Zelensky presenta proyecto de ley de sanciones a Irán de 50 años

Itongadol.- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha presentado un proyecto de ley por el que Ucrania impondría sanciones a Irán, su aliado ruso, durante 50 años, según declaró el domingo el jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, en respuesta a lo que según Kiev son suministros de armas de Teherán a Moscú.

Kiev y sus aliados afirman que Irán ha estado suministrando armas a Rusia, incluidos cientos de aviones no tripulados, desde que Moscú invadió Ucrania el año pasado. Teherán rechaza las acusaciones.

De ser aprobado por el Parlamento ucraniano, el proyecto de ley detendría el tránsito de mercancías iraníes a través de Ucrania y el uso de su espacio aéreo, además de imponer sanciones comerciales, financieras y tecnológicas contra Irán y sus ciudadanos.

El domingo, Kiev declaró que Moscú había llevado a cabo el mayor ataque con drones hasta la fecha en Ucrania durante la noche, utilizando 54 drones de fabricación iraní. Según dijo, 52 de ellos fueron derribados.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que había derribado 52 de los 54 aviones no tripulados lanzados por Rusia, calificándolo de ataque récord con los aviones no tripulados «kamikaze» de fabricación iraní. No estaba claro cuántos de los drones fueron derribados sobre Kiev.

En lo que también parece ser el primer ataque mortal sobre Kiev en mayo y el decimocuarto de este mes, la caída de escombros mató a un hombre de 41 años, según declaró el alcalde Vitali Klitschko.