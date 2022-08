Moderna demanda a Pfizer y BioNTech por la vacuna contra el COVID-19

Itongadol.- Moderna ha demandado a Pfizer y BioNTech por una supuesta infracción de las patentes de su tecnología de vacunas de ARNm, según ha anunciado la empresa.

Moderna aseguró en un comunicado que Pfizer y BioNTech infringieron las patentes presentadas entre 2010 y 2016 que cubrían su tecnología de ARNm.

Moderna, que tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, demandó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts y el Tribunal Regional de Düsseldorf en Alemania, donde BioNTech tiene su sede.

«Presentamos estas demandas para proteger la innovadora plataforma de tecnología de ARNm en cuya creación fuimos pioneros, invertimos miles de millones de dólares y patentamos durante la década anterior a la pandemia de COVID-19», dijo el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel.

El ARN mensajero, o ARNm, es el guion genético que lleva las instrucciones del ADN a la maquinaria de fabricación de proteínas de cada célula y se ha utilizado en la producción de vacunas contra el coronavirus.

Moderna dijo en 2020 que no haría valer sus patentes durante la pandemia para permitir una respuesta de salud pública sin obstáculos.

Sin embargo, en marzo, la empresa dijo que esperaba que los fabricantes que no tuvieran su sede o produjeran en países de ingresos bajos o medios respetaran la propiedad intelectual de la empresa.

Moderna declaró que no solicitaba daños y perjuicios por las actividades realizadas antes del 8 de marzo y que no pretendía retirar del mercado las vacunas de Pfizer y BioNTech y que no pedía un requerimiento judicial para impedir su futura venta, dada la necesidad de acceder a las vacunas contra el coronavirus, según el New York Times.