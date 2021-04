Después del informe del Mossad, Gantz pide que se investiguen las filtraciones de seguridad

ItonGadol.-El ministro de Defensa, Benny Gantz, pidió el lunes la apertura inmediata de una investigación para descubrir quién en Israel ha estado filtrando detalles clasificados sobre las operaciones israelíes a los medios de comunicación. Gantz envió la solicitud al fiscal general Avichai Mandelblit.

«No estoy hablando de una operación específica, pero sí quiero hablar sobre el tema que está en conversación», dijo Gantz a los periodistas el lunes. “Es un problema serio y me dirigí al Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y al Departamento de Seguridad de la Información de las Fuerzas de Defensa Israeli (FDI) para abrir una investigación al respecto. No podemos operar cuando todo el mundo está hablando del tema. No podemos aceptar estos guiños y estas historias de «fuentes occidentales».

«Daña nuestras tropas, nuestra seguridad y los intereses del Estado de Israel, y creo que debería haber una investigación exhaustiva», dijo Gantz. El Ministerio de Defensa dijo más tarde que Gantz también envió la solicitud a Mandelblit.

El llamado de Gantz para una investigación se produjo un día después de que «fuentes occidentales», que se supone que son israelíes, fueran citadas en los medios de comunicación diciendo que el Mossad estaba detrás del ataque cibernético en Natanz, que causó grandes daños a la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán. También fue menos de una semana después de los informes de que la Armada israelí estaba detrás de un ataque contra el buque IRGC Saviz de Irán en el Mar Rojo.

Cuando se le preguntó si el gabinete cambió la política de ambigüedad de Israel con respecto a las operaciones ultrasecretas, Gantz dijo que “no hubo discusión al respecto. Creo que es un comportamiento irresponsable, y si proviene de intereses personales o políticos, es aún peor.

«No sé de dónde viene», agregó, «pero sé de dónde no viene». Espero que el primer ministro tenga una gran experiencia en el campo de la seguridad diplomática y no la menosprecio. Creo que todas las demás consideraciones deberían dejarse de lado, y espero que eso sea lo que está haciendo «.

El lunes, Gantz y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, visitaron la Base de la Fuerza Aérea de Nevatim, el hogar de los escuadrones F35 de la Fuerza Aérea israelí.

El secretario de la FAI, mayor general. Amikam Norkin, se presentó con nuevos desarrollos, tecnologías y sistemas de vanguardia, incluidas nuevas innovaciones en el F35, el sistema de defensa antimisiles Iron Dome recientemente adquirido por los Estados Unidos, el misil antibalístico Arrow, el sistema de protección activa militar Trophy, y otros.

Gantz dijo más tarde que la visita no debe darse por sentada y que ilustra la profunda amistad entre los dos países. «Conozco desde hace años al secretario Austin, y su visita también muestra la importancia de las relaciones de seguridad de los países y cómo las ve la administración Biden».

El ministro de Defensa dijo que el dúo discutió los desafíos estratégicos de Israel, incluido el el acuerdo nuclear con Irán, los esfuerzos de atrincheramiento iraní en todo el Medio Oriente, la normalización con los países árabes, el conflicto con los palestinos, la necesidad de fortalecer los lazos con Jordania y Egipto, y la actividad china. en la región.

«Hablamos sobre cómo vemos el acuerdo nuclear y la forma en que debe tratarse», dijo Gantz. “Creemos que el antiguo acuerdo no es lo suficientemente bueno, y la presión sobre Irán debe mantenerse. Y que se debe llegar a un acuerdo, sin fecha de vencimiento y con la capacidad adecuada para supervisarlo.

«Encontramos un oído atento y hay un compromiso estadounidense de cooperar, incluso si no siempre estamos de acuerdo al 100% en todos los temas diferentes», agregó.