdo.

«No se puede quitar el conocimiento a los iraníes», dijo Segall. «Saben qué hacer y cómo hacerlo. Si no los detienen, llegarán a donde quieren ir».

La administración Biden reconoce que Irán está acortando rápidamente su tiempo de fuga nuclear, agregó, pero en última instancia, este reconocimiento no ha impedido que Irán avance, a pesar de los informes de actos de sabotaje contra sitios nucleares iraníes, a menudo atribuidos por el régimen iraní a Israel.

La semana pasada, la emisora ​​de televisión pública estatal de Israel Kan 11 informó que Israel envió una nueva alerta a los Estados Unidos, según la cual la república islámica «se está acercando al estado de umbral nuclear», lo que significa que es un país que gana la capacidad operativa para construir armas nucleares.

«El mensaje se envió a través de una serie de conversaciones mantenidas por israelíes de alto rango, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, y el ministro de Defensa, Benny Gantz, con sus homólogos estadounidenses», dice el informe.

En una entrevista al servicio persa de la BBC, Gantz dijo el martes que Israel tiene capacidades y medios para atacar el programa nuclear de Irán, «sobre el cual no puedo proporcionar detalles, y estamos en un alto estado de preparación para garantizar que Irán no obtenga armas nucleares. armas. Estoy seguro de que el régimen iraní también conoce algunas de las capacidades de Israel «.

Mientras Israel hace sonar la alerta, los iraníes aún continúan en su viaje a largo plazo dirigido a la hegemonía.

«Los iraníes demostraron que podían sobrevivir [al ex presidente Donald] Trump, las sanciones mordaces y todos los precios económicos que tenían que pagar. Este logro no se les puede quitar», dijo Segall.

Tomando prestada una frase del difunto secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, Segall expresó su preocupación por las «incógnitas desconocidas» del programa nuclear iraní.

El 7 de julio, la compañía militar de inteligencia de defensa de código abierto Janes y el Centro de Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad de Stanford publicaron una evaluación de un sitio nuclear en Irán que está en construcción. Janes describió el sitio como una posible «instalación de ensamblaje de centrifugadoras subterránea ubicada al suroeste del Complejo de Enriquecimiento de Uranio existente de Irán en Natanz».

«Cada vez, se expone un nuevo sitio previamente desconocido. Lo que más me preocupa es que no sepamos cuál es la posición de los iraníes», dijo Segall.

Planteó la «gran pregunta de los dos cronómetros», uno que cuenta hacia atrás hasta el momento en que el régimen iraní colapsa, y el segundo que cuenta hacia atrás hasta que Irán se convierta en un estado con armas nucleares. «No es posible saber qué reloj comenzará la cuenta regresiva hasta cero», dijo Segall. «No se puede apostar por esto».

Cuando se le preguntó cuáles son las opciones de Israel a la luz de estos desarrollos, dijo que «está haciendo e hizo muchas cosas para detener el programa nuclear iraní».

Al mismo tiempo, el impulso para formar una alianza regional anti-iraní entre Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin parece estar disminuyendo, reconoció Segall. «Los propios saudíes no saben a dónde van las cosas. Al final, Israel seguirá haciendo lo que hace de muchas formas».