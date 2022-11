Tres muertos tras ataque en Cisjordania, terrorista abatido

Itongadol.- Tres israelíes murieron y otros tres resultaron heridos en un atentado con arma blanca y coche bomba en el asentamiento de Ariel, en Cisjordania, el martes por la mañana, según informaron el ejército y los médicos.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, un terrorista palestino apuñaló a un guardia de seguridad y a otra persona cerca de la entrada del parque industrial de Ariel. Luego apuñaló a dos personas en una gasolinera cercana y huyó en un vehículo aparentemente robado.

Poco después, el terrorista estrelló el vehículo contra otros coches en la carretera de la Ruta 5, antes de salir y apuñalar a otra persona, según los médicos. A continuación, robó otro vehículo y volvió a chocar contra los coches de la autopista, antes de salir y ser abatido por un soldado.

El servicio de ambulancias Magen David Adom dijo que el guardia de seguridad de 36 años estaba gravemente herido, y que el otro hombre apuñalado cerca de la entrada de la zona industrial se encontraba en estado crítico.

Un hombre de 35 años apuñalado en la gasolinera murió, y otro hombre de unos 40 años resultó gravemente herido. Un hombre de unos 50 años murió tras ser embestido por el terrorista, y otro de 35 años fue apuñalado y herido de gravedad en la Ruta 5, según la MDA.

El Hospital Beilinson de Petah Tikva dijo que estaba tratando a tres víctimas en estado grave, una de las cuales estaba inestable.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina nombró al terrorista como Muhammed Souf, de 18 años, procedente de la cercana localidad de Hares. Souf no tenía antecedentes por delitos de seguridad, dijo una fuente de defensa a The Times of Israel.

Una de las víctimas fue una persona que, según los médicos, era un segundo atacante.

El ejército dijo que se enviaron tropas al lugar de los hechos y que estaban buscando en la zona a un sospechoso que supuestamente ayudó al terrorista.

El atentado se produjo en el marco de una ofensiva antiterrorista israelí centrada principalmente en el norte de Cisjordania para hacer frente a una serie de atentados palestinos que han causado la muerte de 26 personas en Israel y Cisjordania desde principios de año.

La operación ha permitido más de 2.000 detenciones en redadas casi diarias, pero también ha dejado más de 130 palestinos muertos, muchos de ellos -pero no todos- mientras perpetraban atentados o durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.