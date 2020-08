Nuevos casos de coronavirus en comunidades ultraortodoxas de los Estados Unidos despiertan preocupación

Itongadol/Agencia AJN.- A medida que el verano llega a su fin en el hemisferio norte y las familias se preparan para el nuevo año escolar y las fiestas de fin de año, los funcionarios del gobierno y los líderes de la comunidad ortodoxa están monitoreando nuevos casos en las comunidades ortodoxas en el área de la ciudad de Nueva York y en la Costa Este de los Estados Unidos . Dicen que los casos, aunque son pocos en este momento, podrían descontrolarse, desbaratando los planes de reabrir las escuelas con instrucción en persona y celebrar servicios en persona para las vacaciones.

Si se dejan sin control, el aumento de los casos también tiene el potencial de convertir las reuniones del próximo mes en escuelas y sinagogas en eventos de súper difusión, revirtiendo el progreso realizado en los últimos meses. “Tiene el potencial de ser una tormenta perfecta”, dijo el rabino Dr. Aaron Glatt, el jefe de enfermedades infecciosas y epidemiólogo del hospital en el Monte Sinaí Sur Nassau en Long Island y un rabino asistente en el Joven Israel de Woodmere, una gran sinagoga ortodoxa en el condado Nassau de Long Island. “La pregunta que todo el mundo tiene que hacerse es: ¿Es tan difícil llevar una máscara que estén dispuestos a arriesgarlo todo?”

En la última semana, un campamento deportivo nocturno para chicos en Pennsylvania tuvo un brote de COVID-19, enviando a ocho chicos de vuelta a sus comunidades de origen en Long Island y varios más a Baltimore, donde otros habían contraído el virus después de asistir a bodas o entrar en contacto con los que lo hicieron.

Las colonias de bungalows en las Montañas Catskill vieron un brote entre las familias, muchas de las cuales estaban veraneando allí lejos de sus hogares en Brooklyn.

Y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el miércoles que se encontraron 16 nuevos casos en el barrio jasídico de Brooklyn, Borough Park, algunos de los cuales se remontan a una gran boda celebrada allí.

Glatt dijo que los departamentos de salud de la ciudad de Nueva York y del condado de Nassau se han puesto en contacto con él acerca de un ligero aumento de casos en varias comunidades del área de la ciudad de Nueva York, incluyendo algunos relacionados con celebraciones de bodas. Advirtió que un mayor aumento podría poner en peligro las escuelas, que van a reabrir en persona por primera vez desde marzo, y los servicios de High Holiday en persona, que los judíos ortodoxos no pueden reemplazar con servicios virtuales.

“El Departamento de Salud tiene el derecho, la jurisdicción, de decir que estamos cerrando escuelas, estamos cerrando minyanim si hay un aumento lo suficientemente grande”, dijo Glatt.

Los médicos de las comunidades ortodoxas han señalado varias fuentes para los nuevos casos. Los veraneantes están entrando en contacto con personas de otras comunidades y por lo tanto arriesgándose a exponerse. Los campamentos nocturnos, que no se permitieron abrir este año en el estado de Nueva York pero sí en otros estados, incluido Pensilvania, también han visto algunos brotes, y los campistas o miembros del personal infectados a veces son enviados de vuelta a sus comunidades de origen para ponerlos en cuarentena.

Y aunque la pandemia pareció poner fin a las grandes bodas típicas de las comunidades ortodoxas masivas, las bodas al aire libre más pequeñas que las han reemplazado siguen reuniendo a invitados de diferentes lugares, a veces en grandes cantidades, mientras que el uso de máscaras y el distanciamiento social son inconsistentes. En algunas comunidades se han reanudado las grandes bodas, ya sea en el interior o al aire libre.

Ese ha sido el caso especialmente en algunos barrios jasídicos de Brooklyn, donde la vida volvió en gran medida a la normalidad ya en mayo y junio, ya que muchos en esas comunidades, incluidos algunos médicos, creían que habían alcanzado un nivel de inmunidad de rebaño, lo que significa que un porcentaje suficientemente grande de la comunidad había adquirido inmunidad después de recuperarse del virus para frenar significativamente la transmisión de la enfermedad.

