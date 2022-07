El régimen iraní mató a más de 1.700 perros en un refugio por considerarlos sucios

Itongadol.- La República Islámica de Irán mató brutalmente a más de 1.700 perros callejeros en un refugio, según un vídeo publicado en Twitter por periodistas iraníes y expertos en derechos humanos.

«La principal razón del régimen [de Alí] Khamenei para matar incesantemente y promover la cultura de la crueldad con los animales es otra forma de privar al pueblo iraní de la alegría o el consuelo que los animales aportan. Son los antiguos métodos irracionales de control impuestos por las autoridades de la URSS o del Partido Comunista Chino», expresó el jueves a The Jerusalem Post el periodista iraní-estadounidense y experto en derechos humanos Banafsheh Zand.

El medio de comunicación Iran International, con sede en Londres, informó el lunes que había recibido imágenes de activistas de los derechos de los animales en la zona de Gandak, en la provincia de Teherán, sobre una «matanza masiva» de perros.

Unspeakable cruelty! 1-The ruthless regime in Iran has raided a dog shelter and killed more than 1700 stray dogs protected by volunteers. Very few dogs survived. This volunteer woman in tears holds a dead dog and says «This was the most vulnerable & obedient one»#گندک pic.twitter.com/XUx0KMhphg — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 28, 2022

La activista de derechos humanos iraní-estadounidense Marjan Keypour tuiteó que «cuando se trata de Irán, lo que importa es la observación. Los líderes de los derechos civiles no se preocupan por las minorías de Irán; las feministas occidentales no se preocupan [por] nuestras mujeres; los grupos ecologistas no se preocupan por nuestros lagos y ríos que se están secando, por el medio ambiente; los activistas de los derechos de los animales no se preocupan [por] los perros masacrados de Irán».

Por su parte, Shalin Gala, vicepresidente de la ONG estadounidense People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), tuiteó: «1700 perros callejeros aparentemente disparados y asesinados por las autoridades en Irán. Los gritos de esta mujer son simplemente desgarradores».

Sheina Vojoudi, portavoz del Senado del Congreso Nacional Iraní, manifestó al Jerusalem Post que «después de sacrificar a 1.500 seres humanos en noviembre de 2019, ¿por qué el mundo no esperaría que la República Islámica sacrificara a 1.600 perros? La eliminación física fue la forma de resolver los problemas de la República Islámica desde 1979. Ningún ser vivo en Irán está a salvo si no encaja en la ideología de la República Islámica. Cuando el régimen puede asesinar a los niños iraníes en las calles de Irán, ¿por qué no iban a tener el valor de sacrificar a los perros? Es hora de estar dispuestos a ver la verdad sobre el régimen asesino de los ayatolás en Irán».

La periodista iraní-estadounidense Lisa Daftari informó en su webiste The Foreign Desk que «los funcionarios del régimen supuestamente utilizaron balas de guerra para matar a los perros y luego lavaron los rastros de sangre con camiones de bomberos», explicaron las fuentes.

La organización de noticias financiada por el gobierno de Estados Unidos, Radio Farda, detalló en 2019 que los activistas iraníes por los derechos de los animales protestaron contra las autoridades municipales de Teherán por su abuso y asesinato de perros callejeros.

Radio Farda expresó en ese momento que un video mostraba los «horripilantes asesinatos de perros callejeros, incluidos cachorros, con inyecciones que los hacían gemir y llorar de dolor antes de morir».

ویدیو‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌‌دهد گروهی از فعالان حقوق حیوانات با حضور در منطقه گندک در استان تهران از کشتار دسته‌جمعی سگ‌های عقیم‌ شده و دارای پلاک در این منطقه خبر می‌دهند. pic.twitter.com/H9pTMmJrJO — ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 25, 2022

El clero del Estado considera que los perros son sucios y recientemente tomó medidas extremas contra los propietarios de mascotas en Teherán. Además, la policía declaró que pasear perros por los parques era un delito y defendió la prohibición para «proteger la seguridad del público».

Según un informe de la BBC de la semana pasada, el Dr. Ashkan Shemirani, veterinario de Teherán, declaró: «No hubo una regulación sólida en torno a la posesión de perros. Las fuerzas policiales detienen a la gente por pasear a sus perros o incluso por llevarlos en el auto, basándose en su interpretación de lo que podría ser visto como símbolos de occidentalización».

El Dr. Shemirani aseguró a la BBC que las autoridades construyeron una «prisión» para los perros. «Escuchamos un montón de historias de horror de ese lugar», concluyó.

Fuente: Jerusalem Post (Benjamín Weinthal)