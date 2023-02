Sismo en Turquia y Siria: el número de muertos se acerca a los 10.000

Itongadol.- Dos días después de que un sismo sacudiera el sur de Turquía y el norte de Siria, devastado por la guerra, los equipos de rescate se apresuraron el miércoles a sacar a los supervivientes de entre los escombros antes de que sucumbieran al frío. El número de muertos superó los 9.500 y se esperaba que siguiera aumentando, convirtiendo el terremoto en el más mortífero en más de una década.

En los dos últimos días se han producido dramáticos rescates, como el de niños pequeños que salieron de entre montones de escombros más de 30 horas después del seísmo del lunes antes del amanecer. Pero también ha habido desesperación generalizada y una creciente indignación por la lentitud de las labores de rescate en algunas zonas.

«Es como si nos hubiéramos despertado en el infierno», dijo Osman Can Taninmis, cuyos familiares seguían bajo los escombros en Hatay, la provincia más afectada de Turquía. «No podemos responder absolutamente a nada. La ayuda no llega, no puede llegar. No podemos llegar a nadie en absoluto. Todo está destruido».

En Siria, los residentes encontraron a una recién nacida llorando todavía unida por el cordón umbilical a su madre, que estaba muerta. El bebé era el único miembro de su familia que había sobrevivido al derrumbe de un edificio en la pequeña ciudad de Jinderis, según dijeron sus parientes a The Associated Press.

Los equipos de búsqueda de casi 30 países y las promesas de ayuda llegaron a raudales, incluidas las de Israel, Corea del Sur, España, Grecia, Líbano y Alemania. Estados Unidos, China y los países del Golfo también han enviado ayuda, y los equipos de búsqueda, así como los suministros de socorro, han empezado a llegar por avión.

La Unión Europea también ha movilizado equipos de búsqueda y rescate para ayudar a Turquía, mientras que el sistema de satélites Copernicus del bloque se ha activado para proporcionar servicios cartográficos de emergencia. La Comisión Europea también está ayudando a la vecina Siria financiando a organizaciones humanitarias que supervisan las operaciones de búsqueda y rescate.

Pero con los daños repartidos por varias ciudades y pueblos -algunos aislados por el conflicto en curso en Siria-, las voces que clamaban ayuda desde el interior de montones de escombros enmudecieron.

El seísmo de magnitud 7,8 del lunes y sus potentes réplicas dejaron una estela de destrucción que se extendió cientos de kilómetros por el sureste de Turquía y la vecina Siria. Las sacudidas derribaron miles de edificios y aumentaron la miseria en una región asolada por los 12 años de guerra civil y la crisis de refugiados en Siria.

Turquía acoge a millones de refugiados de la guerra. La zona afectada en Siria está dividida entre el territorio controlado por el gobierno y el último enclave del país en manos de la oposición, donde millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

Las inestables pilas de metal y hormigón hacían peligrosas las labores de búsqueda, mientras que las gélidas temperaturas las hacían aún más urgentes, a medida que aumentaba la preocupación por el tiempo que podrían aguantar en el frío los supervivientes atrapados.

La nieve se arremolinaba alrededor de los equipos de rescate en algunas zonas de Turquía.

La primera delegación israelí de 150 expertos militares en rescate llegó al sur de Turquía a primera hora del martes para iniciar las tareas de rescate en las zonas de Adana y Gaziantep.

El Canal 12 informó el martes por la noche de que los expertos israelíes habían rescatado a tres personas de entre los escombros, pero no estaba claro dónde.

Otra delegación de las Fuerzas de Defensa de Israel compuesta por tropas del cuerpo médico y logístico tenía previsto partir hacia Turquía a primera hora de la mañana del miércoles para establecer un hospital de campaña. El IDF dijo que la delegación estaría formada por unas 230 personas, entre expertos en búsqueda y rescate, médicos militares y médicos, enfermeras y paramédicos del Ministerio de Sanidad.