Rafael Grossi: “El conflicto entre Israel e Irán está tomando una dimensión mucho más amplia”

Itongadol/Agencia AJN.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, destacó que los ataques israelíes “en un primer momento fueron orientados exclusivamente a ciertas instalaciones nucleares y ahora el conflicto está tomando una dimensión mucho más amplia, incluyendo otros objetivos que no son nucleares”.

“La historia ha tomado un giro más dramático a partir del momento en que Israel, la semana pasada, inició una serie de ataques, que en un primer momento fueron orientados exclusivamente a ciertas instalaciones nucleares y ahora el conflicto está tomando una dimensión mucho más amplia, incluyendo otros objetivos que no son nucleares. La parte nuestra obviamente tiene que ver con las instalaciones nucleares y por eso ha habido una serie de reuniones en la Junta de Gobernadores del OIEA. El día viernes estuve hablando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para informar a todos los países acerca de la situación y cuáles son los peligros que pueden derivarse”, afirmó Grossi en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

-¿Hay riesgo químico cuando un misil ataca a una de estas plantas nucleares?

-Hay un riesgo nuclear en primer lugar, aunque también puede haber un riesgo químico. Trato de diferenciar las dos cosas. Hay distintas instalaciones. En estas instalaciones que tienen distintas funciones, algunas son para enriquecimiento de uranio, otras son para fabricación de combustible, otros son laboratorios. Y en esos lugares entonces lógicamente hay material nuclear. Si el material nuclear, a raíz de una explosión o del impacto de un proyectil de distinta naturaleza, es liberado al medio ambiente, puede haber entonces un impacto ambiental, como radiación en la atmósfera. Esto es lo que se está tratando de determinar. Por el momento, han sido muy graves, pero si usted quiere que nos detengamos en la cuestión de la radiación, han tenido un efecto muy limitado en ese aspecto, y no me refiero al impacto o a la destrucción que han causado, se han limitado a instalaciones que tenían una cantidad relativamente limitada de material nuclear y por eso la contaminación ha sido muy limitada al lugar donde se produjo el impacto. Esto es obviamente por el momento.

-¿Usted está al tanto de una planta nuclear que está bajo tierra que tienen los iraníes y que podría llegar a ser bombardeada por Trump?

-Sí, claro, la inspeccionamos, yo la he visitado particularmente. Hay fundamentalmente dos instalaciones en las que Irán justamente ha puesto material y equipo nuclear bajo tierra a raíz de ataques anteriores que han habido en Irán, de tipo sabotaje, nunca atribuidos a ningún país. Pero el hecho es que Irán había sufrido ya en alguna de sus instalaciones sabotajes internos o ataques con drones, entonces en ese momento los iraníes decidieron, hace dos o tres años, comenzar a poner bajo tierra ciertos equipos e instalaciones.

-Para la bomba atómica, la clave está en el uranio enriquecido. ¿A qué porcentaje ya lo tenían o lo tienen preparado los iraníes?

– Para tener un arma nuclear hace falta uranio enriquecido, también puede ser plutonio, pero en el caso de Irán, lo que ellos han estado acumulando es uranio enriquecido. El uranio tiene que estar enriquecido a un grado de 90% de un isotopo, que es una variedad de la partícula de uranio, al 90%, y ellos están acumulando al 60%. No han llegado a acumular al 90%, pero de querer hacerlo es un pasito más. Ellos tienen el material, y ese material sería suficiente para 6, 7, 8 armas nucleares, pero esto no quiere decir que tengan hoy un arma nuclear.

-Israel y Estados Unidos denuncian que estaban a punto de tener 15, y entonces hicieron ese ataque preventivo para que no las terminen de fabricar.

-Eso es lo que dicen ellos, correcto. Lo que nosotros decimos, es que es inquietante esto, lo hemos informado, hemos inclusive, tenido una evaluación bastante crítica con relación a la manera en que Irán nos respondía o nos daba información necesaria sobre este tema, que ha sido bastante fragmentaria, pero no podemos decir que hoy tenga un arma nuclear. Para eso hace falta más material.

-¿Esto usted lo habló con Trump y con Netanyahu?

-No directamente con ellos, pero con gente muy cercana a ellos, sí, muy cercana.

-¿Y usted cuando los iraníes, el Ayatolá o quien sea, le cuentan lo que tienen, usted les cree?

-En cuanto a lo que tienen, nosotros sabemos lo que tienen, el tema es lo que tienen y no sabemos. O lo que no informan, esto lo he estado denunciando mucho y hace tiempo en el sentido que Irán, siempre decían o dicen que ellos no tienen nada que ocultar. Entonces nosotros, como Organismo Internacional de Energía Atómica, les decimos a ellos, si no tienen nada que ocultar, entonces tienen que mostrarnos mucho más. Ellos siempre han evadido un poco esto y bueno, estamos en esta situación en la que estamos.