Ya en junio y julio, las clínicas de salud locales que servían a las comunidades jasídicas de Brooklyn y que realizaban pruebas de anticuerpos para el coronavirus estaban viendo un porcentaje mucho más alto de pruebas de anticuerpos positivas allí que en la ciudad en general.

Los nuevos datos de la ciudad publicados el martes parecían apoyar la afirmación de que algunos barrios jasídicos tenían niveles más altos de inmunidad que otras partes de la ciudad. De acuerdo con esas cifras, el 46,8% de las personas de un código postal en Borough Park, el barrio de Brooklyn con la mayor población jasídica, dieron positivo en las pruebas de anticuerpos contra el coronavirus. El único otro vecindario con una tasa más alta de resultados positivos en pruebas de anticuerpos fue Corona, Queens, una de las partes más afectadas de la ciudad. En todo Brooklyn, el 27,9% de las personas dieron positivo en la prueba de anticuerpos del coronavirus, la segunda tasa más alta entre los cinco distritos.

Pero incluso cierto nivel de inmunidad de la manada no significa que no pueda haber casos. “La inmunidad de grupo es un concepto relativo”, dijo el Dr. Gary Slutkin, un epidemiólogo que trabajó con la Organización Mundial de la Salud durante más de 10 años en programas de SIDA en África.

Aunque un gran porcentaje de personas que tienen inmunidad a un virus puede ayudar a reducir la transmisión en un grupo, dijo, no lleva el riesgo a cero para nadie que no haya contraído COVID-19. “Uno sigue corriendo el riesgo de estar cerca de alguien que sigue siendo infeccioso, eso no ha cambiado para uno”, dijo Slutkin. “Así que si estás en una reunión y hay alguien que es infeccioso, nada ha cambiado para ti”.

De Blasio, hablando de los nuevos casos confirmados en Borough Park, lo llamó “una señal de alerta temprana”. “Algunos de estos 16 casos están relacionados con una boda reciente, una gran boda, de hecho, en la comunidad”, dijo. “Estamos trabajando rápidamente para galvanizar a los líderes de la comunidad”.

En respuesta a una pregunta sobre si los nuevos casos amenazan la idea de que podría haber inmunidad de rebaño en partes de la ciudad de Nueva York, de Blasio descartó la teoría. “No creo que tengamos ninguna evidencia de inmunidad de rebaño en ninguna parte de la ciudad de Nueva York”, dijo.

No está claro hasta qué punto se puede confiar en la inmunidad al virus. Aunque los CDC informaron esta semana que no ha habido casos confirmados de reinfección entre quienes contrajeron inicialmente la enfermedad en los tres meses anteriores, aún se desconoce mucho acerca de la inmunidad resultante de la infección anterior.

En una carta a la comunidad ortodoxa del condado de Nassau, Glatt dijo que se están evaluando casos de posible reinfección, pero que parecen ser raros. “Sigue siendo muy tranquilizador, que con más de 20 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, hay muy pocos casos de reinfección probados”, escribió Glatt. “Esto es de vital importancia para la inmunidad de la manada, y explica en parte por qué ciertas comunidades tienen muy pocos casos nuevos de COVID-19 a pesar de no adherirse a las directrices de usar máscaras”.

Los consejos rabínicos de varias comunidades han publicado avisos comunitarios en los que se pide a la gente que actúe con cautela mientras las comunidades se preparan para la reapertura de las escuelas locales.

El Vaad HaRabonim de Cleveland, un grupo rabínico ortodoxo, envió un aviso la semana pasada pidiendo a cualquiera que regrese de los campamentos en los que los campistas o el personal dieron positivo en las pruebas de coronavirus que se ponga en cuarentena durante 14 días.

El Consejo Rabínico del condado de Bergen, que fue el primer grupo de este tipo que cerró sus grandes comunidades ortodoxas modernas en el norte de Nueva Jersey en marzo, envió una carta a la comunidad el martes advirtiendo de los peligros de las celebraciones sin control.

Y el Vaad Harabanim de Baltimore envió una carta a la comunidad la semana pasada pidiendo a la gente que actuara con mayor precaución en las bodas.