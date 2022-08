La adquisición rusa de drones iraníes complica las negociaciones nucleares

Itongadol.- Rusia ha obtenido cientos de aviones no tripulados iraníes capaces de ser utilizados en su guerra contra Ucrania a pesar de las advertencias de Estados Unidos a Teherán de no enviarlos, según funcionarios de inteligencia occidentales.

No está claro si Rusia ha comenzado a volar los aviones no tripulados contra objetivos ucranianos, pero los aviones no tripulados parecen estar operativos y listos para su uso, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la inteligencia sensible.

Este envío es la última señal de lo que parece ser una cooperación militar más estrecha entre los antiguos aliados.

También subraya las advertencias de los críticos de las negociaciones en curso para que Irán reanude su cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015 que Estados Unidos abandonó en 2018. Un acuerdo para que Irán y Estados Unidos vuelvan al acuerdo, que otorgaría a Irán miles de millones de dólares en alivio de las sanciones a cambio de los frenos a su programa nuclear, está avanzando.

Los que se oponen al acuerdo dicen que el levantamiento de las sanciones a Teherán podría permitir a Rusia reforzar su esfuerzo bélico en Ucrania y eludir las sanciones impuestas tras la invasión de febrero, canalizando petróleo y otros productos a través de Irán.

La llegada de los drones a la guerra de Ucrania fue reportada por primera vez por The Washington Post.

Ucrania ha hecho un gran uso de los drones para vigilar y atacar objetivos rusos en los seis meses de guerra, apoyándose en la tecnología suministrada por Estados Unidos y otros socios, incluida Turquía. Un artefacto explosivo transportado por un dron golpeó el mes pasado el cuartel general de la Flota del Mar Negro de Rusia en la península de Crimea, hiriendo a varias personas. Los partidarios de Ucrania también han recaudado dinero para comprar drones para el esfuerzo de guerra.

Ante las sanciones económicas y las limitaciones en sus cadenas de suministro debido a su invasión de Ucrania, Rusia ha recurrido cada vez más a Irán como socio clave y proveedor de armas. La Casa Blanca advirtió públicamente por primera vez el mes pasado que Irán estaba planeando suministrar a Moscú «cientos» de drones armados. Días más tarde, alegó que funcionarios rusos habían visitado Irán en dos ocasiones para organizar una transferencia.

El mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein-Amir Abdollahian, dijo que Teherán tenía «varios tipos de colaboración con Rusia, incluso en el sector de la defensa».

«Pero no ayudaremos a ninguno de los bandos implicados en esta guerra porque creemos que hay que detenerla [la guerra]», dijo.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los signos de una mayor cooperación entre Moscú y Teherán han aumentado la preocupación por las conversaciones nucleares. La administración del presidente Joe Biden respondió esta semana a la última oferta de Irán para reanudar el cumplimiento del acuerdo anterior.

Ahora se espera que haya otro intercambio de detalles técnicos seguido de una reunión de la comisión conjunta que supervisa el acuerdo. La evolución de los acontecimientos, incluida la intensificación de las campañas de mensajes públicos tanto por parte de Teherán como de Washington, así como de Israel, que se opone a un acuerdo, sugiere que éste podría estar cerca.

Los israelíes siguen preocupados por la reactivación de un acuerdo al que se opusieron con vehemencia en 2015, pero también desconfían del lenguaje incluido en el texto europeo propuesto, que abarca elementos adicionales, según diplomáticos familiarizados con la posición de Israel.

Israel ha dejado clara su postura en declaraciones públicas esta semana del primer ministro Yair Lapid y en conversaciones privadas en Washington en las que participaron el asesor de seguridad nacional de Israel y su ministro de Defensa, Benny Gantz, que se reunirá con el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, el viernes.

A los funcionarios israelíes les preocupa que la vuelta al acuerdo impulse la cooperación de Irán con Rusia, incluso que permita a Moscú eludir las sanciones relacionadas con Ucrania exportando energía a través de Irán si se suavizan las sanciones, dijeron los diplomáticos, que no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

Dijeron que a Israel le preocupan las disposiciones relacionadas con la expiración de las restricciones al programa atómico de Irán, que seguirán siendo las mismas que en el acuerdo inicial. Eso significa que lo que había sido una prohibición de 10 o 15 años sobre ciertas actividades ahora sería solo una prohibición de 3 u 8 años.

Entre otras preocupaciones, el «tiempo de ruptura» de Irán -el período que necesitaría para producir un arma nuclear- se ha reducido de un año a seis meses; y la exigencia iraní de que el Organismo Internacional de Energía Atómica cierre su investigación sobre las presuntas violaciones de las salvaguardias. Israel y otros escépticos del acuerdo temen que el OIEA pueda ser presionado para que abandone la investigación, incluso si Irán sigue dando largas a sus inspectores.

Europa está ansiosa por un acuerdo, ya que significaría un nuevo acceso al petróleo iraní que podría sustituir la pérdida de importaciones energéticas rusas, gravemente reducidas por las sanciones relacionadas con la guerra. Funcionarios estadounidenses han asegurado a Israel que Estados Unidos no presionará al jefe de la agencia, Rafael Grossi, para que ponga fin al asunto antes de que Irán haya respondido a las preguntas pendientes. Estados Unidos y otros países presionaron al predecesor de Grossi para que abandonara una investigación sobre el trabajo nuclear previo de Irán después de que se acordara el acuerdo original en 2015; la demanda de Irán de garantías de que Estados Unidos no volvería a imponer sanciones durante al menos cinco años si una futura administración se retiraba del acuerdo, siempre que Irán siguiera cumpliendo.

Los diplomáticos afirman que Irán ha dado señales de estar dispuesto a reducir ese período a 2 años y medio, pero existen dudas sobre si la administración de Biden podría hacer una promesa que vincule a un futuro presidente o al Congreso; la posibilidad de que la Guardia Revolucionaria de Irán gane dinero con contratos internacionales incluso si ese grupo no es eliminado de la lista estadounidense de «organizaciones terroristas extranjeras». Irán opera un gran número de empresas sometidas a sanciones estadounidenses que también pueden penalizar a las empresas extranjeras para que no firmen contratos con ellas. Irán pretende que se elimine un requisito que obliga a las empresas a asegurarse de que las inversiones que realizan en Irán no son con entidades controladas por la Guardia Revolucionaria.