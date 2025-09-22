Una propuesta francesa prevé una fuerza multinacional en Gaza encargada de desarmar gradualmente a Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- Francia está impulsando una iniciativa destinada a establecer una «Misión Internacional de Estabilización» que reemplazaría a las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza y trabajaría para desarmar a la organización terrorista palestina Hamás tras el fin de la guerra, según un borrador obtenido por The Times of Israel.

La propuesta busca implementar una declaración internacionalmente respaldada en julio que aboga por una solución de dos Estados, el desarme de Hamás y la transferencia gradual de la seguridad interna en Gaza a la Autoridad Palestina (AP).

Prevé que varios Estados lideren la fuerza de transición y menciona específicamente a Egipto, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar como sus candidatos preferidos.

El borrador «describe un camino pragmático para desplegar, en un corto plazo, una misión de estabilización temporal en ‘Palestina’, con mandato de la ONU y liderazgo regional, tal como se establece en la Declaración de Nueva York, una vez que el entorno sea lo suficientemente propicio».

Ella fue copatrocinada por Francia y Arabia Saudita y respaldada por países árabes, incluyendo a Qatar y Egipto, antes de ser incorporada en una resolución de la Asamblea General de la ONU este mes.

El borrador indica que esa fuerza idealmente sería una operación de mantenimiento de la paz de la ONU o una misión política especial, lo que le daría mayor legitimidad internacional y la haría operar bajo principios claros.

Sin embargo, una misión multinacional ad hoc de menor escala, liderada y comandada por países específicos, permitiría un despliegue más rápido, ya que requeriría menos aprobaciones y tendría más probabilidades de ser aceptada por las partes en el terreno.

La misión sería financiada por donantes voluntarios, como los países del Golfo, a través de un fondo fiduciario específico, en lugar de contribuciones obligatorias, según el borrador.

Cabe destacar que la propuesta sugiere que la misión podría desplegarse antes de que finalice la guerra en Gaza, aunque especifica que lograr un acuerdo de alto el fuego con antelación es “lo más recomendable”.

El borrador prevé un despliegue en dos fases, idealmente tras la firma de un alto el fuego, con los siguientes objetivos para esa fuerza: “monitoreo del alto el fuego, protección de la población civil palestina, desarme gradual de Hamás y facilitación del acceso humanitario y la prestación de servicios básicos, en coordinación con la AP y agencias de la ONU”.

En la segunda fase, caracterizada como de mediano a largo plazo, la fuerza internacional se centrará en el “apoyo a la capacidad de construcción” de un futuro Estado palestino, tomando como experiencia misiones similares de la ONU en Kosovo y Timor Oriental.

La fuerza apoyará la transferencia de la seguridad interna a la AP, en coordinación con las iniciativas existentes para capacitar a la Policía palestina, haciendo referencia a programas en curso liderados por Egipto y Jordania para preparar a miles de miembros de las fuerzas de seguridad de la AP para un despliegue en Gaza.

La misión de estabilización también apoyará los preparativos para unas elecciones palestinas en Gaza y la Margen Occidental y coordinará los esfuerzos de reconstrucción de la Franja.

En cuanto al alcance de la fuerza, la propuesta francesa indica que inicialmente se desplegará solo en Gaza.

«Limitar el mandato de esta misión a Gaza a largo plazo podría, sin embargo, llevar a una separación permanente entre Gaza y la Margen Occidental», advierte la propuesta, argumentando a favor de una futura ampliación.

Sin embargo, esa medida estaría «sujeta a un acuerdo político y a la viabilidad operativa, dadas cuestiones sensibles como la presencia de las fuerzas israelíes», señala la única mención a Israel en la propuesta de dos páginas.

La propuesta francesa aclara que esa fuerza sería un paso previo hacia una solución de dos Estados, lo cual es fundamental para la participación de países árabes.

Sin el apoyo de los Estados Unidos, esta propuesta no tiene posibilidad de ser aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.