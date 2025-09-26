Rafael Grossi: “La situación en Irán ha vuelto a tomar un carácter complicado”

Itongadol/Agencia AJN.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó hoy que “la situación en Irán ha vuelto a tomar un carácter complicado porque se están por volver a imponer sanciones y en Irán hay voces que se alzan indicando debería dejar todas las limitaciones y el tratado de no proliferación de armas nucleares”.

“Hay que tratar de evitar que haya una radicalización en el caso de Irán, que lo lleve a cortar puentes”, afirmó Grossi en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

“Pareciera que estamos todos jugando un juego de redoblar las apuestas. Y esto es muy peligroso. Es importante hablar con los líderes mundiales y tratar de poner cierta limitación para evitar lo peor. Es un momento donde en Oriente Medio y la situación en Irán ha vuelto a tomar un carácter complicado. Porque se están por volver a imponer sanciones a Irán, y en Irán hay voces que se alzan indicando que Irán debería dejar todas las limitaciones y el tratado de no proliferación de armas nucleares. Hacer una vía autónoma y quizás llegar a las armas nucleares. Entonces, hay que evitar esta situación en un momento como este y para eso es indispensable hablar con todo el mundo”, resaltó.

Ante la consulta de Feinmann sobre cómo logra dialogar con los líderes iraníes, que lo tienen amenazado de muerte, Grossi respondió: “Es irónico, porque por un lado eso es así y por el otro lado estuve en Nueva York básicamente para encontrarme con los iraníes, estuve con el presidente, estuve con el canciller de Irán. Y es una cosa un poco paradójica porque uno tiene que enfrentarse con gente que tiene una muy mala opinión, con relación a mi futuro en esta tierra. Entonces, hay que hacer abstracción y concentrarse en negociar y tratar de que Irán se mantenga que no, vamos a decirlo en argentino, que no saque los pies del plato. Que se mantenga dentro del régimen de no proliferación, que mantenga la presencia de los inspectores de la Agencia en su país y que no tome la vía de las armas nucleares, que sería terrible”.

Respecto a la última guerra de 12 días entre Israel e Irán, el director general del OIEA señaló: “Tenían una acumulación de material nuclear altamente enriquecido y no tenía mucha explicación de por qué lo tenían. Recibieron ataques muy fuertes realmente en el mes de junio. La gran mayoría de sus instalaciones nucleares fueron destruidas, pero el material quedó ahí. El material está vivo todavía. Lo que se ha destruido es la estructura que ellos tenían, pero el material quedó enterrado, sepultado bajo los escombros de los ataques. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es verificar que ese material no sea desviado, no sea escondido, no vaya para ningún lado que no tenga que ir. Y ellos no nos quieren dar acceso por el momento a ese material. Entonces, el tira y aflojé que tenemos en estos momentos es ese”.

“Tengo los inspectores que van, así que quizá en este momento no sea lo más oportuno. Pero en algún momento tendré que ir. Lo que lo que sí hago es hablar con ellos. Buscamos lugares neutrales como Moscú o Nueva York para tratar de arreglar un poco las cosas”.

Por otro lado, se refirió al papel de Rusia: “Hay un crecimiento viable de la energía nuclear en el mundo. Rusia es el país que más exporta las centrales nucleares en el mundo. También hay que asegurarse que la actividad nuclear pacífica sea realizada de manera segura”.

“Cuando uno tiene una función internacional hay que tener esa capacidad de interlocución y poder seguir hablando con todos ellos, porque sabemos dónde está el bien y dónde está el mal, pero a mí no me sirve de nada descargarme y después nunca poder más hablar con un tipo”, agregó.

“Hay que tratar de evitar que haya una radicalización en el caso de Irán, que lo lleve a cortar puentes. Un poco lo que pasó con Corea del Norte hace unos años, donde el proceso era bastante parecido. Había negociaciones, había tratativas y en un momento mandaron todo al demonio y hoy tenemos un país como Corea del Norte que tiene un arsenal nuclear impresionante. Entonces, no queremos ver eso aquí, porque además eso generaría otro conflicto, porque Israel, estoy seguro, y Estados Unidos probablemente también no hesitarían volver a recurrir al uso de la fuerza”, enfatizó.

Por último, se refirió a una anécdota relacionada con Javier Milei luego de su última reunión con el presidente de Rusia: “Me hizo un comentario muy interesante Putin, muy encomiástico de la Argentina, hablamos del tango y lo que es la Argentina, la cultura argentina. Pero me dijo ‘Bueno, tienen un líder muy atípico, pero lo que está haciendo en materia económica es muy razonable’. Es un observador del mundo también. Pero esto fue una conversación privada, no es una declaración pública”.